Folia na okna na zewnątrz czy wewnątrz?

Zależnie od rodzaju okien folie okienne mogą być naklejane na szybie od wewnątrz lub na zewnątrz. Folie na okna wewnętrzne są trwalsze. Producenci deklarują, że ich okres użyteczności wynosi 10-15 lat.

Folie okienne zewnętrzne są mniej trwałe. Zależnie od zastosowania mogą mieć gwarancję tylko na 2-5 lat. Jednak w przypadku niektórych folii funkcjonalnych powinny być przyklejone właśnie po zewnętrznej stronie szyby.

Jaki fragment szyb okleić folią? Folie można nakleić na całe szyby, zwłaszcza gdy zależy nam na zaciemnieniu lub pełnym odgrodzeniu wnętrza domu od otoczenia. W wielu wypadkach, zwłaszcza gdy stosujemy folie jako dekorację, nakleja się je tylko na dół szyby (wyglądają wtedy jak zazdrostka) lub kilkoma pasami na różnej wysokości okna.

Folie z okna można zdjąć, jeśli efekt ochrony nie będzie nam odpowiadał lub nie będzie już nam potrzebny. Przyklejanie lub mocowanie folii na oknie jest prostą czynnością. Nie wszystkie mają warstwą kleju na spodzie, są też folie okienne statyczne, które trwale przylegają do powierzchni zroszonego okna. Można je bez trudu wielokrotnie przekładać. Mocowanie folii można wykonać samodzielnie z użyciem prostych narzędzi.

Folia na okna jest tania. Za niewielkie pieniądze możemy ograniczyć nasłonecznienie i nagrzewanie pomieszczeń, ochronić szyby lub ozdobić wnętrza.

Folia na okno przeciwsłoneczna

Folie okienne przeciwsłoneczne służą do przyciemnienia mieszkania. Mogą ograniczać przenikanie ciepła w 50-90%.

Najlepiej taką folię jest naklejać na zewnętrznej stronie szyb, bo wtedy będą najbardziej efektywne. Folie przeciwsłoneczne ograniczają wnikanie do wnętrz ciepła słonecznego, dzięki czemu w upalne dni temperatura nie ulega znacznemu podwyższeniu. Za to zima ograniczają ucieczkę ciepła na zewnątrz.

Ich kolor to najczęściej srebrny, platynowy, niebieski, brązowy, zielony, stalowy. Najlepszy efekt, czyli stosunek ograniczenia temperatury i przepuszczania światła dziennego, dają folie na okna srebrne.

Przeczytaj też: Rolety i markizy zewnętrzne (solarne) do okien dachowych

Warto wiedzieć Wybierając folię okienną, trzeba skonsultować ze sprzedawcą, na jakie szyby może być ona naklejona - czy na szyby pojedyncze, czy na szkło zespolone. Często w pakietach szybowych w oknach są napylone powłoki poprawiające właściwości szklenia, np. niskoemisyjne, samoczyszczące. Sprzedawca folii okiennych powinien wskazać rodzaj folii, którą można tu zastosować.

Folia na okna UV

Ważną rolą folii okiennych jest hamowanie przenikania promieniowania UV, które ma działanie niszczące. Działa destrukcyjnie na skórę ludzi i zwierząt, uszkadza siatkówkę oczu. Jednym z niepożądanych efektów promieni UV jest blaknięcie przedmiotów. Działanie hamujące promieniowania UV może być połączone z innymi funkcjami folii okiennych.

Sprawdź też:

Folie okienne antywłamaniowe

Po zewnętrznej stronie szyb można nakleić folię okienną antywłamaniową, która sprawi, że po uderzeniu szyba nie roztrzaska się, nie pęknie, a nawet gdyby pękła, to nie rozsypie się na drobne kawałki, co może być niebezpieczne.

Najpopularniejsze są folie na okna klasy P2A. Działanie ochronne folii musi być potwierdzone badaniami. Szybę o grubości 4 mm z przyklejoną folią ochronną uderza się trzykrotnie stalową kulą o wadze 4,11 kg swobodnie spadającą z wysokości 3 m. Żeby folia uzyskała certyfikat, szyba nie może pęknąć.

Folie okienne antygraffiti

Taką folię na okna można mocować na wewnętrznej lub zewnętrznej stronie szyby. Są produkowane z bardzo twardego tworzywa, dzięki czemu uniemożliwiają porysowanie szyb. Jeśli coś zostanie na powłoce namalowane farbą lub sprejem do graffiti, bez trudu będzie można to zmyć.

Folia na okna lustrzana

Folia na okna lustro weneckie zapewnia stuprocentową nieprzezierność poprzez efekt odbicia widoku otoczenia budynku na szybach. Jednocześnie mieszkańcy widzą, co się dzieje w okolicy. Folia na okna lustro weneckie działa również przeciwsłonecznie, blokuje promieniowanie UV oraz energię ciepła światła słonecznego.

Warto pamiętać, że wieczorem po zapaleniu światła w domu, efekt lustra weneckiego znika – trzeba zaciągnąć zasłony lub rolety w oknie.

i Autor: DWR/ Materiały prasowe W czasie dnia folia typu lustro weneckie nie pozwala zajrzeć do wnętrza domu. Na szybach odbija się otoczenie

Folie okienne dekoracyjne

Folia okienna z kolorowym wzorem lub ciekawym deseniem może pełnić funkcję dekoracji okiennej, a jednocześnie stanowić zasłonę chroniącą wnętrze domu przez wzrokiem sąsiadów, przechodniów. Kolorowe folie z postaciami z bajek polubią dzieci w swoich pokojach. Kwiatowy lub geometryczny wzór może być dekoracją okna w łazience, kuchni, czy jadalni.

Folie na okna dekoracyjne są najczęściej stosowane jako matowe w jasnych, pastelowych kolorach: białym, szarym lub srebrnym. Producenci oferują je również w bardziej żywych kolorach w wersji transparentnej, np. różnych odcieniach czerwonego, niebieskiego, zielonego.

Pewnym powodzeniem cieszą się folie na okna białe i czarne w wersji połyskliwej. Stopień zaciemnienia i ograniczenia przenikania ciepła zależy od koloru. Najbardziej odcinają folie czarne, granatowe, brązowe, najmniej – białe.

i Autor: AliExpress/ Materiały prasowe Dekorację okienną z folii można łatwo wymienić na nową, gdy stara nam się znudzi

Folia na okna – cena

Oklejenie okien w domu to nie jest wielki wydatek. Folie kosztują od około 30 zł/m² w przypadku dekoracyjnych do ponad 200-300 zł w przypadku funkcjonalnych folii na wymiar. Najmniej zapłacimy, jeśli kupimy je w pełnych rolkach. Jeśli chcemy kupić tylko odcinki folii na okna o określonej długości, cena wzrasta o 20%. Niektóre folie dekoracyjne są dostępne w postaci formatek o konkretnych wymiarach. To jedno z droższych rozwiązań.

Jak przykleić folię na oknie?

Do mocowania folii na oknie używa się płynu, który można kupić razem z nią albo zrobić samemu. Jest to czysta woda z dodatkiem kilku kropel neutralnego szamponu lub płynu do mycia naczyń na 1 l.

Przed nałożeniem folii na okna należy dokładnie oczyścić powierzchnię przeznaczoną do oklejenia – zwilżyć płynem z rozpylacza i zebrać kurz i brud ściągaczką. Dobrze jest też żyletką zebrać ewentualne resztki tynku lub innych nieczystości. Czynność najlepiej powtórzyć dwukrotnie.

Na arkuszu folii trzeba narysować ołówkiem kształt szyby, która ma być oklejona, z zapasem 10 mm z każdej strony i odpowiednio dociąć folię.

Szybę przeznaczoną do oklejenia należy spryskać płynem za pomocą rozpylacza. Na zmoczoną szybę przykłada się arkusz folii warstwą zabezpieczającą do szyby, przyciskając go na środku. Potem gumową ściągaczką wyciska się wodę i powietrze znajdujące się pod folią. Ściągaczkę prowadzi się od środka okna ku krawędziom.

Trzeba uważać, żeby na folii nie powstały żadne załamania. Gdy folia już dokładnie przylega do szyby, trzeba jej nadmiar obciąć ostrym nożykiem budowlanym wzdłuż listwy przyszybowej.

Dopasowany arkusz zdejmujemy z okna. Teraz trzeba zdjąć warstwę ochronną ze spodu folii i nawilżyć klej płynem ze spryskiwacza. Zwilżoną folię przykładamy klejem do szyby i jeszcze raz spryskujemy płynem. Następnie trzeba dokładnie wycisnąć nadmiar wody i powietrze spod folii za pomocą ściągaczki. Szczególnie starannie trzeba to zrobić na krawędziach.