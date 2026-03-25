Jednymi z cenniejszych roślin ogrodowych są te gatunki, które wiosną jako jedne z pierwszych budzą się do życia i zdobią ogród wspaniałymi kwiatami. Zaliczają się do nich forsycje (łac. Forsythia), które już w marcu obsypują się mnóstwem małych, żółtych kwiatów, gęsto oblepiających bezlistne gałązki.
Ze względu na swoje walory ozdobne, forsycje zyskały spore grono miłośników, a także doczekały się wielu odmian i choć wszystkie posiadają kwiaty w jednym, żółtym kolorze, różnią się wysokością, pokrojem i terminem kwitnienia.
Przeczytaj też: Te krzewy sprawią, że ogród zachwyci kolorami na wiosnę! Poznaj najpiękniejsze krzewy kwitnące wiosną
Jakie stanowisko lubi forsycja? Jak dbać o forsycje?
Wiosną, jeszcze przed rozwojem liści, pędy forsycji pokrywają się licznymi, niedużymi, dzwonkowatymi, żółtymi kwiatami, które po przekwitnieniu ustępują miejsca dużym, lancetowatym, ciemnozielonym liściom o piłkowanych brzegach.
Forsycja jest mało wymagająca i łatwa w uprawie. Do obfitego kwitnienia potrzebuje stanowisk słonecznych, ale w półcieniu także sobie poradzi. Jest stosunkowo tolerancyjna względem podłoża, choć najlepiej czuje się na glebach umiarkowanie żyznych, przepuszczalnych i lekko wilgotnych.
Dobrze znosi zanieczyszczenia miejskie i nie jest podatna na choroby oraz szkodniki, ale nie zawsze jest dostatecznie mrozoodporna i zdarza się, że w czasie surowych zim jej pędy przemarzają (wiosną krzew dobrze się regeneruje). Mimo to lepiej sadzić w ogrodach odmiany najbardziej wytrzymałe na niskie temperatury, przeznaczając dla nich stanowiska ciepłe i osłonięte przed wiatrem.
Kiedy przycinać forsycję?
Krzewy forsycji rosną dość silnie i tworzą liczne pędy, dlatego dla zachowania ładnego pokroju i uzyskania obfitego kwitnienia, należy je przycinać i odmładzać. Zabieg wykonuje się wiosną, zaraz po przekwitnięciu. Podczas cięcia forsycji młode pędy skraca się na około 2/3 długości (kwitnie na pędach zeszłorocznych, nie przycinana ogałaca się od dołu i kwitnie tylko w górnych częściach pędów). Co 2-3 lata krzew warto też odmłodzić, wycinając najstarsze gałęzie tuż przy ziemi.
Gatunki forsycji polecane do ogrodu
Rodzaj do którego należy forsycja, nie jest zbyt duży, gdyż liczy sobie zaledwie kilka gatunków, z których w uprawie spotyka się głównie:
- forsycję pośrednią (łac. Forsythia ×intermedia),
- forsycję zwisłą (Forsythia suspensa),
- forsycję koreańską (Forsythia ovata),
- forsycję zieloną (Forsythia viridissima).
Forsycja pośrednia i jej odmiany
Najbardziej popularną odmianą forsycji jest ta mieszańcowa - forsycja pośrednia - o charakterystycznym wzniesionym pokroju, dorastająca do 2-3 m wysokości. Jej starsze pędy są grube, sztywne, wniesione i pokryte brązową, chropowatą korowiną, młode natomiast bardziej wiotkie i lekko przewieszające się na zewnątrz.
Do najciekawszych odmian forsycji pośredniej należą:
- 'Mikador' - ma około 1 m wysokości, duże, liczne, żółte kwiaty, kwitnie III/IV,
- 'Spectabilis' - odmiana odporna na mróz, o licznych, ciemnożółtych kwiatach, około 3 m wysokości, kwitnie IV/V,
- 'Goldrausch' - odmiana o dużych, licznych, złocistożółtych kwiatach, 2-3 m wys., dość wrażliwa na mróz, kwitnie III/IV,
- 'Densiflora' - odmiana o licznych, dużych, jasnożółtych kwiatach, obficie kwitnąca i dorastająca do około 3 m wys., kwitnie III/IV,
- 'Golden Times' - odmiana o atrakcyjnych, zielonych, żółto obrzeżonych liściach, łukowato wygiętych pędach i dużych, żółtych, ale niezbyt licznych kwiatach, kwitnie koniec IV, wys. około 2 m,
- 'Lynwood' - odmiana o bardzo dużych, jasnożółtych, licznych kwiatach, luźnym, rozłożystym pokroju, 2-3 m wysokości, kwitnie IV/V,
- 'Era' - polska odmiana o pstrych, biało-zielonych liściach, kompaktowym pokroju, dorastająca do około 1,5 m wysokości, kwiaty żółte, kwitnie III/IV,
- 'Liliane' - odmiana o wyprostowanym pokroju, cytrynowożółtych kwiatach, około 2 m wysokości, kwitnie w kwietniu,
- 'Goldzauber' - odmiana o ciemnożółtych, licznych kwiatach, 2-3 m wysokości, kwitnie IV,
- 'Maluch' - odmiana karłowa, dorasta do około 1 m wysokości, kwiaty żółte, liczne, kwitnie obficie w IV.
Forsycja zielona
Mniej popularnym i rzadziej uprawianym w Polsce gatunkiem jest forsycja zielona, której charakterystyczną cechą jest zielone pędy. Krzew ma wzniesiony, luźny pokrój i dorasta do 2-3 m wysokości.
Jego żółte kwiaty pojawiają się na pędach przed rozwojem liści, ale dość późno, po dopiero w kwietniu. Gatunek ma podobne wymagania do forsycji pośredniej, jednak gorzej od niej znosi niskie temperatury, dlatego powinien być uprawiany w najcieplejszych rejonach kraju.
Do ciekawych odmian forsycji zielonej należą:
- forsycja zielona 'Mck Citrine' - odmiana karłowa, dorastająca do 0,5-1 m wysokości, o liściach zielonych z żółtym obrzeżem i żółtych kwiatach,
- forsycja zielona 'Weber's Bronx' i 'Bronxensis' – gęste odmiany karłowe dorastające do 0,5-1 m wysokości.
Przeczytaj też: Odkryj najpiękniejsze krzewy ozdobne, które długo kwitną i zachwycają w ogrodzie!
Forsycja koreańska
Innym uprawianym, choć mało popularnym gatunkiem jest też forsycja koreańska. Roślina ma luźny, szeroki pokrój i specyficznie odstające pędy, pokryte szarawą korowiną (wys. 1,5-2 m). Kwitnie niezbyt obficie, ale bardzo wcześnie (w marcu, najwcześniej ze wszystkich forsycji) i długo (aż do początku maja). Ma szerokie, niemal okrągłe, zielone liście.
Gatunek ma podobne wymagania jak forsycja pośrednia i posiada kilka odmian ozdobnych, z których najciekawszą jest 'Kumson'- odmiana o ciemnozielonych liściach pokrytych siatką białych nerwów.
Forsycja zwisła
Ciekawą forsycją jest także forsycja zwisła, która ma podobną wysokość (dorasta do 3 m ) i wymagania co forsycja pośrednia. Odróżnia ją charakterystyczny płaczący pokrój (długie pędy przewieszają się aż do ziemi). Jej kwiaty są żółte i mają szerokie płatki korony.
Przeczytaj też: Drzewa płaczące do ogrodu. Ciekawe odmiany drzew o zwisającym pokroju
Biała forsycja
W ogrodach można spotkać czasem krzewy niezwykle podobne do forsycji, których kwiaty mają zaskakującą, białą lub różową barwę, ale nie należy mylić ich z forsycjami, gdyż należą do innego, monotypowego rodzaju Abeliophylum obejmującego tylko jeden gatunek - Abeliophyllum distichum.
Przeczytaj też: Krzewy kwitnące na biało wyglądają pięknie i wszędzie pasują. Jakie krzewy mają białe kwiaty?