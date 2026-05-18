Rozmowa z Michałem Sawickim z firmy Soudal, Kongres Stolarki Polskiej 2026 | Rozmowa Muratora Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Minimalizm w stolarce okiennej

Minimalizm od kilku lat pozostaje jednym z najważniejszych kierunków we współczesnej architekturze. Widać go nie tylko w bryłach budynków, ale również w detalach, które jeszcze niedawno były wyłącznie elementem technicznym. Dotyczy to szczególnie stolarki okiennej i drzwiowej. Coraz większą popularność zdobywają systemy o bardzo wąskich profilach, ukrytych skrzydłach i niemal niewidocznych okuciach. Trend ten przestał być niszowym rozwiązaniem stosowanym wyłącznie w luksusowych realizacjach. Dziś coraz częściej pojawia się również w domach jednorodzinnych i nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym.

Zmieniają się oczekiwania inwestorów, ale także możliwości technologiczne producentów. Architekci chcą projektować większe przeszklenia i bardziej jednolite elewacje, a użytkownicy oczekują większej ilości światła dziennego oraz wizualnego połączenia wnętrza z ogrodem lub tarasem. W odpowiedzi rynek rozwija rozwiązania pozwalające ograniczyć widoczność ram do minimum.

Coraz mniej ramy, coraz więcej szkła

Jeszcze kilkanaście lat temu dominowały okna z wyraźnie zaznaczonym profilem. Dziś kierunek jest odwrotny. Projektanci i inwestorzy chcą maksymalnie ograniczyć ilość widocznych elementów konstrukcyjnych. W praktyce oznacza to bardzo wąskie profile aluminiowe, ukryte skrzydła oraz rozwiązania, w których rama częściowo znika w ścianie, podłodze lub suficie.

W najbardziej zaawansowanych systemach przesuwnych szerokość widocznego słupka centralnego może wynosić około 25–30 mm. W przypadku okien rozwieranych producenci coraz częściej oferują rozwiązania z ukrytym skrzydłem, dzięki czemu od zewnątrz okno wygląda niemal jak stałe przeszklenie.

Zmiana nie wynika wyłącznie z mody. Większa powierzchnia szkła oznacza więcej światła dziennego we wnętrzu. To ważne zarówno z punktu widzenia komfortu użytkowników, jak i energooszczędności budynków. Naturalne światło stało się jednym z ważnych elementów współczesnego projektowania.

Polecamy: Stylowe wejście w angielskim klimacie – klasyka, która pasuje do domów, mieszkań i butikowych hoteli

Aluminium napędza minimalistyczny trend

Największy udział w rozwoju cienkich profili ma aluminium. Materiał pozwala projektować duże przeszklenia przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. W praktyce oznacza to możliwość wykonywania wielkogabarytowych drzwi przesuwnych o wysokości nawet 4 metrów.

Producenci systemów aluminiowych rozwijają dziś całe linie produktów przeznaczonych właśnie do minimalistycznej architektury. Charakterystyczne są nie tylko smukłe profile, ale także możliwość całkowitego ukrycia części konstrukcji w przegrodach budowlanych.

Coraz częściej spotykane są systemy typu pocket door, w których po otwarciu skrzydło całkowicie chowa się w ścianie. Dzięki temu granica między wnętrzem a tarasem niemal znika.

Istotną rolę odgrywa również kolorystyka. Minimalistyczne rozwiązania najczęściej występują w stonowanych odcieniach czerni, grafitu, antracytu lub naturalnego aluminium. Popularne pozostają także powierzchnie matowe i strukturalne.

Polecamy: Aluminium czy stal? Wybieramy najlepsze okna

Ukryte okucia przestają być dodatkiem premium

Jeszcze niedawno ukryte zawiasy czy niewidoczne odwodnienia były traktowane jako wyposażenie dodatkowe w segmencie premium. Obecnie coraz częściej stają się standardem.

W nowoczesnych systemach zawiasy chowają się wewnątrz profilu i pozostają niewidoczne po zamknięciu skrzydła. Podobnie wygląda kwestia odwodnienia. Zamiast klasycznych zaślepek i widocznych odpływów producenci stosują rozwiązania ukryte w konstrukcji.

Zmiany dotyczą także klamek. Na rynku pojawiają się systemy zintegrowane z profilem, które z zewnątrz pozostają niemal niewidoczne. Tego typu rozwiązania są odpowiedzią na rosnącą popularność prostych, jednolitych powierzchni.

Ukryte elementy są mniej narażone na zabrudzenia i łatwiejsze w utrzymaniu. Dodatkowo poprawiają spójność wizualną całej elewacji.

Polecamy: Nowoczesne drzwi tarasowe - przesuwne, dwuskrzydłowe czy jednoskrzydłowe? Jak wybrać idealne drzwi na taras?

Autor: piovesempre/ Getty Images

Minimalistyczna stolarka wymaga precyzyjnego projektu i montażu

Im bardziej ograniczona liczba widocznych elementów konstrukcyjnych, tym większe znaczenie mają rozwiązania ukryte w warstwach budynku. Minimalistyczna stolarka wymaga bardzo dokładnego opracowania detali już na etapie koncepcji architektonicznej. Dotyczy to przede wszystkim połączeń okien i drzwi z izolacją termiczną, odwodnieniem oraz systemami zacieniania.

Duże przeszklenia generują również większe obciążenia dla konstrukcji budynku. Nawet niewielkie ugięcia stropu czy osiadanie elementów nośnych mogą wpływać na pracę skrzydeł przesuwnych i szczelność całego układu. W przypadku wielkogabarytowych drzwi przesuwnych ciężar jednego skrzydła może przekraczać nawet tonę, dlatego konieczne jest bardzo dokładne przygotowanie podłoża oraz precyzyjny montaż.

Wyzwanie stanowi także integracja stolarki z osłonami przeciwsłonecznymi. Ukrycie rolet, żaluzji fasadowych czy screenów wymaga odpowiedniego zaplanowania nadproży, przestrzeni serwisowych i prowadzenia instalacji. W praktyce błędy na tym etapie często prowadzą do kompromisów estetycznych lub kosztownych zmian podczas realizacji.

Architekci i wykonawcy zwracają uwagę, że minimalistyczna stolarka nie wybacza błędów montażowych. Przy bardzo prostych liniach i ograniczonej liczbie detali każde odchylenie jest łatwo zauważalne, dlatego montaż takich systemów wymaga precyzyjnego przygotowania i ścisłej współpracy architekta, konstruktora oraz producenta stolarki już na etapie projektu.

Polecamy: Co trzeba, a co warto dokupić do okien dachowych? Praktyczny przewodnik

Gdzie stosuje się minimalistyczną stolarkę?

Domy jednorodzinne

Najwięcej realizacji związanych z tym trendem nadal pojawia się w budownictwie jednorodzinnym. Dotyczy to przede wszystkim nowoczesnych domów z dużymi przeszkleniami od strony ogrodu.

Popularność zdobywają narożne przeszklenia bez widocznego słupka, wielkogabarytowe drzwi przesuwne oraz wysokie okna sięgające od podłogi do sufitu.

Dla inwestorów ważny jest efekt otwarcia wnętrza na otoczenie. W praktyce oznacza to rezygnację z wyraźnych podziałów i maksymalne wykorzystanie szkła.

Coraz częściej minimalistyczna stolarka pojawia się także w projektach modernizacyjnych. Dotyczy to szczególnie budynków inspirowanych modernizmem oraz obiektów z dużymi przeszkleniami stalowymi, które zastępowane są nowoczesnymi systemami aluminiowymi o podobnym wyglądzie.

Budownictwo wielorodzinne

Trend cienkich profili coraz mocniej widoczny jest również w apartamentowcach oraz inwestycjach wielorodzinnych.

Deweloperzy traktują duże przeszklenia jako istotny element architektury budynku. Dotyczy to szczególnie projektów premium, w których panoramiczne okna i drzwi przesuwne stały się standardem. Minimalistyczna stolarka wpływa także na wygląd elewacji. Mniejsza ilość widocznych podziałów pozwala projektować bardziej jednolite i spokojne fasady.

Jednocześnie rosną wymagania dotyczące parametrów technicznych. W budownictwie wielorodzinnym istotne znaczenie ma nie tylko izolacyjność termiczna, ale także akustyka oraz odporność na intensywne użytkowanie.

Polecamy: Najczęstsze problemy z okuciami drzwiowymi i jak ich uniknąć?

Coraz więcej automatyki

Wraz z rozwojem wielkogabarytowych przeszkleń rośnie znaczenie automatyki. Dotyczy to szczególnie ciężkich drzwi przesuwnych, których ręczna obsługa mogłaby być niewygodna. Nowoczesne systemy coraz częściej współpracują z rozwiązaniami smart home. Użytkownik może sterować drzwiami lub osłonami przeciwsłonecznymi za pomocą aplikacji. Automatyzacja pojawia się również w oknach rozwieranych. Dotyczy to przede wszystkim przewietrzania oraz integracji z systemami zarządzania budynkiem.

Eksperci rynku zwracają uwagę, że rozwój automatyki będzie jednym z ważniejszych kierunków w kolejnych latach. W przypadku dużych przeszkleń komfort obsługi staje się równie istotny jak estetyka.

Polecamy: Automatyka okienna – przewodnik. Jak elektryczne okna poprawiają komfort, bezpieczeństwo i efektywność domu

Energooszczędność nadal pozostaje ważna

Choć minimalistyczne systemy kojarzą się głównie z designem, producenci coraz większy nacisk kładą na parametry użytkowe. Nowoczesne profile aluminiowe osiągają dziś bardzo dobre wyniki izolacyjności termicznej. Rozwój przekładek termicznych oraz pakietów szybowych sprawił, że duże przeszklenia mogą spełniać wymagania obowiązujące w nowym budownictwie. W praktyce coraz częściej stosowane są pakiety trzyszybowe oraz szkło selektywne ograniczające nagrzewanie wnętrz latem. Znaczenie ma także szczelność całego systemu. Minimalistyczne rozwiązania muszą radzić sobie z intensywnym nasłonecznieniem, opadami i dużymi różnicami temperatur.

i Autor: Gayrat Tolibov/ Getty Images

Ile kosztuje minimalistyczna stolarka?

Systemy minimalistyczne są wyraźnie droższe od standardowej stolarki – różnica zależy od stopnia zaawansowania konstrukcji i może sięgać kilkudziesięciu procent.

W 2026 roku ceny dużych drzwi przesuwnych z ukrytą ramą zaczynają się zwykle od około 18-25 tys. zł netto za prostą konstrukcję aluminiową o szerokości około 3 metrów. Bardziej zaawansowane rozwiązania wielkogabarytowe z automatyką mogą kosztować nawet 40-80 tys. zł netto.

W przypadku okien z ukrytym skrzydłem ceny są najczęściej o około 15-30 proc. wyższe niż przy standardowych systemach aluminiowych.

Na końcowy koszt wpływa nie tylko sam profil, ale również rodzaj szkła, automatyka, sposób montażu oraz poziom zabudowy konstrukcji w ścianach i posadzce.

Istotną pozycją w budżecie pozostaje także transport i montaż wielkogabarytowych przeszkleń. W przypadku dużych tafli szkła konieczne bywa wykorzystanie specjalistycznych podnośników.

Polecamy: Dlaczego budynek się przegrzewa i jaką rolę odgrywają okna?

Cieńsze profile również w PVC

Choć aluminium pozostaje głównym materiałem w segmencie cienkich profili, producenci PVC również rozwijają systemy o ograniczonej szerokości widocznych ram. Nowoczesne konstrukcje PVC wykorzystują przede wszystkim wzmocnienia stalowe oraz coraz częściej rozwiązania kompozytowe, które pozwalają zmniejszyć przekroje profili. Nie osiągają one tak smukłych parametrów jak aluminium, jednak dla wielu inwestorów stanowią kompromis między estetyką a ceną.

Minimalizm nie oznacza rezygnacji z trwałości

Jednym z częściej pojawiających się pytań pozostaje trwałość bardzo cienkich systemów. Producenci przekonują jednak, że nowoczesne profile projektowane są z myślą o dużych obciążeniach i wieloletnim użytkowaniu. Duże znaczenie ma jakość materiału, odpowiednie wzmocnienia oraz prawidłowy montaż. W praktyce minimalistyczna stolarka wymaga regularnego serwisowania, szczególnie w przypadku ciężkich drzwi przesuwnych. Dotyczy to przede wszystkim regulacji okuć oraz konserwacji elementów jezdnych.

Eksperci rynku zwracają uwagę, że przy prawidłowej eksploatacji nowoczesne systemy aluminiowe zachowują trwałość przez wiele lat.

Rozwiązania bezprogowe stają się standardem

Minimalistyczna architektura coraz częściej wiąże się również z eliminacją barier między wnętrzem a tarasem. Dlatego dużą popularność zdobywają rozwiązania bezprogowe, w których dolna część konstrukcji zostaje niemal całkowicie ukryta w posadzce. Takie systemy poprawiają nie tylko estetykę, ale również komfort użytkowania. Są wygodne dla dzieci, osób starszych oraz użytkowników poruszających się na wózkach. W praktyce wykonanie odwodnienia i odpowiednie przygotowanie posadzki staje się wtedy jednym z najważniejszych etapów realizacji.

Polecamy: Próg drzwiowy – mały element, który może powodować duże problemy?

Przepisy i normy. Co wpływa na projektowanie minimalistycznej stolarki

Choć trend cienkich profili kojarzy się przede wszystkim z estetyką, projektowanie tego typu rozwiązań podlega tym samym wymaganiom technicznym co standardowa stolarka.

W praktyce duże znaczenie mają przepisy dotyczące izolacyjności cieplnej budynków. Obowiązujące w Polsce Warunki Techniczne określają maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła dla okien i drzwi balkonowych. To właśnie dlatego producenci rozwijają systemy z coraz bardziej zaawansowanymi przekładkami termicznymi i pakietami szybowymi.

Istotne pozostają także normy związane z odpornością na obciążenie wiatrem, wodoszczelnością oraz przepuszczalnością powietrza. W przypadku dużych przeszkleń parametry te mają szczególne znaczenie, ponieważ wielkogabarytowe konstrukcje są bardziej narażone na odkształcenia i naprężenia.

Projektanci zwracają również uwagę na kwestie bezpieczeństwa użytkowania. Dotyczy to między innymi stosowania szkła bezpiecznego w dużych przeszkleniach oraz odpowiednich zabezpieczeń w drzwiach przesuwnych.

Coraz większą rolę odgrywa również dostępność budynków. Rozwiązania bezprogowe wpisują się w wymagania związane z projektowaniem bardziej komfortowych i dostępnych przestrzeni.

W praktyce oznacza to, że minimalistyczna stolarka wymaga nie tylko dopracowanego wyglądu, ale również bardzo dokładnego spełnienia wymagań technicznych i normowych.

Rynek nadal będzie się rozwijał

Producenci rozwijają coraz cieńsze profile, większe formaty szkła oraz nowe systemy ukrywania elementów konstrukcyjnych. Jednocześnie rośnie znaczenie automatyki oraz integracji z inteligentnymi budynkami. W kolejnych latach można spodziewać się dalszego ograniczania widocznych elementów technicznych. Dotyczy to nie tylko zawiasów czy odwodnień, ale również systemów zacieniania i sterowania.

Dla architektów trend ten oznacza większą swobodę projektowania, dla inwestorów większą ilość światła i bardziej otwarte wnętrza, a dla producentów konieczność dalszego rozwijania technologii pozwalających łączyć minimalistyczny wygląd z wymaganiami technicznymi współczesnego budownictwa.

***

Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

Przejdź do galerii: Okucia okienne

8