Rzeżucha na Wielkanoc? To ostatni dzwonek! Sprawdź, czy jeszcze zdążysz

Opracowanie: redakcja serwisu Murator.pl
2026-03-27 11:52

Jeśli chcesz, by na świątecznym stole zagościła świeża rzeżucha, to już ostatni moment na działanie. Kiedy dokładnie ją posiać i jak to zrobić, by urosła na Wielkanoc? Wyjaśniamy, ile dni potrzebuje rzeżucha, i zdradzamy prosty trik, który gwarantuje sukces. To nie tylko piękna ozdoba, ale i witaminowa bomba, którą warto mieć pod ręką nie tylko od święta.

Autor: StudioBarcelona/ Getty Images Rzeżucha to ozdoba wielkanocnego stołu

Prawidłowa nazwa rzeżuchy to pieprzyca siewna (łac. Lepidium sativum). Jest rośliną jednoroczną z rodziny kapustowatych (Brassicaceae). Pochodzi z północno-wschodniej Afryki i południowo-zachodniej Azji. Do Europy dotarła w starożytności, uprawiano ją w Grecji i w Rzymie. Do Polski rzeżucha dotarła w XV wieku.

Autor: Kamila Markiewicz-Lubańska Rzeżucha - obowiązkowy element dekoracji wielkanocnego stołu

Rzeżucha dorasta do 3–6 cm wysokości. Uprawiana jest jako warzywo i spożywana najczęściej w stanie pełnego rozwoju liścieni. Używa się ją w stanie surowym do przyprawiania zup, sosów, surówek, sałatek i serów. Nadaje się też do kanapek.

Kiedy siać rzeżuchę na Wielkanoc?

Rzeżucha stała się w Polsce jednym z symboli Wielkanocy. To niezwykle popularna dekoracja wielkanocna. Aby cieszyć się nią na wielkanocnym stole wystarczy wysiać nasiona rzeżuchy 7-10 dni przed Niedzielą Wielkanocną. Jeśli wysieje się nasiona rzeżuchy na watę w sobotę przed Niedzielą Palmową, na Wielkanoc będzie gotowa!!

Rzeżucha - uprawa w domu: instrukcja krok po kroku

  • Przed wysianiem nasion rzeżuchy przygotuj naczynie – może to być dowolne naczynie, ale najlepiej niezbyt głębokie, bo rzeżucha dorasta do około 5 cm wysokości.
  • Nasiona wysyp z opakowania do niewielkiego naczynia i zalej wodą tak, aby zakryła wszystkie nasiona.
  • Odczekaj kilka godzin, aby nasiona „puściły” śluz – wtedy łatwiej będzie je rozprowadzić po podłożu.
  • Naczynie wykładamy zwilżoną watą, bibułą lub ligniną – aby nasza dekoracja wyglądała efektowniej nie układajmy podłoża na płasko, ale utwórzmy niewielki wzgórek.
  • Wcześniej namoczone nasiona rzeżuchy rozłóż równomiernie na podłożu.
  • Naczynie z wysianą rzeżuchą ustaw w jasnym i ciepłym miejscu – najlepiej w kuchni.
  • Pamiętaj, aby codziennie podlewać rzeżuchę – najlepiej spryskując – kiełkującą rzeżuchę.Do jedzenia nadaje się po około 10 dniach od wysiania – ścina się ją nożem lub ucina nożyczkami tuż przy podłożu.

Jak długo kiełkuje rzeżucha?

Rzeżucha rośnie szybko - już po jednym dniu można zauważyć, że jej nasiona zaczynają pęcznieć, a po dwóch dniach pojawiają się małe kiełki. Ładna, wyrośnięta rzeżucha będzie gotowa już po około tygodniu od wysiewu nasion. Pamiętajmy, że rzeżucha kiełkuje i rośnie lepiej, jeśli ma ciepło

Wysiewajmy w domach rzeżuchę nie tylko przed Wielkanocą, ale przez cały rok – to wspaniały sposób, aby samodzielnie pozyskać bogate źródło witamin.

Dlaczego warto wysiewać rzeżuchę nie tylko na święta?

Rzeżucha zawiera witaminę C, witaminy z grupy B, beta-karoten, kwas foliowy, siarkę, potas, magnez, wapń, żelazo, chrom, jod. Rzeżucha ma właściwości oczyszczające nasz organizm, poprawia apetyt i wspomaga trawienie.

Najczęstsze problemy w uprawie rzeżuchy – jak ich uniknąć?

Domowa uprawa rzeżuchy jest niezwykle prosta, ale czasem nawet tutaj coś może pójść nie tak. Na szczęście najczęstsze problemy mają proste rozwiązania. Na co zwrócić uwagę?

  • Pleśń na podłożu. Jeśli na wacie lub ligninie zauważysz biały, puszysty nalot przypominający pleśń, najprawdopodobniej podłoże jest zbyt mokre. Rzeżucha potrzebuje wilgoci, ale nie może "pływać" w wodzie. Zamiast zalewać nasiona, delikatnie je zraszaj raz lub dwa razy dziennie. Jeśli pleśń już się pojawiła, niestety taką uprawę należy wyrzucić i zacząć od nowa – nie jest ona zdatna do spożycia.
  • Rzeżucha jest "wyciągnięta" i blada. Długie, cienkie i wiotkie łodyżki to klasyczny objaw niedoboru światła. Roślina w poszukiwaniu słońca "wyciąga się" w jego kierunku, tracąc przy tym zwarty pokrój i intensywnie zielony kolor. Aby temu zapobiec, postaw naczynie z rzeżuchą w jak najjaśniejszym miejscu, np. na parapecie okiennym. Warto też codziennie obracać pojemnik, aby rosła równomiernie.

