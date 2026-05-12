Dla większości roślin najbardziej odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju panują w słonecznym ogrodzie z dobrą, żyzną, dość wilgotną glebą. Ale zwykle nie mamy tyle szczęścia i nasz ogród nie jest aż tak idealny. Jednym z problemów, z jakim często musimy się mierzyć jest lekka, sucha gleba w ogrodzie, która dla wielu roślin stanowi poważne wyzwanie oraz brak opadów. Gatunki preferujące wilgotne podłoża posadzone na takim podłożu szybko zaczną tracić walory ozdobne i wyschną, dlatego zamiast walczyć z naturą, spróbujmy się do niej dostosować. Jeśli wybierzemy do uprawy odpowiednie rośliny, nasz suchy ogród nie będzie nudną pustynią, ale tętniącą życiem oazą zieleni.

Jakie rośliny nie potrzebują dużo wody?

Wiele dobrze znoszących suszę roślin znajdziemy między innymi wśród gatunków pochodzących z suchych, półpustynnych lub górzystych rejonów świata. W takich miejscach woda to dobro luksusowe, dlatego żyjące tam rośliny musiały wykształcić szereg mechanizmów przystosowawczych, ułatwiających im przetrwanie, np. bardzo długie korzenie, mięsiste, pokryte kutnerem lub bardzo wąskie, nie tracące wody liście. Z racji swojego pochodzenia, potrafią dobrze radzić sobie z suszą. Dla wielu z nich nadmiar wilgoci w glebie jest groźny (szczególnie zimą), ale zwykle potrzebują słońca, bo cień może być dla nich zabójczy.

Rojniki i rozchodniki są odporne na suszę

Do grona dobrze znoszących suszę roślin należy cała grupa gatunków skalniakowych, w tym między innymi rozmaite rojniki oraz rozchodniki, które różnią się pokrojem, wielkością oraz kwiatami.

Niektóre to niskie, mocno rozrastające się na boki rośliny okrywowe, pięknie prezentujące się w ogródkach skalnych, na murkach i skarpach (np. rozchodnik ostry, rozchodnik biały, rozchodnik ościsty, rozchodnik kaukaski, rozchodnik sześciorzędowy, rozchodnik kamczacki), inne natomiast to piękne "karzełki", które rosną wolno i nie osiągają zbyt dużych rozmiarów (max 10-20 cm wys.), ale zachwycają urodą (np. eszeweria błękitna, rozchodnik Siebolda - szczególne jego odmiany pstre, np. 'Variegatum', rojnik pajęczynowaty, rojnik ogrodowy, np. odmiana 'Hayling'). Są też wśród nich gatunki całkiem wysokie: rozchodnik okazały i rozchodnik wielki, które tworzą ładne kępy wzniesionych pędów, zwieńczonych baldachami kwiatostanów, pojawiających się w drugiej połowie lata (wys. 40-60 cm).

Byliny odporne na suszę

Do grona roślin dobrze znoszących suszę, należą też rośliny okrywowe:

niskie, np. floks szydlasty, słonecznica wysokogórska, żagwin ogrodowy, goździk siny, dąbrówka rozłogowa, macierzanka piaskowa;

wyższe (np. czyściec wełnisty, acena drobnolistna.

To rośliny idealne na skalniaki, skarpy i murki.

Dobrze znoszą suszę także pięknie kwitnące byliny ogrodowe: sasanka ogrodowa, orlik pospolity, krwawnik pospolity, liliowce, miłek wiosenny, zawciąg pospolity i zawciąg nadmorski, bylica boże drzewko, aster alpejski i aster krzaczasty, dzwonek karpacki i dzwonek brzoskwiniolistny, przegorzan pospolity, mikołajek płaskolistny, wilczomlecz złocisty, bodziszki (m.in. żałobny, himalajski, dalmacki, czerwony), posłonek ogrodowy, szarotka alpejska, firletka kwiecista i przetacznik kłosowy.

Wyjątkowo piękną byliną, nadającą się na suche, słoneczne stanowiska jest też okazała juka karolińska, która w czasie kwitnienia może osiągać nawet 2 m wysokości! Roślina tworzy dużą, kopulastą kępę wąskich, sztywnych, ostro zakończonych liści i szczególnie pięknie prezentuje się w ogrodach żwirowych.

Gatunki śródziemnomorskie odporne na suszę

Kolejna grupa roślin, która w suchym, słonecznym ogrodzie poradzi sobie doskonale, to gatunki śródziemnomorskie, pochodzące z południa Europy. Wiele z nich wprawdzie słabo znosi mróz i w naszym klimacie jest jednoroczna lub potrzebuje zimowego okrycia, ale są też takie, które typową, umiarkowaną, polską zimę zniosą całkiem dobrze. Należy do nich przede wszystkim lubiana lawenda wąskolistna, a także tymianek pospolity i szałwia lekarska.

Iglaki na suche stanowiska

Suche i niezbyt żyzne gleby to również idealne środowisko dla jałowców, które doczekały się tak wielu odmian, że każdy może znaleźć wśród nich coś dla siebie. Jałowce nadają się na żywopłoty, skalniaki i do uprawy w ogródkach żwirowych. Mogą też służyć jako rośliny okrywowe, a odmiany karłowe jako rośliny doniczkowe.Na suchych stanowiskach dobrze poradzą sobie też sosny, jednak one są już bardziej wymagające i potrzebują słońca oraz dość żyznego podłoża. Nie lubią też zanieczyszczonego powietrza. Podobnie jak jałowce, mają natomiast całe mnóstwo interesujących gatunków oraz odmian i to zarówno bardzo dużych (większość czystych gatunków, np. sosna wejmutka, sosna bośniacka, sosna pospolita, sosna Banksa), jak i karłowych (np. sosna górska, znana jako kosodrzewina).

Rośliny na suchą rabatę w cieniu

Suchy, ale słoneczny ogród może być piękny i bardzo interesujący, jednak sucha rabata w cieniu to już spore wyzwanie, gdyż roślin radzących sobie w takich warunkach jest niewiele (gatunki preferujące cień, zwykle potrzebują wilgotnego podłoża, a gatunki znoszące suszę, na ogół potrzebują słońca). Jeśli jednak się postaramy, również takie miejsce możemy zazielenić, gdyż na cienistym, suchym stanowisku względnie dobrze poradzi sobie m.in. zadrzewnia bezogonkowa, bukszpan drobnolistny i bukszpan wiecznie zielony, mikrobiota syberyjska, suchodrzew pospolity, bergenie, pęcherznica kalinolistna, pragnia syberyjska, barwinek pospolity oraz śnieguliczka biała.

Planowanie i pielęgnacja ogrodu odpornego na suszę

Stworzenie pięknego i jednocześnie niewymagającego ogrodu w suchym miejscu zaczyna się od odpowiedniego przygotowania. Rośliny sucholubne w zdecydowanej większości potrzebują stanowiska w pełnym słońcu oraz przepuszczalnej, dobrze zdrenowanej gleby. Jeśli podłoże w twoim ogrodzie jest ciężkie i gliniaste, przed sadzeniem warto je rozluźnić, mieszając z gruboziarnistym piaskiem lub drobnym żwirem. Dobrym rozwiązaniem jest również usypanie podwyższonej rabaty. Aby dodatkowo ograniczyć parowanie wody z gleby i rozwój chwastów, warto zastosować ściółkowanie, na przykład warstwą żwiru lub grysu, co podkreśli charakter kompozycji.

Pielęgnacja takiego ogrodu jest niezwykle prosta. Młode, nowo posadzone rośliny wymagają regularnego podlewania, aby mogły dobrze się ukorzenić. Jednak gdy już się zadomowią, nawadnianie będzie konieczne jedynie podczas skrajnie długich okresów bezdeszczowych. Rośliny te nie mają dużych wymagań pokarmowych, dlatego nawożenie można ograniczyć do minimum – w zupełności wystarczy niewielka dawka kompostu raz w roku. Dzięki temu twój ogród będzie niemal samowystarczalny i odporny na letnie upały.

Murator Ogroduje: Rośliny odporne na suszę w ogrodzie