Jakie rolety na okna dachowe?

Do okien dachowych możemy wybrać roletę, która wpuszcza do wnętrza rozproszone światło, lub taką, która całkowicie zaciemni poddasze. Trzeba zwrócić uwagę na sposób rozwijania rolety. Niektóre z nich można zatrzymać w dowolnym położeniu, ale są też takie, które mają z góry ustalone położenie zaczepów.Różnią się też wizualnie – materiał tworzy gładką płaszczyznę albo przestrzenną plisę. Kolejną cechą wartą uwagi jest sposób montażu rolety. Niektóre rolety wymagają przykręcenia do skrzydła okiennego, a inne się do niego dokleja.

Rolety przyciemniające do okien dachowych

Roleta to wałek z nawiniętą tkaniną i listwą maskującą, który mocuje się do skrzydła okiennego. W komplecie jest też sześć haczyków, które przykręca się parami: w 1/3 wysokości skrzydła, 2/3 i na jego dole. Roletę można zatrzymać tylko w tych trzech miejscach, zaczepiając ją na haczykach.Zasłania całe okno, 2/3 jego powierzchni lub 1/3. To standardowe akcesoria do okien dachowych. Ich podstawową rolą jest dekoracja wnętrza i rozproszenia światła wpadającego przez okno. Rolety przyciemniające do okien dachowych są wykonane z poliestru filtrującego światło słoneczne.W marketach można kupić rolety do okien połaciowych w kolorze jasnym i ciemnym. Od ręki kupimy rolety do okien o najpopularniejszych rozmiarach 78 x 118 i 78 x 140 cm. Reszta wymiarów wymienionych na ulotkach informacyjnych jest dostępna na zamówienie.

Rolety zaciemniające do okien dachowych

Zaciemniające rolety do okien dachowych umożliwiają regulację natężenia wpadającego światła słonecznego, aż do całkowitego zaciemnienia pomieszczenia. Są wykonane z poliestru pokrytego gumą. Taką roletę do okna dachowego można kupić w takich samych kolorach jak uniwersalne rolety przyciemniające oraz dodatkowo w kolorze białym.Aby nie było prześwitów światła przez zaciągniętą roletę, tkanina porusza się w bocznych prowadnicach. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest zatrzymanie jej w dowolnym położeniu.Rozmiar rolety jest podawany jako rozmiar okna dachowego, do którego pasuje. Żeby odpowiednio dobrać roletę, wystarczy odczytać rozmiar z tabliczki znamionowej umieszczonej na skrzydle okna.

Autor: FAKRO/ Materiały prasowe

Rolety plisowane do okien dachowych: montaż, wymiary

Tworzą je dwie warstwy plisowanej tkaniny o strukturze plastra miodu pokrytej aluminiowym filmem. Zapewnia to całkowitą izolację od promieni słonecznych i lepiej chroni latem wnętrze przed przegrzaniem.

Rolety plisowane do okien dachowych nie mają wałka, na który zwija się tkanina, można więc zaciemniać nimi szybę w dowolnym miejscu.

Roleta przesuwa się po skrzydle po stalowych linkach. Do jej naciągania służą uchwyty zamocowane do dolnej i górnej listwy usztywniającej brzegi rolety.

Aby całkowicie rozciągnięta roleta nie zsunęła się i nie powstał nad nią prześwit, na skrzydle okiennym mocuje się dwa haczyki, na których można ją zaczepić.

Montaż rolety jest bezinwazyjny dla okna – nie trzeba wiercić żadnych otworów. Wszystkie elementy, które wymagają utwierdzenia na oknie, są podklejone taśmą samoprzylepną. Żeby jednak obciążone mocowanie zbyt szybko się nie poluzowało, przed zawieszeniem na nim rolety powinno się odczekać dwa dni.

Rolety plisowane do okien dachowych dostępne w marketach mają jednakową długość – 135 cm (producent poleca je do okien wysokości 98 -160 cm), różnią się jedynie szerokością. Do najpopularniejszych okien szerokości 78 cm są przeznaczone te szerokości 67 cm.

Dobranie odpowiedniej rolety do okna dachowego innej szerokości ułatwiają przygotowane przez producentów tabele – wystarczy znać nazwę producenta oraz oznaczenie okna odczytane z tabliczki znamionowej. Te rolety mają najbogatszą kolorystykę – jest dostępnych osiem kolorów (sześć w pełni zaciemniających, dwa transparentne).

i Autor: Marcin Czechowicz Najprostsze i najpopularniejsze osłony do okien dachowych to te montowane na nich od strony poddasza i obsługiwane ręcznie

