Cennik renowacji mebli 2026. Ile za odnowienie krzesła, stołu, szafy?

Dlaczego warto odnawiać stare meble zamiast kupować nowe?
Odnawianie mebli zamiast zakupu nowych to przede wszystkim oszczędność finansowa, gdyż stare meble często są wykonane z lepszych materiałów i mają wyższą trwałość. Dodatkowo renowacja pozwala zachować sentymentalną wartość rodzinnych pamiątek oraz przyczynia się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zużycia zasobów i odpadów. Meble po renowacji zyskują unikalny charakter, który trudno osiągnąć w masowej produkcji.
Najczęściej stosowane metody renowacji starych mebli to szlifowanie i lakierowanie powierzchni drewnianych, malowanie farbami kredowymi lub akrylowymi, tapicerowanie elementów miękkich oraz rekonstrukcja uszkodzonych części. W przypadku antyków stosuje się także bejcowanie, woskowanie i polerowanie, aby przywrócić oryginalny wygląd. Wybór metody zależy od stanu mebla, materiału oraz oczekiwanego efektu końcowego – od nowoczesnego matowego wykończenia po klasyczny połysk.
Aktualny cennik renowacji mebli różnymi metodami w 2026 roku
- Renowacja krzesła (szlifowanie i lakierowanie): 150–400 zł
- Renowacja krzesła bez tapicerki: 250–350 zł
- Tapicerowanie siedziska krzesła lub taboretu: 40–50 zł
- Renowacja krzesła z oparciem tapicerowanym: 40–300 zł
- Renowacja fotela bez tapicerki: 550–950 zł
- Renowacja fotela tapicerowanego: 300–800 zł
- Renowacja stołu jadalnego dla 6-12 osób: 1000–3000 zł
- Renowacja biurka: 600–1600 zł
- Renowacja komody lub kredensu: 600–2100 zł
- Renowacja szafy dwudrzwiowej: 800–2100 zł
- Renowacja regału na książki: 400–1200 zł
- Renowacja sekretarzyka: 400–1500 zł
- Renowacja witryny: 500–1800 zł
- Renowacja toaletki: 400–1600 zł
- Renowacja skrzyni: 500–1500 zł
- Renowacja kanapy lub sofy: 1500–3500 zł
- Tapicerowanie narożnika: 1400–3000 zł
- Renowacja pufy z tapicerką: 100–300 zł
- Renowacja łóżka tapicerowanego: 500–900 zł
- Lakierowanie powierzchni płaskich mebli: od 180 zł/m²
- Renowacja zabytkowej szafy antycznej: od 1500 zł
- Rekonstrukcja uszkodzonych części mebla (nogi, blaty): 500–1200 zł
- Tapicerowanie kanapy dwuosobowej: 500–1200 zł
- Tapicerowanie fotela meblowego: 600–1000 zł
W ostatnich latach ceny renowacji mebli wzrosły średnio o 10-15% rocznie głównie z powodu wzrostu kosztów materiałów i robocizny. Mimo inflacji usługa pozostaje konkurencyjna w porównaniu do cen nowych mebli o podobnej jakości. W 2026 roku obserwuje się stabilizację stawek w mniejszych miastach, natomiast w dużych aglomeracjach koszty są wyższe o kilka procent.
Na co zwrócić uwagę przy renowacji mebli?
Przy wyborze wykonawcy renowacji mebli zwróć uwagę na doświadczenie w pracy z konkretnym typem mebla, portfolio zrealizowanych zleceń oraz szczegółową wycenę na podstawie zdjęć. Ważne jest dokładne określenie zakresu prac, w tym czy cena obejmuje materiały, transport i ewentualną rekonstrukcję. Zawsze porównaj kilka ofert i ustal termin realizacji, aby uniknąć niespodziewanych kosztów i opóźnień.
Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.
