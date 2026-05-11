W ostatnich latach w ogrodach modny stał się trend naturalistyczny i ekologiczny. Doskonale wpisuje się w niego uroczy element założeń ogrodowych, jakim jest łąka kwietna. Ci, którzy planują założyć łąkę kwietną w swoich ogrodach mogą mieć jednak różne wątpliwości i wiele pytań. Poznajcie najczęściej zadawane pytania dotyczące zakładania i pielęgnacji łąki kwietnej.

Jak założyć łąkę kwietną?

Teren trzeba przekopać i oczyścić z roślin podobnie jak przy uprawie warzyw czy pod trawnik. Ziemi nie trzeba nawozić. Nasiona warto wymieszać z piaskiem, żeby zapewnić równomierny siew. Dużo gatunków kiełkuje na świetle, dlatego nasion nie przykrywa się ziemią, a jedynie wgniata w nią, na przykład przejeżdżając wałem. W pierwszym okresie wzrostu łąki należy zadbać o to, żeby gleba była wilgotna. Rośliny kiełkują nierównomiernie, niektóre dopiero w następnym roku.

Czy można posiać nasiona na już istniejącym trawniku?

Niestety jest to mało efektywna metoda, choć daje pewne rezultaty. Niektóre gatunki dobrze kiełkują nawet w trawie, jednak większość zostaje przez nią zagłuszona. Najlepiej łąkę założyć od nowa. Można też wyciąć w istniejącej darni koła średnicy 1-2 m i posiać w nich mieszankę łąkową. W ten sposób wzbogacimy istniejący trawnik o nowe gatunki.

Skąd wziąć nasiona na łąkę kwietną? Czy są gotowe mieszanki, czy trzeba je zebrać samemu?

Oczywiście są gotowe mieszanki łąkowe. Przed kupnem trzeba jednak sprawdzić ich skład. Ostatnio pojawiło się dużo mieszanek „supermarketowych”, które zawierają mało kwiatów, a dużo trawy. Są tanie, ale trawa zwykle szybko zagłusza kwiaty. Nawet mieszanki z samymi kwiatami czy z dużym ich udziałem są różne; często zawierają głównie gatunki i odmiany ogrodowe, które z reguły gorzej rosną w „łąkowych” warunkach. Wybierając nasiona, trzeba się upewnić, czy tworzące je rośliny są przystosowane do siedliska w naszym ogrodzie, jakiej są wysokości, czy są wieloletnie, czy jednoroczne. Nasiona można zbierać samemu. Muszą być dojrzałe (łatwo się osypują), nie powinny być wilgotne (zbieramy je w słoneczny i suchy dzień). Do czasu siewu można je przechowywać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu.

Jakie gatunki roślin są polecane na łąkę kwietną?

Wszystkie. Wybór roślin zależy od siedliska (zbieramy z podobnego do tego, jakie mamy ogrodzie) i naszej determinacji! Pewne gatunki są kapryśne – na przykład piękny bodziszek łąkowy tworzy nieliczne nasiona, a te, które rodzą dzwonki czy stokrotki, są malutkie i trudne do zbioru. Przeciwieństwem jest wiesiołek oraz wyka, których nasiona łatwo się zbiera.

Ile lat trzeba czekać, aż rośliny w łące kwietnej się zagęszczą?

To zależy od gęstości siewu. Nasion nie siejemy zbyt gęsto, żeby jedne gatunki nie wyeliminowały drugich. Wystarczy 1 lub 2 g/m2, maksymalnie 5 g/m2. Gęsto siejemy rośliny tylko wtedy, gdy zakładamy plantację jednego gatunku.

Czy wystarczy posiać nasiona i pozwolić działać naturze, licząc, że rośliny same się będą odradzały?

W wypadku wieloletnich roślin tak. „Łąka” z roślin jednorocznych – maków czy bławatków, wymaga corocznego przekopywania lub zaorania. Rośliny te pierwotnie występowały na południu Europy, na suchych zboczach i skarpach, z czasem rozprzestrzeniły się na północ, gdzie rosną na corocznie zaorywanych polach uprawnych. Nie znoszą koszenia. Szczególnie mak – nawet po jednym ginie. Jest jednak dodawany do mieszanek łąkowych, ponieważ daje dużo koloru w pierwszym roku, kiedy właściwe gatunki łąkowe są słabo rozrośnięte. Możemy go uprawiać wraz z innymi chwastami polnymi nieznoszącymi koszenia: chabrem bławatkiem, kąkolem, rumianem polnym i złocieniem polnym.

Jak często należy kosić łąkę kwietną?

To zależy od jej rodzaju. W ogrodzie najlepiej sprawdzają się koszone jeden do trzech razy w ciągu sezonu. Jeżeli teren jest duży, warto go podzielić na mniejsze fragmenty i kosić je inną liczbę razy – to sprawi, że zaczną w nich dominować inne gatunki roślin. Nie należy kosić łąki wcześniej niż w czerwcu. Skoszoną trawę warto pozostawić na kilka dni na łące, żeby z roślin osypały się nasiona. Można też pozostawić jakieś kąciki niekoszone.

Czy trzeba nawozić i podlewać łąkę kwietną? Ile lat łąka może rosnąć w tym samym miejscu?

Łąka nie wymaga nawożenia ani podlewania (oprócz kilku pierwszych miesięcy wzrostu). W tym samym miejscu może trwać przez setki lat, co więcej, w dalszych latach bywa coraz efektowniejsza, bo zaczynają się pojawić nowe gatunki kwiatów rosnące w sąsiedztwie. To nawożenie (zwłaszcza jeżeli jest intensywne) może sprawić, że teren zostanie opanowany przez niepożądane gatunki. Trzeba jednak pamiętać o tym, że łąka podlega sezonowej zmienności. Należy więc zaakceptować przekwitłe kwiaty, czas zasychania roślin czy ruń łąkową zgniecioną przez ulewę.

Łukasz Łuczaj, Opracowanie: Elżbieta Borkowska-Gorączko

Łąka kwietna kontra tradycyjny trawnik: kompleksowe porównanie i wybór

Decyzja o zastąpieniu części lub całości trawnika łąką kwietną niesie ze sobą liczne korzyści, przede wszystkim związane z oszczędnością czasu i pieniędzy.

Pielęgnacja łąki jest znacznie mniej pracochłonna – kosi się ją zaledwie raz lub dwa razy w sezonie, podczas gdy trawnik wymaga regularnego strzyżenia co tydzień.

Łąka nie potrzebuje nawożenia, a jej zapotrzebowanie na wodę jest minimalne, co ma szczególne znaczenie w okresach suszy. Dzięki głębszemu systemowi korzeniowemu roślin łąkowych, gleba znacznie lepiej magazynuje wodę opadową.

Łąka kwietna to także ogromne wsparcie dla lokalnego ekosystemu. Tworzy przyjazne środowisko dla pszczół, motyli i innych pożytecznych owadów, a także dla małych ssaków i ptaków.

Bujna roślinność pomaga również obniżyć temperaturę otoczenia w upalne dni.

Trzeba jednak pamiętać, że łąka ma swój naturalny cykl – po okresie kwitnienia może wyglądać mniej estetycznie, a unoszące się pyłki mogą stanowić problem dla alergików. Mimo to, jej walory ekologiczne i niewielkie wymagania pielęgnacyjne sprawiają, że jest to doskonała alternatywa dla wymagającego, tradycyjnego trawnika.

Murator Ogroduje #2: Ogród naturalistyczny