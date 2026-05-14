Montaż rolety zewnętrznej na oknie dachowym. Zdjęcia

Rolety zewnętrzne pozwalają zaciemnić pomieszczenia na poddaszu nawet w słoneczny dzień. Stanowią grubą, pełną przesłonę będącą solidną barierą dla wiatru, zimna i wody. Straty ciepła przez okna dachowe z zamkniętymi roletami są dużo mniejsze niż przez nieosłonięte. Z kolei latem rolety zewnętrzne znacznie ograniczają nagrzewanie się wnętrz na poddaszu. Do tego dobrze tłumią odgłosy padającego deszczu i gradu. Okno połaciowe osłonięte z zewnątrz roletą jest mniej narażone na uszkodzenia mechaniczne, trudniej też się przez nie włamać do domu.

Jak jest zbudowana roleta zewnętrzna

Rolety zewnętrzne są wykonane z profili z aluminium, materiału bardzo odpornego na zmienne warunki atmosferyczne. Składają się z wąskich lameli przesuwających się w prowadnicach zamontowanych po bokach okna. Zwijają się do kasety na górze obudowy. Lamele mogą być wypełnione materiałem izolacyjnym, dzięki czemu stanowią lepszą barierę dla ciepła. Rolety zewnętrzne można zamontować na każdym etapie użytkowania domu, zarówno na oknach pojedynczych, jak i tych w zestawieniu. Jednak w tym drugim przypadku okna powinny być wstawione z odpowiednimi odstępami pozwalającymi zmieścić obudowę rolet (w pionie co najmniej 20 cm, w poziomie 10 cm).

i Autor: Mariusz Bykowski Rolety zewnętrzne można zamontować na oknach dachowych umieszczonych w zestawieniu obok siebie pod warunkiem, że jest między nimi odstęp

i Autor: Velux/ Materiały prasowe Montaż rolet zewnętrznych nie ogranicza możliwości korzystania z okna dachowego. Można je uchylać przy zasuniętej rolecie

Jak się je otwiera i zamyka roletę zewnętrzną na oknie dachowych

Rolety zewnętrzne na oknach dachowych, do których mamy dostęp, można obsługiwać ręcznie korbą lub przez obracanie okna. Korbą można je ustawiać w dowolnej pozycji. W przypadku mechanizmu obrotowego roleta może być tylko w pełni rozwinięta lub schowana. Rozwijanie rolety odbywa się przez obrót okna dachowego o 180°. Wtedy skrzydło zaczepia się o krawędź pancerza rolety i podczas zamykania okna roleta się rozwija. Żeby ją schować, trzeba znów obrócić okno (zwolni się mocowanie rolety), a potem je zamknąć (wtedy się zwinie do kasety).

Rolety zewnętrzne na oknach dachowych znajdujących się wysoko warto wyposażyć w napęd elektryczny (oferowane są takie z zasilaniem energią ze zintegrowanego modułu fotowoltaicznego). W takim przypadku porusza się je za pomocą panelu dotykowego lub wyłącznika ściennego bądź zdalnie – pilotem. Sterowanie napędami rolet można włączyć do systemu inteligentnego domu, żeby ich otwieranie i zamykanie odbywało się automatycznie, na przykład z wykorzystaniem czujników pogodowych i aplikacji z prognozą pogody. Pozwala to stworzyć system wentylacji poddasza oraz zasłaniania okien dachowych reagujący na nasłonecznienie, opady atmosferyczne i zmiany temperatury.

Montaż rolety zewnętrznej na oknie dachowym

Montaż rolety wymaga zdjęcia skrzydła okna. Żeby to zrobić, należy je obrócić o 180°, a następnie wcisnąć bolce blokujące w zawiasach. Po zwolnieniu blokady można wysunąć skrzydło z zawiasów. Stojąc w pustym otworze okiennym, najpierw demontuje się oblachowanie okna. Na jego miejscu mocuje się prowadnice boczne rolety. Gdy zostanie to zrobione, na górze okna należy zainstalować kasetę, do której będzie się zwijać roleta, a po bokach prowadnice pancerza rolety. Ostatnim krokiem jest zainstalowanie dolnej części oblachowania rolety, które będzie chronić ją przed podwiewaniem przez wiatr. W tym celu trzeba je dobrze docisnąć do dolnej krawędzi. Teraz można ponownie wstawić skrzydło okna i od razu uruchomić roletę.

