Przetestowaliśmy domowe metody i potwierdzamy: to działa i daje spektakularne efekty. Wystarczy wiedzieć, po co sięgnąć, by uzyskać wymarzony odcień. Zamiast chemii, w tym roku postaw na naturę.

Naturalne barwienie jajek – jak się przygotować?

Przed naturalnym barwieniem jajek wyjmij je z lodówki. Jajka w temperaturze pokojowej mają mniejsze szanse na popękanie w czasie gotowania.

Do barwienia wybieraj jajka jak najbielsze: łatwiej nasiąkną kolorem. Porządnie wyszoruj skorupkę przed włożeniem do wywaru.

Jeśli lubisz eksperymentować, możesz przywiązać do jajek wycięte kawałki materiału, liście lub sznurki, które pozostawią jaśniejsze ślady na zabarwionej skorupce. Spróbuj wykorzystać także gumki recepturki!

Kilka kropli octu wlanych do wywaru wzmocni kolor jajka. Do wywaru dodajemy także sól.

Jajka można barwić na zimno lub na gorąco . Na gorąco gotujemy jajka razem z barwnikiem. Intensywność koloru zależy od czasu gotowania jajek. Na zimno zaś umieszczamy już ugotowane jajka w gorącym, wcześniej przyrządzonym wywarze. Odkładamy je na kilkanaście godzin do lodówki.

Pamiętaj, że wywar zabarwi nie tylko jajka – jeśli się rozchlapie, może zostawić ślady na jasnym zlewie lub blacie kuchennym.

Jakie są naturalne barwniki do jajek? Masz je w kuchni

Jakie kolory pisanek uzyskasz z naturalnych składników?

Zanim zaczniesz, sprawdź, jakie skarby kryje twoja lodówka i szafki kuchenne. To właśnie one posłużą za bazę do stworzenia wywarów barwiących. W naszych testach najlepiej sprawdziły się poniższe produkty:

Brąz i złoto : suche łupiny cebuli (im więcej, tym ciemniejszy, niemal mahoniowy kolor)

: suche łupiny cebuli (im więcej, tym ciemniejszy, niemal mahoniowy kolor) Intensywna żółć : kurkuma w proszku (wystarczą 2-3 łyżeczki na litr wody)

: kurkuma w proszku (wystarczą 2-3 łyżeczki na litr wody) Róż i czerwień : świeży burak lub skoncentrowany sok z buraków, herbata z hibiskusa

: świeży burak lub skoncentrowany sok z buraków, herbata z hibiskusa Niebieski i fiolet : liście czerwonej kapusty (dają zaskakujący, chłodny odcień), wywarem z kwiatów ciemnej malwy

: liście czerwonej kapusty (dają zaskakujący, chłodny odcień), wywarem z kwiatów ciemnej malwy Głęboka czerń lub ciemny brąz : mocny napar z czarnej herbaty, lub wywar z kawy

: mocny napar z czarnej herbaty, lub wywar z kawy Zieleń: młody szpinak lub pokrzywa (efekt jest delikatny, pastelowy), szczypiorek, młoda trawa

i Autor: Martysjahlushyk/ Getty Images Barwienie jajek łupinami cebuli

Jak ugotować jajka w naturalnym barwniku? Instrukcja krok po kroku

Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie wywaru i jajek. Postępuj zgodnie z naszą sprawdzoną instrukcją, a uratujesz każde jajko przed pęknięciem i uzyskasz głęboki, jednolity kolor.

Krok 1: Przygotuj wywar barwiący. Do garnka włóż wybrany składnik (np. łupiny z 5-6 cebul, pokrojonego w kostkę buraka lub poszatkowane liście kapusty). Zalej wszystko zimną wodą (ok. 1 litr) i gotuj na małym ogniu przez 15-20 minut. W ten sposób „wyciągniesz” z produktów maksimum koloru.

Krok 2: Dodaj sól i ocet. Do gotowego, lekko przestudzonego wywaru dodaj 1 łyżeczkę soli (zmniejsza ryzyko pękania skorupek) oraz 2 łyżki octu spirytusowego. To kluczowy krok – ocet sprawi, że barwnik znacznie mocniej zwiąże się ze skorupką.

Krok 3: Ugotuj jajka w wywarze. Do zimnego wywaru delikatnie włóż umyte i odtłuszczone (np. płynem do naczyń) jajka o białych skorupkach. Pamiętaj, by wkładać jajka do zimnego płynu, aby uniknąć ich pękania. Gotuj wszystko razem na małym ogniu przez ok. 10 minut od momentu zawrzenia.

Krok 4: Pozostaw jajka do „naciągnięcia” kolorem. Po ugotowaniu zdejmij garnek z ognia i zostaw jajka w stygnącym wywarze na co najmniej 30 minut. Jeśli chcesz uzyskać bardzo intensywny kolor, możesz je zostawić nawet na całą noc w lodówce.

Ostrzeżenie: Wywary, zwłaszcza z kurkumy i buraka, mogą trwale zabarwić blaty kuchenne i ubrania. Pracuj ostrożnie i zabezpiecz powierzchnię roboczą.

Trik na błyszczące pisanki i fantazyjne wzory

Chcesz, żeby Twoje naturalne pisanki wyglądały jak z wystawy? Mamy na to dwa proste patenty, które stosowały nasze babcie.

Nabłyszczanie: po wyjęciu jajek z wywaru i całkowitym osuszeniu ich ręcznikiem papierowym, natrzyj skorupkę odrobiną masła lub oleju roślinnego. Użyj do tego miękkiej szmatki. Pisanki natychmiast zyskają piękny połysk, a ich kolor stanie się głębszy.

po wyjęciu jajek z wywaru i całkowitym osuszeniu ich ręcznikiem papierowym, natrzyj skorupkę odrobiną masła lub oleju roślinnego. Użyj do tego miękkiej szmatki. Pisanki natychmiast zyskają piękny połysk, a ich kolor stanie się głębszy. Wzorki z natury: zanim włożysz jajko do barwnika, przyłóż do niego mały listek pietruszki, koperku lub drobny kwiatek. Następnie bardzo ciasno owiń jajko w kawałek starej pończochy lub gazy i mocno zawiąż. Gotuj zgodnie z instrukcją. Po odwinięciu w miejscu listka pozostanie piękny, jasny wzór.

i Autor: Getty Images/ Getty Images Naturalne wzory na jajkach

Barwienie jajek herbatą – ciekawe odcienie

Innym naturalnym sposobem barwienia pisanek jest wykorzystanie herbaty. Mocno zaparzonej i naturalnej, najlepiej dobrej jakości – wtedy kolor będzie najbardziej intensywny.

Do 0,5 litra gorącej wody wrzuć 3 łyżki stołowe wybranej herbaty. Jeśli nie masz herbaty liściastej, użyj 4 torebek na pół litra wody. Zaparzoną herbatę pozostaw na kilka godzin, im dłużej, tym lepiej, nawet do kilkunastu godzin. Dzięki temu nabierze ona mocniejszej barwy. Następnie wywar przecedź przez sitko, zatrzyma on fusy, które mogłyby wpłynąć na nierówność koloru: jajko włóż już do pozbawionego stałych elementów wywaru. Jajko gotuj w wywarze około 10 minut, a później – zostaw do ostygnięcia.

Barwnik szary – herbata malinowa

Barwnik zielony – herbata zielona z miętą

Barwnik czerwonofioletowy – herbata z hibiskusem

Barwnik brązowy – herbata czarna

Barwnik jasnożółty – herbata z rumianku