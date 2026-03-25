Jednymi z cenniejszych roślin ogrodowych są te gatunki, które wiosną jako jedne z pierwszych budzą się do życia i zdobią ogród wspaniałymi kwiatami. Zaliczają się do nich forsycje (łac. Forsythia), które już w marcu obsypują się mnóstwem małych, żółtych kwiatów, gęsto oblepiających bezlistne gałązki.

Ze względu na swoje walory ozdobne, forsycje zyskały spore grono miłośników, a także doczekały się wielu odmian i choć wszystkie posiadają kwiaty w jednym, żółtym kolorze, różnią się wysokością, pokrojem i terminem kwitnienia.

Jakie stanowisko lubi forsycja? Jak dbać o forsycje?

Wiosną, jeszcze przed rozwojem liści, pędy forsycji pokrywają się licznymi, niedużymi, dzwonkowatymi, żółtymi kwiatami, które po przekwitnieniu ustępują miejsca dużym, lancetowatym, ciemnozielonym liściom o piłkowanych brzegach.

Forsycja jest mało wymagająca i łatwa w uprawie. Do obfitego kwitnienia potrzebuje stanowisk słonecznych, ale w półcieniu także sobie poradzi. Jest stosunkowo tolerancyjna względem podłoża, choć najlepiej czuje się na glebach umiarkowanie żyznych, przepuszczalnych i lekko wilgotnych.

Dobrze znosi zanieczyszczenia miejskie i nie jest podatna na choroby oraz szkodniki, ale nie zawsze jest dostatecznie mrozoodporna i zdarza się, że w czasie surowych zim jej pędy przemarzają (wiosną krzew dobrze się regeneruje). Mimo to lepiej sadzić w ogrodach odmiany najbardziej wytrzymałe na niskie temperatury, przeznaczając dla nich stanowiska ciepłe i osłonięte przed wiatrem.

Kiedy przycinać forsycję?

Krzewy forsycji rosną dość silnie i tworzą liczne pędy, dlatego dla zachowania ładnego pokroju i uzyskania obfitego kwitnienia, należy je przycinać i odmładzać. Zabieg wykonuje się wiosną, zaraz po przekwitnięciu. Podczas cięcia forsycji młode pędy skraca się na około 2/3 długości (kwitnie na pędach zeszłorocznych, nie przycinana ogałaca się od dołu i kwitnie tylko w górnych częściach pędów). Co 2-3 lata krzew warto też odmłodzić, wycinając najstarsze gałęzie tuż przy ziemi.

i Autor: Getty Images Forsycja to jeden z najpopularniejszych krzewów kwitnących wiosną

#MuratorOgroduje: Jakie rośliny przycinamy wczesną wiosną?

Gatunki forsycji polecane do ogrodu

Rodzaj do którego należy forsycja, nie jest zbyt duży, gdyż liczy sobie zaledwie kilka gatunków, z których w uprawie spotyka się głównie:

forsycję pośrednią (łac. Forsythia ×intermedia),

forsycję zwisłą (Forsythia suspensa),

forsycję koreańską (Forsythia ovata),

forsycję zieloną (Forsythia viridissima).

Forsycja pośrednia i jej odmiany

Najbardziej popularną odmianą forsycji jest ta mieszańcowa - forsycja pośrednia - o charakterystycznym wzniesionym pokroju, dorastająca do 2-3 m wysokości. Jej starsze pędy są grube, sztywne, wniesione i pokryte brązową, chropowatą korowiną, młode natomiast bardziej wiotkie i lekko przewieszające się na zewnątrz.

Do najciekawszych odmian forsycji pośredniej należą:

'Mikador' - ma około 1 m wysokości, duże, liczne, żółte kwiaty, kwitnie III/IV,

'Spectabilis ' - odmiana odporna na mróz, o licznych, ciemnożółtych kwiatach, około 3 m wysokości, kwitnie IV/V,

- odmiana odporna na mróz, o licznych, ciemnożółtych kwiatach, około 3 m wysokości, kwitnie IV/V, 'Goldrausch' - odmiana o dużych, licznych, złocistożółtych kwiatach, 2-3 m wys., dość wrażliwa na mróz, kwitnie III/IV,

'Densiflora' - odmiana o licznych, dużych, jasnożółtych kwiatach, obficie kwitnąca i dorastająca do około 3 m wys., kwitnie III/IV,

'Golden Times' - odmiana o atrakcyjnych, zielonych, żółto obrzeżonych liściach, łukowato wygiętych pędach i dużych, żółtych, ale niezbyt licznych kwiatach, kwitnie koniec IV, wys. około 2 m,

'Lynwood' - odmiana o bardzo dużych, jasnożółtych, licznych kwiatach, luźnym, rozłożystym pokroju, 2-3 m wysokości, kwitnie IV/V,

'Era' - polska odmiana o pstrych, biało-zielonych liściach, kompaktowym pokroju, dorastająca do około 1,5 m wysokości, kwiaty żółte, kwitnie III/IV,

'Liliane' - odmiana o wyprostowanym pokroju, cytrynowożółtych kwiatach, około 2 m wysokości, kwitnie w kwietniu,

'Goldzauber' - odmiana o ciemnożółtych, licznych kwiatach, 2-3 m wysokości, kwitnie IV,

'Maluch' - odmiana karłowa, dorasta do około 1 m wysokości, kwiaty żółte, liczne, kwitnie obficie w IV.

Forsycja zielona

Mniej popularnym i rzadziej uprawianym w Polsce gatunkiem jest forsycja zielona, której charakterystyczną cechą jest zielone pędy. Krzew ma wzniesiony, luźny pokrój i dorasta do 2-3 m wysokości.

Jego żółte kwiaty pojawiają się na pędach przed rozwojem liści, ale dość późno, po dopiero w kwietniu. Gatunek ma podobne wymagania do forsycji pośredniej, jednak gorzej od niej znosi niskie temperatury, dlatego powinien być uprawiany w najcieplejszych rejonach kraju.

Do ciekawych odmian forsycji zielonej należą:

forsycja zielona 'Mck Citrine' - odmiana karłowa, dorastająca do 0,5-1 m wysokości, o liściach zielonych z żółtym obrzeżem i żółtych kwiatach,

forsycja zielona 'Weber's Bronx' i 'Bronxensis' – gęste odmiany karłowe dorastające do 0,5-1 m wysokości.

Forsycja koreańska

Innym uprawianym, choć mało popularnym gatunkiem jest też forsycja koreańska. Roślina ma luźny, szeroki pokrój i specyficznie odstające pędy, pokryte szarawą korowiną (wys. 1,5-2 m). Kwitnie niezbyt obficie, ale bardzo wcześnie (w marcu, najwcześniej ze wszystkich forsycji) i długo (aż do początku maja). Ma szerokie, niemal okrągłe, zielone liście.

Gatunek ma podobne wymagania jak forsycja pośrednia i posiada kilka odmian ozdobnych, z których najciekawszą jest 'Kumson'- odmiana o ciemnozielonych liściach pokrytych siatką białych nerwów.

Forsycja zwisła

Ciekawą forsycją jest także forsycja zwisła, która ma podobną wysokość (dorasta do 3 m ) i wymagania co forsycja pośrednia. Odróżnia ją charakterystyczny płaczący pokrój (długie pędy przewieszają się aż do ziemi). Jej kwiaty są żółte i mają szerokie płatki korony.

Autor: www.thinkstockphotos.com/ Archiwum prywatne Biała forsycja (Abeliophyllum distichum) Biała forsycja W ogrodach można spotkać czasem krzewy niezwykle podobne do forsycji, których kwiaty mają zaskakującą, białą lub różową barwę, ale nie należy mylić ich z forsycjami, gdyż należą do innego, monotypowego rodzaju Abeliophylum obejmującego tylko jeden gatunek - Abeliophyllum distichum.