Jakie kwiaty jednoroczne siejemy w czerwcu?

Przez cały czerwiec warto wysiewać w ogrodzie rośliny ozdobne sezonowe, tj. jednoroczne. Najlepiej posiać je na rozsadniku - tj. specjalnie wyznaczonym miejscu na rozmnażanie roślin. Następnie wysadza się je w różne miejsca w ogrodzie latem, gdy sadzonki mają już po kilka liści właściwych (dwa pierwsze to liścienie).

Rośliny polecane do siewu czerwcowego to:

maczek kalifornijski,

smagliczka,

rezeda wonna,

maciejka,

nagietek lekarski.

Maciejkę sieje się blisko okien domu, przy ławkach, altanach i innych obiektach małej architektury. To jedna z najsilniej i najprzyjemniej pachnących roślin. Ogólnie rośliny jednoroczne dobrze nadają się do wypełniania pustych miejsc na rabatach i w innych nasadzeniach po przekwitłych bylinach, u których zamiera nadziemna część.

Przeczytaj też: Kalendarz ogrodnika na czerwiec - najważniejsze prace do wykonania w ogrodzie w czerwcu

Jakie byliny i rośliny dwuletnie siać w czerwcu?

Czerwiec to dobry czas na rozmnażanie generatywne (przez nasiona) wielu bylin i roślin dwuletnich. W tym okresie wysiewa się:

niektóre goździki, np. goździk pierzasty, goździk kropkowany,

firletkę chalcedońską,

orlik ogrodowy,

kuklik szkarłatny,

oman wschodni,

nachyłek wielkokwiatowy,

gajlardię ościstą.

Z grupy roślin dwuletnich wysiewa się:

goździk brodaty,

bratek ogrodowy,

niezapominajkę leśną,

mak syberyjski,

szczeć barwierską,

naparstnicę purpurową,

malwę ogrodową,

dzwonek ogrodowy.

Rośliny najlepiej siać na rozsadniku. Na właściwe stanowisko wysadza się je jesienią lub wiosną przyszłego roku.

Zobacz galerię zdjęć: Prace ogrodnicze i sadzenie roślin w czerwcu

11

Jakie warzywa sieje się w czerwcu?

Pierwsze dni czerwca to ostatni dzwonek na siew ogórków i cukinii. Wybiera się późne odmiany.

Warto jeszcze wysiać kukurydzę – pod uzyskanie smacznych, słodkich kolb. Warzywo ma wolny wzrost początkowy, natomiast po wykształceniu kilku liści szybko przyrasta na wysokość. Można go wykorzystać do oddzielenia warzywnika od pozostałych części ogrodu bądź lekkiego osłonięcia innych roślin znajdujących się na „patelni” – otwartym stanowisku z prażącym słońcem.

W pierwszej połowie czerwca wysiewa się nasiona brokułu, buraka cukrowego, kalafiora, kalarepy, marchwi, sałaty kruchej, sałaty rzymskiej, fasoli szparagowej i endywii. Warto zwrócić uwagę na ostatni wymieniony gatunek. Endywia jest wciąż mało znanym warzywem liściowym, tymczasem to świetny dodatek do dań, m.in. sałatek, surówek i kanapek. Zasługuje na szersze rozpropagowanie.

W drugiej połowie czerwca zaleca się siać jarmuż. Warto wybierać odmiany zielone i fioletowe o kędzierzawych liściach. Są na tyle atrakcyjne wizualnie, że z powodzeniem można umieszczać je na rabatach kwietnych czy w pojemnikach na balkonie.

Przez cały miesiąc można siać rukolę. Warzywo liściowe dobrze sprawdza się jako poplon. Ma krótki okres wegetacji, jest gotowa do zbiorów po 4-6 tygodniach od wysiewu.

W kolei w domu, np. na kuchennym parapecie można przez cały czerwiec (a właściwie przez cały rok) wysiewać rzeżuchę. Zazwyczaj sieje się ją na mokrą watę lub gazę. Młode siewki są wykorzystywane jako dodatek do kanapek, jak, twarożku i sałatek.

Częstym błędem w ogrodach jest siew rzodkiewki w czerwcu. To zbyt późny termin. Warzywo jest rośliną dnia krótkiego w posiane w tym terminie zamiast zgrubienia korzeniowego wytwarza pędy z kwiatostanami.

Przeczytaj też: Jakie warzywa można zbierać w czerwcu? Pierwsze letnie zbiory warzyw z warzywnika

i Autor: Liudmila Chernetska/ Getty Images Czerwiec to dobry czas na wysiew nasion niektórych warzyw

Jakie zioła można siać w czerwcu?

W czerwcu można siać koper ogrodowy, który jest nie tylko przyprawą, lecz także wartościową rośliną leczniczą. Często sieje się go losowo po kilka w różnych częściach warzywnika. W szczególności jednak warto siać go przy ogórkach, ze względu na pozytywną allelopatię. Rośliny pobudzają się wzajemnie (chemicznie) do silniejszego wzrostu.

Ponadto w czerwcu zaleca się wysiewać nasiona cząbru ogrodowego, majeranku ogrodowego, kolendry i bazylii.

Przeczytaj też: Jakie warzywa dobrze rosną obok siebie? Poznaj zasady współrzędnej uprawy!

Jak pielęgnować rośliny po wysiewie?

Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym po siewie roślin jest podlewanie. Należy wykonywać je regularnie, w okresie dużych upałów nawet co 1-2 dni. Młode siewki są bardzo wrażliwe na niedobór wody.

Oprócz tego systematycznie wykonuje się odchwaszczanie. Chwasty rosną szybciej i stanowią poważną konkurencję dla młodych roślin uprawnych.

Warto spulchniać glebę w rzędach.

Gdy siewki mają po 2-3 liście należy je przepikować albo przerwać - zazwyczaj nasiona są bardzo drobne, a wykonywany siew zbyt gęsty. Rośliny potrzebują przestrzeni dla prawidłowego wzrostu.

Pierwsze nawożenie wykonuje się, gdy sadzonki wytworzą już kilka liści właściwych i mają względnie dobrze rozbudowane korzenie.

#MuratorOgroduje: Wysiew kwiatów - lewkonie, lwie paszcze i maki Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany