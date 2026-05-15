Okna dachowe montowane wysoko w połaci zapewniają dobre doświetlenie dużych pomieszczeń. Często są stosowane w salonach, które mają wysokość dwóch kondygnacji. Ale i w standardowych pomieszczeniach na poddaszu bywają montowane okna dachowe, do których nie możemy sięgnąć, więc wybiera się elektryczne. Takie okna służą także do przewietrzania pomieszczeń, więc ważna jest możliwość ich otwierania.

Okna dachowe sterowane elektrycznie to okna obrotowe przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych (drewniane w kolorze naturalnym lub z PCV) albo do łazienek i kuchni (drewniano-poliuretanowe lub z PCV).

Jak otwierają się okna dachowe sterowane elektrycznie

Skrzydło okna sterowanego elektrycznie, zależnie od producenta i modelu, uchyla się na odległość 15-25 cm, znajdziemy też modele, które otwierają się tak daleko jak obrotowe. Proces ten odbywa się za pośrednictwem siłownika łańcuchowego zainstalowanego na ramie okna lub ukrytego w niej. W oknie w pozycji otwartej widać sztywny łańcuszek między ramą a skrzydłem.

Jak zasilać okna dachowe zdalnie sterowane?

Okna zdalnie sterowane wymagają zasilania energią elektryczną. Może ona pochodzić z instalacji elektrycznej, więc podczas pracy instalatorów trzeba doprowadzić przewody w odpowiednie miejsca na połaci dachu oraz na ścianie, gdzie będzie umieszczony włącznik. Jeśli takie rozwiązanie nie zostanie przygotowane, możemy wybrać okna solarne, czyli zasilane z małych paneli słonecznych znajdujących się na ramie okna.

Zarządzanie elektrycznymi oknami dachowymi

Takie okna można otwierać lub zamykać za pomocą włącznika umieszczonego na ścianie, pilota lub aplikacji mobilnej obsługiwanej ze smartfona lub tabletu. Aplikację pobiera się ze strony producenta albo App Store lub w sklepie Google. Chyba już jest standardem, że zdalnie sterowane okna dachowe są wyposażone w czujnik deszczu, który zamknie okno, gdy spadną na nie pierwsze krople deszczu.

Dodatkowe wyposażenie elektrycznych okien dachowych

Zdalnie sterowane okna połaciowe mogą być wyposażone w elektryczne markizy albo rolety obsługiwane za pomocą pilota. Dzięki temu kontrola ilości światła i ciepła dostającego się na poddasze jest w naszych rękach. Jeśli zainstalujemy zestaw sterowania klimatem z czujnikami temperatury, wilgotności powietrza oraz poziomu dwutlenku węgla, w razie potrzeby otworzy on lub zamknie okno w połaci.

Okna dachowe w systemach inteligentnego domu

Jeśli planujemy taki standard wyposażenia budynku, warto wcześniej wybrać system zarządzania, który będzie go obsługiwał. Każdy producent okien podaje, w jakim systemie będą one działały. Można więc sprawdzić, z produktami jakich firm będą współpracować. Dzięki temu bezproblemowo w jednym systemie będzie możliwe obsługiwanie nie tylko okien w połaci dachu, lecz także na przykład oświetlenia, rolet zewnętrznych, a nawet bramy wjazdowej.