Prace w ogrodzie w czerwcu

Czerwiec to często gorący i mokry okres, który sprzyja intensywnemu wzrostowi roślin w ogrodzie (nie tylko tych uprawianych). Dlatego w tym miesiącu wykonuje się sporo prac pielęgnacyjnych bezpośrednio związanych z pobudzaniem rozwoju oraz ochroną roślin. W wyborze, które z nich są najważniejsze pomoże kalendarz ogrodnika na czerwiec.

Najwięcej czasu w czerwcu poświęcić musimy pielęgnacji roślin w ogrodzie. Podlewanie, nawożenie i odchwaszczanie to najważniejsze zabiegi. Równie istotna jest ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami.

Kalendarz ogrodnika na czerwiec - cięcie roślin ozdobnych

Chociaż główne zabiegi cięcia przeprowadza się wczesną wiosną, w czerwcu również nie brakuje prac z użyciem sekatora i nożyc ogrodowych. W szczególności dotyczy to krzewów, które kwitły wczesną wiosną (tawułki, krzewuszki, pigwowce, forsycje). Nieodpowiedni termin cięcia tych roślin mógłby skutkować słabym kwitnieniem w przyszłym roku (lub nawet jego brakiem). Ponadto należy usunąć (najlepiej robić to systematycznie) przekwitłe kwiatostany różaneczników, róży i liliowców. Dzięki temu krzewy będą silniejsze. W drugiej połowie miesiąca często przycina się żywopłoty (zarówno liściaste, jak i iglaste). Warto przyciąć także byliny po przekwitnięciu (np. żagwin, gęsiówkę, smagliczkę). Zabieg sprawi, że rośliny będą lepiej krzewiły się.

Warzywnik w czerwcu - co trzeba zrobić?

Warzywnik w czerwcu wymaga "aktualizacji". W tym okresie pojawiają się już puste miejsce po pierwszych warzywach, które można określić jako przedplonowe. Takie niezagospodarowane przestrzenie należy zapełnić, aby nie zarosły chwastami.

W czerwcu wciąż można wysiewać nasiona późnych odmian marchwi i buraków ćwikłowych a także umieszczać w gruncie rozsadę kapusty, brokuła, kalafiora, sałaty kruchej i sałaty rzymskiej.

Warzywa ciepłolubne (takie jak papryka, pomidor, melon, oberżyna) można również wysadzać na miejsce stałe. W tym wypadku jednak najefektywniejsza jest uprawa pod osłonami (tunele foliowe, szklarnia). Pomidory, które już rosły w gruncie, warto palikować.

Wolne miejsca można także obsadzać roślinami na nawóz zielony (facelia, łubin, koniczyna, wyka), które wzbogacają glebę w azot. Warto przy tym zaznaczyć, że niektóre gatunki nadają się do zadań specjalnych. Nostrzyk żółty odstrasza nornice, gryka pozwala zmniejszyć populację pędraków w glebie a aksamitka zwalcza chorobotwórcze nicienie glebowe. Warzywa (a także inne grupy roślin) powinno się regularnie nawozić (w tym okresie ciągle można aplikować nawozy azotowe).

Co zrobić na balkonie w czerwcu?

W czerwcu (a w zasadzie już od ostatniej dekady maja) można aranżować balkony w dowolny sposób. Większość gatunków roślin jednorocznych, dwuletnich czy bylin (nawet tych egzotycznych) bez problemu można przenosić na zewnątrz. Kompozycje roślin kwitnących warto uzupełniać roślinami balkonowymi ozdobnymi z liści (np. komarzycami, ziołami, funkiami). Na przestronnych balkonach można uprawiać drzewa i krzewy (karłowe odmiany zieleni ozdobnej, drzewa i krzewy owocowe o pokroju kolumnowym).

W czerwcu można też wystawiać na balkon rośliny pokojowe. Dla wielu gatunków i grup (cytrusy, kaktusy i sukulenty, oleander) taki cykl uprawy jest korzystny dla rozwoju oraz poprawy zdrowotności.

Walka ze szkodnikami w czerwcu

Czerwiec to wzmożony okres walki z wieloma szkodnikami roślin. W przydomowych ogrodach szczególnym utrapieniem są mszyce i przędziorki. Można je skutecznie zwalczyć za pomocą insektycydów lub jeszcze lepiej – ekologicznych preparatów (np. opartych na bazie szarego mydła, oleju rzepakowego, gnojówek z roślin).

Pod koniec miesiąca na pniach drzew owocowych zaleca się umieścić opaski z papieru falistego nasączonego preparatem owadobójczym. To ochroni przyszłe plony przed gąsienicami owocówki. Początek czerwca to natomiast ostatni dzwonek do zawieszania pomarańczowych tablic lepowych (do odławiania i monitoringu nasionnicy trześniówki).

Owoce (zwłaszcza czereśnie) trzeba też chronić przed ptakami (np. szpakami), zakładając siatki ochronne i stosując różnego rodzaju odstraszacze (m.in. dźwiękowe).

Pielęgnacja ogrodu w czerwcu

Jeśli w czerwcu panują okresy długo utrzymującej się bezdeszczowej pogody, rośliny trzeba regularnie podlewać. W szczególności dotyczy to trawnika (tu optymalny jest system nawadniania), roślin balkonowych (należy je podlewać nawet codziennie) oraz roślin w warzywniku (zabieg ma duży wpływ na plonowanie). Podlewanie automatyczne jest najefektywniejsze – pozwala zaoszczędzić czas, a jednocześnie powoduje najmniejsze straty wody.

Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest także odchwaszczanie. Podstawowa zasada: nie dopuszczać nie tylko do zagłuszenia roślin uprawianych, ale przede wszystkim do zakwitania i wykształcania nasion przez chwasty. Najmniej inwazyjna metoda to ręczne pielenie.

