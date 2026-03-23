Te kolory zdominowały Wielkanoc 2026

Podczas świąt wielkanocnych w 2026 roku na pierwszy plan wysuwają się kolory inspirowane budzącą się do życia naturą. W tym roku najpopularniejsze będą subtelne odcienie zieleni, delikatnego brązu, a także stonowanego beżu. Barwy te doskonale komponują się z lekkimi, wiosennymi wnętrzami, wprowadzając harmonię i spokój.

Ważnym akcentem będą także odważniejsze propozycje, takie jak soczysta cytrynowa żółć czy intensywny fiolet. To odcienie, które idealnie kontrastują z delikatnymi kolorami ziemi, nadając przestrzeni energii i radości, ale jednocześnie jej nie przytłaczają. W 2026 roku do wnętrz coraz częściej wkraczają także złote i mosiężne elementy, które dodają subtelnej elegancji i eleganckiego blasku, stanowiąc doskonałe dopełnienie wielkanocnych dekoracji. Oczywiście warto postawić również na naturalne akcenty, jak drewniane ozdoby, które przywodzą na myśl wiosenny urok.

i Autor: Westwing/ Materiały prasowe

Jak udekorować okno na Wielkanoc?

Okno to jedno z najbardziej widocznych miejsc w każdym wnętrzu (a także i z zewnątrz), które można fantastycznie przekształcić na wiosenne święta. W tym roku w wielkanocnych aranżacjach królują girlandy z papierowych kwiatów, wianuszki z wierzbowych gałązek czy ozdoby z jajek w pastelowych barwach. Te lekkie, naturalne akcenty wprowadzą świeży powiew do wnętrza i nadadzą przestrzeni wyjątkowego charakteru.

Świetnym pomysłem jest również stworzenie mini-ogrodu na oknie – doniczki z roślinami, takimi jak zioła, stokrotki czy małe krokusy, które doda wiosennej świeżości każdemu pomieszczeniu. Nie zapomnij o delikatnych firanach lub zasłonach w naturalnych odcieniach bieli, beżu lub pasteli, które będą przepuszczać światło i nadają oknu lekkości.

Dekoracje z rzeżuchą w roli głównej. Kiedy ją posadzić?

Rzeżucha to symbol Wielkanocy, który w 2026 roku będzie obecny w niemal każdym domu. Ta mała roślina nie tylko jest doskonałą ozdobą, ale również wprowadza do wnętrza wiosenną świeżość. Jest łatwa do posadzenia, a jej intensywnie zielony kolor wspaniale współgra z wielkanocnymi dekoracjami.

Aby roślina wyrosła w odpowiednim czasie, wysiej ją na 7–10 dni przed świętami. Warto użyć do tego małych doniczek lub ozdobnych szklanych pojemników, w których będzie prezentować się elegancko i naturalnie. Rzeżuchę można ozdobić, tworząc miniaturowe wielkanocne kompozycje, takie jak figurki z jajek czy małe koszyczki. Pamiętaj o regularnym podlewaniu, by roślina była zdrowa i pełna życia.

i Autor: Sarsmis/ Getty Images

Pomysły DIY na proste stroiki. Wykorzystaj to, co masz w domu

Nie musisz wydawać fortuny na dekoracje, by stworzyć ciepłą, świąteczną atmosferę. Wielkanocne stroiki można z łatwością wykonać samodzielnie, bazując na materiałach, które masz w domu. Wykorzystaj resztki materiałów, wstążek, gałązek z ogrodu czy kawałki drewna, które nadadzą twoim kompozycjom naturalny, unikalny charakter.

Prosty stroik można zrobić z jajek, które ozdobisz wstążkami lub farbą w pastelowych kolorach, a następnie umieścisz je w koszyku lub szklanym naczyniu. Do dekoracji możesz dodać również gałązki wierzby, mech, małe kwiaty lub suszone owoce. Takie dekoracje, umieszczone na stole czy w centralnym punkcie domu, staną się wspaniałą ozdobą, która nada wnętrzu ciepła i przytulności. Własnoręcznie wykonane ozdoby to także świetny sposób na pokazanie swojej kreatywności i nadanie wnętrzu osobistego charakteru.

Co warto kupić w sieciówkach na święta wielkanocne?

Popularne sieciówki oferujące szeroki wybór dekoracji i akcesoriów w przystępnych cenach. Warto poszukać wielkanocnych dodatków, które nadadzą wnętrzom świeży, wiosenny wygląd. Z pewnością znajdziesz piękne naczynia, talerze i filiżanki w pastelowych odcieniach lub z wielkanocnymi motywami. W tym roku na pewno nie zabraknie także serwetek z motywem jajek, kwiatów czy króliczków, które będą świetnym uzupełnieniem świątecznego stołu.

Znajdziesz tam także gotowe stroiki, koszyczki wielkanocne czy ozdobne świeczki, które od razu wpasują się w wiosenną atmosferę. Pamiętaj, aby przy wyborze dodatków kierować się spójnością kolorystyczną – stawiając na jasne barwy i naturalne materiały, takie jak drewno, wiklina czy szkło, uzyskasz elegancki efekt. Sieciówki to także idealne miejsce na zakup tekstyliów – od poduszek po obrusy, które nadadzą twojemu wnętrzu subtelną, świąteczną atmosferę.

Nowoczesne dekoracje wielkanocne. Propozycje 2026 - zdjęcia

