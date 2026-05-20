Czy otwierać okna w upał? Sprawdź, jak wietrzyć mieszkanie w upały

Czy powinno się otwierać okna w upał?

W czasie upalnych dni wiele osób otwiera okna, licząc, że pozwoli to nieco obniżyć temperaturę w domu, przewietrzyć wnętrza i wpuścić do mieszkania odrobinę świeżego powietrza. Okazuje się, że nie jest to dobry pomysł, gdyż efekt będzie odwrotny. Otwierając okna w upał, wpuścimy do środka gorące, nagrzane powietrze, które w rezultacie znacznie zwiększy temperaturę w pomieszczeniu.

Jeśli mamy mocno nasłonecznione mieszkanie w upał okna powinniśmy zamknąć i zasłonić roletami, czy ciemnymi zasłonami.

Otwierając okna od jesieni do wiosny można w ten sposób szybko wymienić powietrze we wnętrzach i je ochłodzić, latem niestety nie ma na to szans. Podczas upałów najlepiej w ogóle nie otwierać okien. A najlepiej je zasłonić. Okna można otworzyć dopiero wieczorem i w nocy lub przed świtem, kiedy powietrze jest najchłodniejsze.

Jak sobie radzić z upałem w domu? Jest kilka prostych sposobów, które pozwolą przetrwać gorące dni i pozbyć się nadmiaru ciepła w mieszkaniu.

Jak wietrzyć mieszkanie w upał?

Oczywiście wymiana powietrza w mieszkaniu jest konieczna, jednak podczas upałów należy to robić mądrze. Najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest otwieranie okien i wietrzenie domu we wczesnych godzinach porannych lub późnym wieczorem, kiedy powietrze na zewnątrz jest najchłodniejsze.

Sprawdzi się także robienie przeciągów.

i Autor: Fakro/ Materiały prasowe Markiza zewnętrzna absorbuje promieniowanie słoneczne już przed szybą i emituje ciepło na zewnątrz przez co w słoneczne dni bardzo dobrze chroni przed uciążliwym upałem

Czym zasłonić okna w upał?

Nie tylko nie należy otwierać okien w czasie upałów. Ważniejsze jest zasłanianie okien, które są narażone na długotrwałą ekspozycję na słońcu. W ten sposób ograniczymy nagrzewanie się pomieszczeń. Bez tego w czasie upału ani rusz.

Okna powinny być osłonięte roletami zewnętrznymi, jasnymi, grubymi zasłonami lub roletami wewnętrznymi. Tak naprawdę nie ma znaczenia czym zasłonisz okno, ważne, aby zrobić to jak najwcześniej i szczelnie. Jest dość mocno odczuwalna różnica temperatury w pokojach z zaciągniętymi i niezaciągniętymi roletami, kiedy na dworze panuje upał.

Okien nie otwieramy w czasie upału także na poddaszu. I również należy je osłonić. Najlepsze na poddasze są markizy lub rolety zewnętrzne – chronią przed nagrzaniem same okno, są skuteczniejsze niż wewnętrzna roleta (podobnie jak izolacja ścian od zewnątrz jest lepsza niż od wewnątrz).

Dostępne są też wewnętrzne żaluzje z aluminium – odbijają światło, ale nie chronią tak dobrze jak zewnętrzne: nagrzewają się i oddają część ciepła do pokoju.

Jak obniżyć temperaturę na poddaszu w lato?

Jeśli nie zdążymy zamontować rolet można ratować się domowymi sposobami na upał na poddaszu. Rozwiązanie tymczasowe, ale skuteczne na okno dachowe: kupujemy tanie turystyczne alumaty (karimata - z jednej strony folia aluminiowa, z drugiej cienka pianka). Koszt - kilkanaście złotych na okno. Przyszywamy do każdej maty sznurki, by wiatr jej nie zwiał. Kładziemy na oknie od zewnątrz, oczywiście srebrnym do góry, przywiązujemy od wewnątrz, związując troczki i przymykamy jak najmocniej okno. Inne doraźne rozwiązanie chroniące przed upałem na poddaszu to rozwinięcie na oknie dużego grubego ręcznika lub bawełnianego dywaniku i przyciśnięcie go górą okna. Nie jest to klimatyzacja, ale skuteczność jest spora – można wytrzymać w upał na poddaszu. To najtańsze i dostępne dla każdego tymczasowe rozwiązanie na upały.