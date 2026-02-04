Ceny farb do mebli 2026. Czym pomalować meble i jaki to koszt?

Murator Remontuje #2: Montaż maty grzewczej w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Rodzaje farb do mebli dostępne na rynku

Na rynku dostępne są przede wszystkim farby akrylowe, które charakteryzują się szybkim schnięciem i niskim zapachem, co czyni je idealnymi do użytku domowego. Są wodoodporne, elastyczne i dobrze przylegają do powierzchni drewnianych czy laminowanych, zapewniając gładkie wykończenie. Innym popularnym typem są farby kredowe, oparte na naturalnych składnikach, które pozwalają na uzyskanie matowego, vintage'owego efektu bez konieczności szlifowania podłoża.

Farby alkidowe, znane z wysokiej trwałości i odporności na zarysowania, nadają się do mebli intensywnie użytkowanych, jak stoły czy krzesła, choć schną dłużej i mają silniejszy zapach. Różnią się one od akrylowych większą wytrzymałością mechaniczną, ale wymagają lepszej wentylacji podczas aplikacji. Farby renowacyjne uniwersalne łączą cechy kilku typów, umożliwiając malowanie bez gruntowania, co skraca czas pracy.

Aktualne ceny farb do mebli w 2026

Farba akrylowa do mebli (0,75 l): 70-100 zł

Farba kredowa do renowacji (0,75 l): 80-120 zł

Farba renowacyjna uniwersalna (1 l): 100-150 zł

Farba alkidowa do drewna (0,5 l): 60-90 zł

Farba poliuretanowa do mebli (1 l): 120-150 zł

Na co uważać przy malowaniu mebli?

Przy malowaniu mebli kluczowe jest odpowiednie przygotowanie powierzchni – oczyszczenie z kurzu, tłuszczu i starych powłok, co zapobiega łuszczeniu się farby. Warto stosować grunt, zwłaszcza na laminatach, i testować kolor na małym fragmencie, aby uniknąć niespodzianek. Podczas pracy zapewnij dobrą wentylację, używaj ochronnych rękawic i maski, a po aplikacji pozwól na pełne utwardzenie farby, co może trwać do kilku dni, by uniknąć uszkodzeń.

