Prawidłowa nazwa rzeżuchy to pieprzyca siewna (łac. Lepidium sativum). Jest rośliną jednoroczną z rodziny kapustowatych (Brassicaceae). Pochodzi z północno-wschodniej Afryki i południowo-zachodniej Azji. Do Europy dotarła w starożytności, uprawiano ją w Grecji i w Rzymie. Do Polski rzeżucha dotarła w XV wieku.
Rzeżucha dorasta do 3–6 cm wysokości. Uprawiana jest jako warzywo i spożywana najczęściej w stanie pełnego rozwoju liścieni. Używa się ją w stanie surowym do przyprawiania zup, sosów, surówek, sałatek i serów. Nadaje się też do kanapek.
Kiedy siać rzeżuchę na Wielkanoc?
Rzeżucha stała się w Polsce jednym z symboli Wielkanocy. To niezwykle popularna dekoracja wielkanocna. Aby cieszyć się nią na wielkanocnym stole wystarczy wysiać nasiona rzeżuchy 7-10 dni przed Niedzielą Wielkanocną. Jeśli wysieje się nasiona rzeżuchy na watę w sobotę przed Niedzielą Palmową, na Wielkanoc będzie gotowa!!
Rzeżucha - uprawa w domu: instrukcja krok po kroku
- Przed wysianiem nasion rzeżuchy przygotuj naczynie – może to być dowolne naczynie, ale najlepiej niezbyt głębokie, bo rzeżucha dorasta do około 5 cm wysokości.
- Nasiona wysyp z opakowania do niewielkiego naczynia i zalej wodą tak, aby zakryła wszystkie nasiona.
- Odczekaj kilka godzin, aby nasiona „puściły” śluz – wtedy łatwiej będzie je rozprowadzić po podłożu.
- Naczynie wykładamy zwilżoną watą, bibułą lub ligniną – aby nasza dekoracja wyglądała efektowniej nie układajmy podłoża na płasko, ale utwórzmy niewielki wzgórek.
- Wcześniej namoczone nasiona rzeżuchy rozłóż równomiernie na podłożu.
- Naczynie z wysianą rzeżuchą ustaw w jasnym i ciepłym miejscu – najlepiej w kuchni.
- Pamiętaj, aby codziennie podlewać rzeżuchę – najlepiej spryskując – kiełkującą rzeżuchę.Do jedzenia nadaje się po około 10 dniach od wysiania – ścina się ją nożem lub ucina nożyczkami tuż przy podłożu.
Jak długo kiełkuje rzeżucha?
Rzeżucha rośnie szybko - już po jednym dniu można zauważyć, że jej nasiona zaczynają pęcznieć, a po dwóch dniach pojawiają się małe kiełki. Ładna, wyrośnięta rzeżucha będzie gotowa już po około tygodniu od wysiewu nasion. Pamiętajmy, że rzeżucha kiełkuje i rośnie lepiej, jeśli ma ciepło
Wysiewajmy w domach rzeżuchę nie tylko przed Wielkanocą, ale przez cały rok – to wspaniały sposób, aby samodzielnie pozyskać bogate źródło witamin.
Dlaczego warto wysiewać rzeżuchę nie tylko na święta?
Rzeżucha zawiera witaminę C, witaminy z grupy B, beta-karoten, kwas foliowy, siarkę, potas, magnez, wapń, żelazo, chrom, jod. Rzeżucha ma właściwości oczyszczające nasz organizm, poprawia apetyt i wspomaga trawienie.
Najczęstsze problemy w uprawie rzeżuchy – jak ich uniknąć?
Domowa uprawa rzeżuchy jest niezwykle prosta, ale czasem nawet tutaj coś może pójść nie tak. Na szczęście najczęstsze problemy mają proste rozwiązania. Na co zwrócić uwagę?
- Pleśń na podłożu. Jeśli na wacie lub ligninie zauważysz biały, puszysty nalot przypominający pleśń, najprawdopodobniej podłoże jest zbyt mokre. Rzeżucha potrzebuje wilgoci, ale nie może "pływać" w wodzie. Zamiast zalewać nasiona, delikatnie je zraszaj raz lub dwa razy dziennie. Jeśli pleśń już się pojawiła, niestety taką uprawę należy wyrzucić i zacząć od nowa – nie jest ona zdatna do spożycia.
- Rzeżucha jest "wyciągnięta" i blada. Długie, cienkie i wiotkie łodyżki to klasyczny objaw niedoboru światła. Roślina w poszukiwaniu słońca "wyciąga się" w jego kierunku, tracąc przy tym zwarty pokrój i intensywnie zielony kolor. Aby temu zapobiec, postaw naczynie z rzeżuchą w jak najjaśniejszym miejscu, np. na parapecie okiennym. Warto też codziennie obracać pojemnik, aby rosła równomiernie.
