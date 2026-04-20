Szyby refleksyjne w domu – zalety i wady
Szyby refleksyjne, nazywane też oknami przeciwsłonecznymi czy oknami lustrzanymi, to szyby pokryte specjalną, trwałą powłoką. Powoduje ona, że szkło odbija więcej promieni słonecznych niż w przypadku zwykłych szyb. Takie rozwiązanie ma szereg zalet:
- przez okna lustrzane mniej widać wnętrze domu, zarówno w dzień, jak i w nocy, co zwiększa prywatność,
- pomieszczenia z oknami przeciwsłonecznymi mniej nagrzewają się w dzień,
- światło docierające do środka przez szyby refleksyjne jest słabsze i mniej jaskrawe,
- budynek z zewnątrz prezentuje się oryginalnie i nowocześnie.
Nie znaczy to jednak, że okna przeciwsłoneczne pozbawione są minusów. Warto więc przedstawić także wady szyb refleksyjnych:
- przepuszczają mniej światła, co jest zaletą latem, ale zimą może utrudnić doświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym,
- efekt lustra nie jest pełny – przez okna lustrzane nadal trochę widać wnętrze domu, zwłaszcza nocą, gdy na zewnątrz jest ciemno, a w środku pali się światło,
- okna przeciwsłoneczne mogą oślepiać mocnymi odblaskami światła np. osoby przebywające w ogrodzie,
- cena szyb refleksyjnych jest wyższa niż zwykłych.
Decyzję o montażu okien lustrzanych warto zatem dobrze rozważyć, zwłaszcza w polskim klimacie, gdzie przez znaczną część roku świat za oknem jest szary i pochmurny.
- Czytaj również: Ceny okien PCV: białe, antracytowe, drewnopodobne? Sprawdź, który kolor jest najtańszy!
Szyby refleksyjne – cena. Ile kosztuje szkło refleksyjne?
Ceny okien lustrzanych wahają się w zależności od producenta, rodzaju powłoki oraz innych cech produktu, m.in. grubości szkła. W przypadku szyb refleksyjnych cena będzie o ok. 300-500 zł za sztukę wyższa niż cena standardowego okna. Najlepiej skontaktować się z wybranym producentem i zapytać o ofertę – im więcej okien się zamawia, tym z reguły jest taniej.
Tańszym, choć i mniej skutecznym rozwiązaniem może być folia lustrzana, czyli folia przeciwsłoneczna na okna. Odbijającą promienie folię kupuje się w rolkach i przykleja na szybę. Koszt takiej folii to od ok. 80 do ok. 200 zł/m².
Okna przeciwsłoneczne – na co zwrócić uwagę przy zakupie?
W przypadku okien lustrzanych czy też przeciwsłonecznych najważniejsze są dwa parametry. Pierwszy z nich to współczynnik Lt, określający ilość światła dziennego, jakie szyba przepuszcza do wnętrza. Im wyższy współczynnik Lt, tym więcej światła przepuszcza okno. Przydatne może być porównanie:
- tradycyjna szyba ma współczynnik Lt na poziomie 70% lub więcej,
- szyba refleksyjna może mieć współczynnik Lt na poziomie 10–62%.
Choć w pierwszej chwili może kusić zakup okien z jak najniższym współczynnikiem Lt, trzeba pamiętać, żeby nie przesadzić. Zbyt ciemne pomieszczenia utrudniają bowiem koncentrację i pogarszają nastrój. Dlatego do domu lepiej wybierać okna lustrzane o współczynniku bliższym 60 niż 10%.
Drugi istotny parametr okien przeciwsłonecznych to współczynnik g, czyli przepuszczalność energii słonecznej. Tym razem nie chodzi o światło, a o energię cieplną wpuszczaną do wnętrza. Im niższy współczynnik g, tym mniej ciepła przenika przez szyby do pomieszczeń. Znów porównajmy:
- współczynnik g zwykłego okna to przeciętnie ok. 50%, a zatem przepuszcza ono połowę energii słonecznej,
- współczynnik g okna refleksyjnego jest niższy i może wynosić nawet zaledwie 37%.
Ponownie warto wziąć pod uwagę, że energia cieplna przenikająca do wnętrza domu latem bywa co prawda uciążliwa, ale już w chłodne miesiące za darmo dogrzewa pomieszczenia. Warto wziąć to pod uwagę i nie decydować się na szyby o zbyt niskim współczynniku g.
- Dowiedz się także: Czy otwierać okna w upał? Jak wietrzyć mieszkanie w upały?
Okna przeciwsłoneczne – rodzaje
Warto wiedzieć, że na rynku dostępnych jest kilka rodzajów szkła do okien przeciwsłonecznych, różniących się technologią produkcji oraz właściwościami. Są to przede wszystkim:
- szyby absorpcyjne – są barwione w masie (kolorowe jest całe szkło, a nie tylko wierzchnia warstwa) i pochłaniają oraz rozpraszają ciepło, co daje im dużą skuteczność, ale też z racji zabarwienia szyby te zmieniają nieco wygląd pomieszczenia,
- szyby refleksyjne – pokryte jest warstwą refleksyjną z metali szlachetnych lub tlenków metali, a poza ograniczaniem przenikania ciepła odbija też promienie słoneczne, dając efekt lustra,
- szyby selektywne – mają specjalną powłokę, która ogranicza przenikanie ciepła, a za to przepuszcza sporo światła słonecznego do środka.
W praktyce rozróżnienie poszczególnych typów szkła może być trudne, dlatego warto za każdym razem zapoznać się ze specyfikacją techniczną produktu, zwracając szczególną uwagę na wspomniane wyżej parametry Lt oraz g.
- Przejdź do galerii: Najpiękniejsze elewacje domów - zdjęcia