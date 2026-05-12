Założenie i utrzymanie trawnika wbrew pozorom nie jest sprawą łatwą. Trawa ma duże wymagania – dotyczy to zarówno światła, podłoża, dostępności składników pokarmowych oraz wody. Założona w nieodpowiednim miejscu w szybkim czasie może zostać z zdominowana przez chwasty (np. na słońcu przez babki, mniszek, nawet perz, w cieniu przez podagrycznik i bluszczyk kurdybanek).

Trawa z mikrokoniczyną

Dlatego decydując się na założenie trawnika trzeba w szczególności dobierać mieszankę nasion traw pod warunki, które możemy zapewnić trawie. Na rynku dostępnych jest wiele mieszanek traw, np. przeznaczonych na tereny suche, wilgotne, odporne na deptanie, itp. Niezależnie od wyboru, na trawniku powinno się zainstalować system nawadniania (przesuszenie to najczęstszy powód problemów z trawnikiem). Można także pójść nieco na skróty i wybrać mieszankę, która będzie łatwa w uprawie, bardziej wytrzymała na suszę. Takie wymagania spełnia trawa z mikrokoniczyną.

W wielu krajach, zwłaszcza na zachodzie Europy, trawa mieszana z koniczyną przyjęła się bardzo dobrze – zarówno na obszarach wiejskich, jak i w aglomeracjach miejskich. W Polsce ten trend dopiero zdobywa popularność. Podejście, że trawnik musi być jednorodny (w rzeczywistości zawiera różne gatunki traw), odchodzi już w niepamięć. W pewnym stopniu do takiego „poszerzenia horyzontów” przyczyniły się urokliwe łąki kwietne.

Autor: Yarphoto/ Getty Images Koniczyna

Koniczyna w mieszance traw na trawnik

W mieszankach trawy z mikrokoniczyną umieszczono karłową odmianę koniczyny 'Piruette' (Trifolium repens var. Pirouette), która dorasta do 3-10 cm wysokości (jest więc dwukrotnie mniejsza od większości gatunków koniczyny). To mało wymagająca roślina (w porównaniu z innymi koniczynami), w dodatku dobrze reagująca na częste i niskie koszenie. Dobrze sprawdza się na różnych typach gleb, szybko rośnie, ograniczając tym samym rozrost roślin niepożądanych. Dzięki temu ogranicza się potrzebę wykonywania nieprzyjemnych zabiegów pielenia (ewentualnie stosowania selektywnych herbicydów). Koniczyna ma łatwość samozakorzeniania się i krzewienia, dzięki czemu sprawnie zakrywa ubytki w trawniku. Jest odporna na wydeptywanie.

Koszenie trawnika z mikrokoniczyną

Można ją regularnie kosić (wtedy trawnik z mikrokoniczyną przypomina tradycyjną murawę). Przy nieregularnym koszeniu zakwita, przypominając miniaturową łąkę (koniczyna kwitnie najczęściej w czerwcu).

Jak podlewać i nawozić trawnik z mikrokoniczyną?

Trawnik z mikrokoniczyną radzi sobie bez regularnego nawadniania (co nie znaczy, że w okresie długo utrzymującej się suszy nie warto go podlewać). Koniczyna należy do roślin motylkowych i ma zdolność wiązania azotu z atmosfery, dlatego w pewnym stopniu trawnik pod tym względem jest samowystarczalny. Można go nawozić dla szybszego wzrostu i lepszego krzewienia (np. dodając nawozy z potasem), ale dzięki właściwościom typowym dla nawozów zielonych radzi sobie bez dodatkowego dokarmiania. Dodatkowym atutem trawy z mikrokoniczyną jest fakt, że atrakcyjnie wygląda wczesną wiosną (jest żywozielony), w okresie gdy inne trawniki „straszą” nienaturalną barwą, ubytkami i zalegającą warstwą filcu.

Autor: Lamina Akulova/ Getty Images Dodatek koniczyny do nasion traw powoduje, że trawnik wymaga mniej nakładów pracy na pielęgnację

Gdzie stosować trawę z mikrokoniczyną?

Trawa z mikrokoniczyną może mieć uniwersalne zastosowanie – warto ją wprowadzić nawet do przydomowego ogrodu (styl urządzenia ogrodu nie ma większego znaczenia). To ciekawa i przede wszystkim mało absorbująca alternatywa dla tradycyjnego trawnika. Ze względu na brak potrzeby wykonywania częstych zabiegów pielęgnacyjnych, to jedno z najefektywniejszych rozwiązań na działki letniskowe, ogrody ROD oraz do aranżacji zieleni miejskiej (np. na większych, otwartych terenach).

Trawę z mikrokoniczyną można stosować jako jedyną mieszankę wysiewaną na danym terenie lub dodatek do trawników (zapewnia większą „gęstość” zielonego dywanu i żywozielony kolor). Dzięki dużym zdolnościom regeneracyjnym i możliwości niskiego koszenia nadaje się jako murawa na przydomowe place zabaw, rekreacyjne boiska, a nawet pola golfowe. Jednocześnie jest to dobra opcja na trawnik od zacienionej wystawy północnej. W takim przypadku teren pod koroną drzew i krzewów warto obsadzić roślinami okrywowymi cienia (barwinek pospolity, runianka japońska, kopytnik pospolity) a dalej położone obszary właśnie trawą z mikrokoniczyną.

