Te kolory zdominowały Wielkanoc 2026
Podczas świąt wielkanocnych w 2026 roku na pierwszy plan wysuwają się kolory inspirowane budzącą się do życia naturą. W tym roku najpopularniejsze będą subtelne odcienie zieleni, delikatnego brązu, a także stonowanego beżu. Barwy te doskonale komponują się z lekkimi, wiosennymi wnętrzami, wprowadzając harmonię i spokój.
Ważnym akcentem będą także odważniejsze propozycje, takie jak soczysta cytrynowa żółć czy intensywny fiolet. To odcienie, które idealnie kontrastują z delikatnymi kolorami ziemi, nadając przestrzeni energii i radości, ale jednocześnie jej nie przytłaczają. W 2026 roku do wnętrz coraz częściej wkraczają także złote i mosiężne elementy, które dodają subtelnej elegancji i eleganckiego blasku, stanowiąc doskonałe dopełnienie wielkanocnych dekoracji. Oczywiście warto postawić również na naturalne akcenty, jak drewniane ozdoby, które przywodzą na myśl wiosenny urok.
Jak udekorować okno na Wielkanoc?
Okno to jedno z najbardziej widocznych miejsc w każdym wnętrzu (a także i z zewnątrz), które można fantastycznie przekształcić na wiosenne święta. W tym roku w wielkanocnych aranżacjach królują girlandy z papierowych kwiatów, wianuszki z wierzbowych gałązek czy ozdoby z jajek w pastelowych barwach. Te lekkie, naturalne akcenty wprowadzą świeży powiew do wnętrza i nadadzą przestrzeni wyjątkowego charakteru.
Świetnym pomysłem jest również stworzenie mini-ogrodu na oknie – doniczki z roślinami, takimi jak zioła, stokrotki czy małe krokusy, które doda wiosennej świeżości każdemu pomieszczeniu. Nie zapomnij o delikatnych firanach lub zasłonach w naturalnych odcieniach bieli, beżu lub pasteli, które będą przepuszczać światło i nadają oknu lekkości.
Dekoracje z rzeżuchą w roli głównej. Kiedy ją posadzić?
Rzeżucha to symbol Wielkanocy, który w 2026 roku będzie obecny w niemal każdym domu. Ta mała roślina nie tylko jest doskonałą ozdobą, ale również wprowadza do wnętrza wiosenną świeżość. Jest łatwa do posadzenia, a jej intensywnie zielony kolor wspaniale współgra z wielkanocnymi dekoracjami.
Aby roślina wyrosła w odpowiednim czasie, wysiej ją na 7–10 dni przed świętami. Warto użyć do tego małych doniczek lub ozdobnych szklanych pojemników, w których będzie prezentować się elegancko i naturalnie. Rzeżuchę można ozdobić, tworząc miniaturowe wielkanocne kompozycje, takie jak figurki z jajek czy małe koszyczki. Pamiętaj o regularnym podlewaniu, by roślina była zdrowa i pełna życia.
Pomysły DIY na proste stroiki. Wykorzystaj to, co masz w domu
Nie musisz wydawać fortuny na dekoracje, by stworzyć ciepłą, świąteczną atmosferę. Wielkanocne stroiki można z łatwością wykonać samodzielnie, bazując na materiałach, które masz w domu. Wykorzystaj resztki materiałów, wstążek, gałązek z ogrodu czy kawałki drewna, które nadadzą twoim kompozycjom naturalny, unikalny charakter.
Prosty stroik można zrobić z jajek, które ozdobisz wstążkami lub farbą w pastelowych kolorach, a następnie umieścisz je w koszyku lub szklanym naczyniu. Do dekoracji możesz dodać również gałązki wierzby, mech, małe kwiaty lub suszone owoce. Takie dekoracje, umieszczone na stole czy w centralnym punkcie domu, staną się wspaniałą ozdobą, która nada wnętrzu ciepła i przytulności. Własnoręcznie wykonane ozdoby to także świetny sposób na pokazanie swojej kreatywności i nadanie wnętrzu osobistego charakteru.
Co warto kupić w sieciówkach na święta wielkanocne?
Popularne sieciówki oferujące szeroki wybór dekoracji i akcesoriów w przystępnych cenach. Warto poszukać wielkanocnych dodatków, które nadadzą wnętrzom świeży, wiosenny wygląd. Z pewnością znajdziesz piękne naczynia, talerze i filiżanki w pastelowych odcieniach lub z wielkanocnymi motywami. W tym roku na pewno nie zabraknie także serwetek z motywem jajek, kwiatów czy króliczków, które będą świetnym uzupełnieniem świątecznego stołu.
Znajdziesz tam także gotowe stroiki, koszyczki wielkanocne czy ozdobne świeczki, które od razu wpasują się w wiosenną atmosferę. Pamiętaj, aby przy wyborze dodatków kierować się spójnością kolorystyczną – stawiając na jasne barwy i naturalne materiały, takie jak drewno, wiklina czy szkło, uzyskasz elegancki efekt. Sieciówki to także idealne miejsce na zakup tekstyliów – od poduszek po obrusy, które nadadzą twojemu wnętrzu subtelną, świąteczną atmosferę.
