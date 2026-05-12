Kiedy sadzić warzywa w ogrodzie i szklarniach?

Najlepszy termin sadzenia ciepłolubnych warzyw przypada na drugą połowę maja, po Zimnej Zośce i zimnych ogrodnikach (12-15 maja). Do nieosłoniętego gruntu pomidory, paprykę i ogórki gruntowe sadzimy najbezpieczniej od około 15-20 maja, gdy gleba się nagrzeje, a temperatury nocne stabilnie przekraczają 10-12°C.

W szklarniach i tunelach foliowych można sadzić wcześniej - już na początku maja. Maj to także idealny czas na bezpośredni siew do gruntu: fasoli szparagowej, cukinii, dyni, patisonów, buraków, marchwi, kopru czy sałaty. Dobrze sprawdzają się też rozsady kapustnych, selera i pora.

Najpopularniejsze odmiany pomidorów do ogrodu

Do uprawy gruntowej Polacy najczęściej wybierają sprawdzone, odporne i smaczne odmiany. Wśród najpopularniejszych znajdują się:

Malinowy Ożarowski / Rumba Ożarowska - plenne, tolerancyjne na choroby, świetne na przetwory.

Bawole Serce - duże, mięsiste owoce o wyjątkowym smaku.

Odmiany karłowe i samokończące (np. Jawor, Bohun, Alka) - idealne na mniejsze ogrody.

Koktajlowe, np. Koralik - odporne na zarazę, obficie owocujące.

Aktualne ceny sadzonek warzyw w maju 2026

W maju 2025 ceny sadzonek warzyw wahają się w zależności od miejsca zakupu, odmiany i jakości rozsady. Najtańsze sadzonki pomidorów, papryki i ogórków od lokalnych producentów i na targach kupimy już w przedziale 2–5 zł za sztukę.

W centrach ogrodniczych i sklepach internetowych standardowe odmiany gruntowe kosztują zazwyczaj 4–8 zł, a popularne hybrydy F1 malinowe lub koktajlowe 6–11 zł za sadzonkę. Najdroższe, kolekcjonerskie lub rzadkie odmiany (np. kolorowe, sercowate, ananasowe) osiągają nawet 15–22 zł/szt.

Papryka słodka mieści się zwykle w zakresie 4–9 zł, a ogórki (gruntowe i sałatkowe) należą do najtańszych - często 2,5–6 zł za sztukę. Warto szukać zestawów promocyjnych, które pozwalają obniżyć koszt całego warzywnika.

Gdzie kupić sadzonki?

Centra i sklepy ogrodnicze (największy wybór i doradztwo)

Targi rolno-ogrodnicze i lokalni producenci (najczęściej najtańsze)

Sklepy internetowe z dostawą

Ogłoszenia prywatne i grupy lokalne

Czym kierować się przy zakupie sadzonek i o czym pamiętać?

Przy wyborze sadzonek zwracaj szczególną uwagę na:

Intensywnie zielone liście bez plam, żółknięcia czy śladów szkodników

Mocną, prostą łodygę (unikaj wyciągniętych, wiotkich roślin)

Dobrze rozwiniętą, nie przerastającą doniczki bryłę korzeniową

Etykietę z nazwą odmiany i kluczowymi cechami (F1, odporność na choroby)

Po posadzeniu (zwłaszcza po Zimnej Zośce) hartuj rośliny, jeśli były hodowane pod osłoną. Regularnie podlewaj - pomidory unikaj moczenia liści, ogórki lubią obfite nawadnianie. Stosuj mulczowanie, nawożenie potasowo-wapniowe dla pomidorów i papryki oraz azotowe na start dla ogórków. Zabezpiecz agrowłókniną w chłodne noce, zapewnij solidne podpory i monitoruj szkodniki (mszyce, ślimaki, stonka).

Dzięki temu sadzonki kupione w maju 2026 dadzą zdrowe i obfite plony.