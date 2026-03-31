Wiosenne kompozycje. Kwiaty to zawsze dobry pomysł

Kwiaty to najprostszy i najskuteczniejszy sposób na wprowadzenie wiosny do wnętrza – zwłaszcza gdy Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Nie trzeba wymyślać skomplikowanych stroików. Wystarczy wazon, kilka gałązek forsycji i pęczek świeżych tulipanów, żonkili czy hiacyntów. Mogą być nawet te kupione w ostatniej chwili w supermarkecie. Możesz je ustawić na przykład na stole, oknie czy na parapecie, by wprowadzić do domu prawdziwie świeży powiew wiosny. Wspaniale wyglądają także gałązki bazi w prostych wazonach, które stanowią tło dla ozdobnych jajek czy pastelowych dekoracji.

Całość wygląda, jakby powstała spontanicznie podczas wiosennego spaceru. To podejście idealnie wpisuje się w filozofię „Wielkanocy w stylu slow” – bliżej prostoty, bliskości i małych przyjemności, a dalej od presji idealnego stołu z Instagrama.

Kwiaty można również łączyć z naturalnymi materiałami – takimi jak drewno czy glina – które wprowadzą do wnętrza subtelną elegancję. Warto pamiętać, że nie musisz wcale szaleć z dekoracjami. Prosta bukiet w eleganckim szkle wystarczy, by wprowadzić świąteczny nastrój do każdego pomieszczenia.

Przeczytaj także: Nowoczesny stroik wielkanocny. Zobacz, jak zrobić wielkanocną kompozycję w słoiku lub szkle

i Autor: picalotta/ Getty Images

Naturalne akcenty w wielkanocnej aranżacji

Wielkanoc w rytmie natury – to jeden z najgorętszych trendów 2026 roku, który zyskuje na popularności, szczególnie wśród tych, którzy pragną stworzyć atmosferę spokoju i harmonii. Zamiast perfekcyjnych, sztucznych aranżacji, w tym roku stawiamy na ciepłe kolory, naturalne materiały i detale, które mają wprowadzać lekkość i przytulność do przestrzeni. W takiej aranżacji na pierwszy plan wysuwają się drewno, wiklina, rattan oraz kamień – materiały, które naturalnie kojarzą się z wiosną.

Coraz częściej projektujemy nie tylko przestrzeń, ale też sposób jej przeżywania. Święta przestają być po-kazem perfekcji, a stają się doświadczeniem – bardziej osobistym, czułym i uważnym – mówi arch. wnętrz Olga Nowosad-Szewców z Decoroom.

Warto postawić na ciepłe, ziemiste odcienie – od beżów po zgaszoną zieleń – które sprzyjają stworzeniu przytulnego, domowego klimatu. Naturalne akcenty mogą pojawić się zarówno w postaci mebli, jak i dekoracji – plecionych koszyków, ceramicznych filiżanek czy drewnianych ram do zdjęć. Takie rozwiązania są nie tylko ekologiczne, ale i ponadczasowe – mogą być wykorzystane przez cały rok, nie tylko na czas Wielkanocy.

Naturalność można podkreślić także przez materiały, takie jak lniane obrusy czy bawełniane serwetki. Cała aranżacja będzie sprawiać wrażenie spójnej i harmonijnej, a przy tym wprowadzi do domu uczucie odprężenia i lekkości.

i Autor: Decoroom/ Materiały prasowe

Gotowe rozwiązania ze sklepu. Kupuj z głową

Jeśli chcesz szybko wprowadzić świąteczny nastrój, gotowe rozwiązania ze sklepu będą dobry wyborem. W 2026 roku, moda na Wielkanoc opiera się na prostych, ale efektownych dodatkach, które z łatwością odmienią wystrój wnętrza. W sklepach znajdziesz szeroką gamę produktów – od subtelnych dekoracji w pastelowych kolorach po eleganckie, złote akcenty, które nadadzą wnętrzu szyku.

Warto stawiać na akcesoria, które pasują do ogólnego charakteru wnętrza, a jednocześnie nie przytłaczają przestrzeni. Proste zawieszki w kształcie jajek, eleganckie świeczniki czy świąteczne tekstylia mogą stworzyć atmosferę Wielkanocy w mgnieniu oka. Zwróć uwagę na produkty, które wykonane są z naturalnych materiałów – drewna, ceramiki czy szkła. Dzięki temu dekoracje będą się harmonizować z resztą wystroju, a jednocześnie nadadzą wnętrzu przytulnego, wiosennego klimatu. Warto także pamiętać, aby nie przesadzać z liczbą ozdób – czasem wystarczy jeden wyrazisty akcent, by cała przestrzeń nabrała świątecznego charakteru.

Gotowe rozwiązania, choć często nie tak osobiste jak ręcznie wykonane dekoracje, pozwalają zaoszczędzić czas i energię, a przy tym wciąż mogą wprowadzić do wnętrza ciepło i radość związane z nadchodzącymi świętami. Kupuj z głową i wybieraj dodatki, które wykorzystasz w przyszłych sezonach.

Zobacz także: Jak odmienić kuchnię na Wielkanoc? Oto najnowsze trendy z sieciówek

i Autor: FollowTheFlow/ Getty Images

Wielkanocne pomysły DIY. Zaproś do pracy swoje dzieci

Kiedy czasu jest mało, a dzieciaki nudzą się w domu, wspólne DIY to strzał w dziesiątkę. Nie tylko szybko powstają dekoracje, ale też tworzy się rodzinna atmosfera i wspomnienia. Najlepsze są projekty, które nie wymagają drogich materiałów ani wielogodzinnej pracy.

Oto kilka prostych pomysłów last minute:

Girlanda z papierowych pisanek – wytnij jajka z kolorowego papieru, pomaluj je mazakami lub naklej na nie kawałki bibuły/tkaniny, nawlecz na sznurek i powieś nad stołem lub w oknie.

– wytnij jajka z kolorowego papieru, pomaluj je mazakami lub naklej na nie kawałki bibuły/tkaniny, nawlecz na sznurek i powieś nad stołem lub w oknie. Zajączek z rolki po papierze toaletowym – pomaluj rolkę, dodaj uszy z papieru, oczy z naklejek lub guzików i ogonek z waty.

– pomaluj rolkę, dodaj uszy z papieru, oczy z naklejek lub guzików i ogonek z waty. Kurczaczek z dłoni dziecka – obrysuj rączkę na żółtym papierze, wytnij, dodaj dzióbek i nóżki – w kilka minut masz urocze dekoracje na stół.

– obrysuj rączkę na żółtym papierze, wytnij, dodaj dzióbek i nóżki – w kilka minut masz urocze dekoracje na stół. Witraże wielkanocne – wyklej jajka lub zajączki na folii lub kalki technicznej i przyklej do okna – światło prześwitujące przez nie tworzy piękny efekt.

Dzieci kochają takie aktywności, a gotowe ozdoby od razu trafiają na komodę, stół czy półkę. To nie tylko dekoracja, ale też sposób na wspólne spędzenie czasu przed świętami.

Wielkanoc w naszym domu. Zobacz zdjęcia

Przeczytaj także: Inowrocławskie mieszkanie wypełnione antykami. Tak nasza czytelniczka Magda udekorowała je na Wielkanoc

