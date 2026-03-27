Prawidłowa nazwa rzeżuchy to pieprzyca siewna (łac. Lepidium sativum). Jest rośliną jednoroczną z rodziny kapustowatych (Brassicaceae). Pochodzi z północno-wschodniej Afryki i południowo-zachodniej Azji. Do Europy dotarła w starożytności, uprawiano ją w Grecji i w Rzymie. Do Polski rzeżucha dotarła w XV wieku.

Autor: Kamila Markiewicz-Lubańska Rzeżucha - obowiązkowy element dekoracji wielkanocnego stołu

Rzeżucha dorasta do 3–6 cm wysokości. Uprawiana jest jako warzywo i spożywana najczęściej w stanie pełnego rozwoju liścieni. Używa się ją w stanie surowym do przyprawiania zup, sosów, surówek, sałatek i serów. Nadaje się też do kanapek.

Kiedy siać rzeżuchę na Wielkanoc?

Rzeżucha stała się w Polsce jednym z symboli Wielkanocy. To niezwykle popularna dekoracja wielkanocna. Aby cieszyć się nią na wielkanocnym stole wystarczy wysiać nasiona rzeżuchy 7-10 dni przed Niedzielą Wielkanocną. Jeśli wysieje się nasiona rzeżuchy na watę w sobotę przed Niedzielą Palmową, na Wielkanoc będzie gotowa!!

Rzeżucha - uprawa w domu: instrukcja krok po kroku

Przed wysianiem nasion rzeżuchy przygotuj naczynie – może to być dowolne naczynie, ale najlepiej niezbyt głębokie, bo rzeżucha dorasta do około 5 cm wysokości.

Nasiona wysyp z opakowania do niewielkiego naczynia i zalej wodą tak, aby zakryła wszystkie nasiona.

Odczekaj kilka godzin, aby nasiona „puściły” śluz – wtedy łatwiej będzie je rozprowadzić po podłożu.

Naczynie wykładamy zwilżoną watą, bibułą lub ligniną – aby nasza dekoracja wyglądała efektowniej nie układajmy podłoża na płasko, ale utwórzmy niewielki wzgórek.

Wcześniej namoczone nasiona rzeżuchy rozłóż równomiernie na podłożu.

Naczynie z wysianą rzeżuchą ustaw w jasnym i ciepłym miejscu – najlepiej w kuchni.

Pamiętaj, aby codziennie podlewać rzeżuchę – najlepiej spryskując – kiełkującą rzeżuchę.Do jedzenia nadaje się po około 10 dniach od wysiania – ścina się ją nożem lub ucina nożyczkami tuż przy podłożu.

Jak długo kiełkuje rzeżucha?

Rzeżucha rośnie szybko - już po jednym dniu można zauważyć, że jej nasiona zaczynają pęcznieć, a po dwóch dniach pojawiają się małe kiełki. Ładna, wyrośnięta rzeżucha będzie gotowa już po około tygodniu od wysiewu nasion. Pamiętajmy, że rzeżucha kiełkuje i rośnie lepiej, jeśli ma ciepło

Wysiewajmy w domach rzeżuchę nie tylko przed Wielkanocą, ale przez cały rok – to wspaniały sposób, aby samodzielnie pozyskać bogate źródło witamin.

Dlaczego warto wysiewać rzeżuchę nie tylko na święta?

Rzeżucha zawiera witaminę C, witaminy z grupy B, beta-karoten, kwas foliowy, siarkę, potas, magnez, wapń, żelazo, chrom, jod. Rzeżucha ma właściwości oczyszczające nasz organizm, poprawia apetyt i wspomaga trawienie.

13

Najczęstsze problemy w uprawie rzeżuchy – jak ich uniknąć?

Domowa uprawa rzeżuchy jest niezwykle prosta, ale czasem nawet tutaj coś może pójść nie tak. Na szczęście najczęstsze problemy mają proste rozwiązania. Na co zwrócić uwagę?

Pleśń na podłożu. Jeśli na wacie lub ligninie zauważysz biały, puszysty nalot przypominający pleśń, najprawdopodobniej podłoże jest zbyt mokre. Rzeżucha potrzebuje wilgoci, ale nie może "pływać" w wodzie. Zamiast zalewać nasiona, delikatnie je zraszaj raz lub dwa razy dziennie. Jeśli pleśń już się pojawiła, niestety taką uprawę należy wyrzucić i zacząć od nowa – nie jest ona zdatna do spożycia.

Rzeżucha jest "wyciągnięta" i blada. Długie, cienkie i wiotkie łodyżki to klasyczny objaw niedoboru światła. Roślina w poszukiwaniu słońca "wyciąga się" w jego kierunku, tracąc przy tym zwarty pokrój i intensywnie zielony kolor. Aby temu zapobiec, postaw naczynie z rzeżuchą w jak najjaśniejszym miejscu, np. na parapecie okiennym. Warto też codziennie obracać pojemnik, aby rosła równomiernie.

Rzeżucha i owies na wielkanocny stół