Rozmowa z Michałem Sawickim z firmy Soudal, Kongres Stolarki Polskiej 2026 | Rozmowa Muratora Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czym jest stopniowanie uchyłu?

Stopniowanie uchyłu to funkcja okuć okiennych umożliwiająca ustawienie skrzydła w kilku różnych pozycjach uchylenia, najczęściej od 3 do 7 stopni otwarcia. Pozwala to dopasować wielkość szczeliny do potrzeb przewietrzania pomieszczenia.

Funkcję tę należy odróżnić od mikrowentylacji (tzw. uchylenia nocnego), która powoduje jedynie minimalne rozszczelnienie okna na kilka milimetrów. W przypadku stopniowania uchyłu otwarcie jest znacznie większe, zwykle od kilku do kilkunastu centymetrów.

Rozwiązanie stosuje się w oknach wyposażonych w okucia obwiedniowe. Mechanizm wykorzystuje elementy blokujące skrzydło w określonych pozycjach uchylenia.

Polecamy: Minimal frame w nowoczesnej stolarce. Jak cienkie profile i ukryte okucia zmieniają wygląd domu?

Jak działa mechanizm?

Działanie stopniowania uchyłu opiera się na systemie zaczepów i prowadnic zamontowanych w ramie oraz skrzydle okna. Położeniem skrzydła steruje klamka, a okucia zatrzymują je w wybranej pozycji. Najczęściej stosuje się mechanizmy z grzebieniem wielopozycyjnym lub specjalną rozwórką. System nie wymaga zasilania ani dodatkowego sterowania.

Stopniowanie uchyłu umożliwia regulację stopnia otwarcia okna, jednak rzeczywista intensywność wymiany powietrza zależy również od warunków zewnętrznych, takich jak wiatr, różnica temperatur czy ciąg kominowy.

Warto pamiętać, że funkcja ta nie zawsze występuje w standardowym wyposażeniu okna. Jej dostępność zależy od zastosowanego systemu okuć i wybranego pakietu wyposażenia.

Polecamy: Nowoczesne drzwi tarasowe - przesuwne, dwuskrzydłowe czy jednoskrzydłowe? Jak wybrać idealne drzwi na taras?

i Autor: Constantin Levcenco/ Getty Images

Gdzie wykorzystuje się stopniowanie uchyłu?

Zastosowanie w budynkach wielorodzinnych

Współczesna stolarka okienna charakteryzuje się wysoką szczelnością, co ogranicza naturalną infiltrację powietrza. W rezultacie użytkownicy częściej korzystają z kontrolowanego uchylenia okna jako sposobu okresowego przewietrzania pomieszczeń.

Rozwiązanie to pozwala na:

ograniczenie wychładzania pomieszczeń w sezonie grzewczym,

zmniejszenie odczuwalnych przeciągów w porównaniu z pełnym otwarciem okna,

możliwość wyboru stopnia uchylenia w celu regulacji przewietrzania,

dostosowanie sposobu wietrzenia do funkcji pomieszczenia, np. kuchni lub sypialni.

Budynki jednorodzinne

W domach jednorodzinnych stopniowanie uchyłu stosowane jest w podobnym celu, jednak użytkownicy mają większą swobodę w zarządzaniu wentylacją całego budynku. Funkcja ta wspiera naturalną wymianę powietrza, szczególnie w pomieszczeniach, takich jak sypialnie, łazienki i kuchnie. Pozwala na wietrzenie bez konieczności pełnego otwierania okna.

Budynki komercyjne

W budynkach komercyjnych, takich jak biura czy hotele, stopniowanie uchyłu pełni raczej funkcję pomocniczą. Podstawą wentylacji jest tam zwykle system HVAC, a okna służą głównie do okresowego przewietrzania lub jako rozwiązanie uzupełniające, a nie element systemu wentylacji.

Budynki przemysłowe

W obiektach przemysłowych stopniowanie uchyłu stosuje się głównie w częściach administracyjnych i socjalnych, takich jak biura, szatnie czy pomieszczenia pracownicze. W strefach produkcyjnych dominują systemy wentylacji mechanicznej, dlatego okna pełnią tam ograniczoną rolę w wymianie powietrza.

Polecamy: Aluminium czy stal? Wybieramy najlepsze okna

i Autor: Constantin Levcenco/ Getty Images

Zalety rozwiązania

Do najczęściej wskazywanych zalet należą:

możliwość regulacji dopływu powietrza,

poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach,

ograniczenie strat ciepła przy wietrzeniu,

brak konieczności stosowania dodatkowych urządzeń,

prosta obsługa mechaniczna.

Polecamy: Montaż drzwi przesuwnych – wszystko, co musisz wiedzieć, by uniknąć błędów

Jakie ograniczenia ma stopniowanie uchyłu?

Stopniowanie uchyłu ma również kilka istotnych ograniczeń:

Brak szczelności – każde uchylenie okna pogarsza izolacyjność termiczną i akustyczną pomieszczenia.

– każde uchylenie okna pogarsza izolacyjność termiczną i akustyczną pomieszczenia. Bezpieczeństwo – przy większym uchyleniu okna istnieje ryzyko, że zwierzę może próbować przecisnąć się przez szczelinę. W wielu systemach okuciowych klamka w pozycjach pośrednich jest blokowana lub wymaga dodatkowego ruchu, co zmniejsza ryzyko przypadkowego pełnego otwarcia okna, np. przez dziecko. Warto stosować również dodatkowe zabezpieczenia, takie jak blokady okien lub ograniczniki otwarcia, szczególnie w domach, gdzie przebywają dzieci i zwierzęta.

– przy większym uchyleniu okna istnieje ryzyko, że zwierzę może próbować przecisnąć się przez szczelinę. W wielu systemach okuciowych klamka w pozycjach pośrednich jest blokowana lub wymaga dodatkowego ruchu, co zmniejsza ryzyko przypadkowego pełnego otwarcia okna, np. przez dziecko. Warto stosować również dodatkowe zabezpieczenia, takie jak blokady okien lub ograniczniki otwarcia, szczególnie w domach, gdzie przebywają dzieci i zwierzęta. Trwałość mechanizmu – okucia wymagają regularnej konserwacji (smarowanie co najmniej raz w roku). Bez serwisowania mogą się wyrobić lub blokować.

– okucia wymagają regularnej konserwacji (smarowanie co najmniej raz w roku). Bez serwisowania mogą się wyrobić lub blokować. Ograniczona skuteczność wentylacyjna – szczególnie zimą przy małych pozycjach uchylenia przepływ powietrza mocno zależy od różnicy temperatur i ciągu kominowego.

– szczególnie zimą przy małych pozycjach uchylenia przepływ powietrza mocno zależy od różnicy temperatur i ciągu kominowego. Dostępność – funkcja nie jest standardem we wszystkich oknach, zwłaszcza w starszych i najtańszych konstrukcjach.

Alternatywne rozwiązania wspomagające wentylację

Stopniowanie uchyłu to wygodne rozwiązanie, ale nie jest jedynym sposobem na kontrolowaną wymianę powietrza. W zależności od typu budynku, budżetu i oczekiwań co do automatyki, warto rozważyć następujące alternatywy lub rozwiązania uzupełniające:

Nawiewniki okienne i ścienne

To obecnie najpopularniejsza alternatywa dla wentylacji grawitacyjnej w szczelnych budynkach.

Higrosterowane – automatycznie zwiększają dopływ powietrza, gdy wilgotność w pomieszczeniu rośnie.

– automatycznie zwiększają dopływ powietrza, gdy wilgotność w pomieszczeniu rośnie. Ciśnieniowe – reagują na różnicę ciśnień między wnętrzem a zewnętrzem, zapewniając bardziej stabilny przepływ niezależnie od wilgotności.

Zaletą jest możliwość doprowadzania powietrza przy zamkniętym oknie, przy czym wpływ na izolacyjność akustyczną i termiczną zależy od rodzaju nawiewnika i sposobu montażu.

Nawiewniki, mimo swojej skuteczności w zapewnianiu dopływu powietrza, mogą w określonych warunkach powodować lokalne odczucie chłodu w pobliżu okna. Ich efektywność i wpływ na komfort akustyczny zależą od typu urządzenia oraz sposobu montażu.

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją

Skuteczne rozwiązanie w nowych domach i dobrze ocieplonych budynkach wielorodzinnych. Zapewnia stałą, kontrolowaną wymianę powietrza z odzyskiem ciepła (nawet 75–90%). W takim przypadku rola okna (w tym stopniowania uchyłu) spada głównie do okazjonalnego intensywnego wietrzenia lub awaryjnego przewietrzenia.

Okna z automatycznym uchyłem (automatyka okienna)

Siłowniki elektryczne połączone z czujnikami wilgotności, CO₂, temperatury lub systemu smart home. Okno uchyla się automatycznie według zaprogramowanego harmonogramu lub w reakcji na warunki. Rozwiązanie droższe, ale bardzo komfortowe w domach inteligentnych i dla osób starszych lub niepełnosprawnych.

Blokady i stabilizatory uchyłu

Magnetyczne lub mechaniczne blokady montowane dodatkowo na istniejących oknach:

umożliwiają płynną regulację szczeliny (nawet co do milimetra),

zapobiegają samoczynnemu zatrzaskiwaniu okna przez przeciąg,

są tańszą i prostszą alternatywą lub uzupełnieniem dla okien bez fabrycznego stopniowania uchyłu.

Szczególnie polecane do modernizacji starszej stolarki.

Polecamy: Okucia do drzwi wewnętrznych w obiektach komercyjnych – jak dobrać odpowiednie uchwyty?

Wymogi i kontekst techniczny

Stopniowanie uchyłu jako funkcja okuć okiennych nie jest osobno regulowane w przepisach budowlanych, ale podlega wymaganiom dotyczącym właściwości użytkowych stolarki okiennej.

W praktyce odnosi się to do norm:

PN-EN 14351-1+A2 – okna i drzwi, wymagania eksploatacyjne i cechy użytkowe,

PN-EN 13126 (seria) – okucia budowlane, wymagania i metody badań,

PN-EN 1191 – odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie (trwałość okuć).

Dodatkowo ogólne wymagania dla budynków, w tym wentylacji pomieszczeń, wynikają z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jednak dokument ten nie odnosi się bezpośrednio do mechanizmu stopniowania uchyłu.

Z punktu widzenia technicznego stopniowanie uchyłu jest funkcją użytkową okuć, która musi spełniać wymagania trwałości, bezpieczeństwa działania oraz stabilności pozycji skrzydła określone w normach dla okuć.

Polecamy: Jak konstrukcja drzwi decyduje o bezpieczeństwie ewakuacji w budynkach publicznych?

Koszty i dostępność

Stopniowanie uchyłu jest elementem systemu okuć, dlatego jego koszt stanowi część ceny kompletnego okna.

W praktyce wpływ tej funkcji na cenę jest niewielki i zależy od:

klasy okuć (standardowe, wzmocnione, antywłamaniowe),

producenta systemu,

zakresu funkcji dodatkowych w pakiecie okuć.

Najczęściej rozwiązanie to występuje w oknach klasy standardowej i średniej, szczególnie w nowym budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym.

W skali całej inwestycji udział kosztu jest marginalny, ponieważ dotyczy wyłącznie elementu mechanicznego w obrębie stolarki, a nie zmienia konstrukcji okna ani parametrów budynku.

Podsumowanie

Stopniowanie uchyłu to funkcja okuć umożliwiająca wybór kilku pozycji uchylenia skrzydła. Największe korzyści przynosi w budynkach mieszkalnych bez wentylacji mechanicznej. Nie zastępuje jednak dobrze zaprojektowanego systemu wentylacji. Decydując się na okna, warto wybrać okucia z tą funkcją, ale pamiętać o regularnej konserwacji oraz o tym, że nie jest to rozwiązanie idealne dla wszystkich sytuacji.

***

Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

Przejdź do galerii: Okucia okienne

8