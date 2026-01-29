Dlaczego szkło i porcelana z PRL-u są poszukiwane w 2026 roku?

Szkło i porcelana produkowane głównie w latach 50.–80. XX wieku wyróżniają się precyzją wykonania, charakterystycznym wzornictwem oraz trwałością materiałów, które pozwoliły wielu egzemplarzom przetrwać w nienaruszonym stanie do dziś.

Te przedmioty często powstawały pod okiem uznanych projektantów, takich jak Zbigniew Horbowy czy Jan Sylwester Drost, co nadaje im artystyczny wymiar – łączą one funkcjonalność codziennych naczyń z geometrycznymi, florystycznymi lub modernistycznymi formami. Wartość tych wyrobów wynika nie tylko z walorów estetycznych, ale także z ograniczonej dostępności oryginalnych, dobrze zachowanych sztuk.

W 2026 roku stanowią one ważny element dekoracyjny, wprowadzając do wnętrz historyczny kontrast wobec współczesnych trendów minimalistycznych. Rosnąca moda na styl retro powoduje systematyczny wzrost cen, czyniąc te przedmioty nie tylko ozdobą, ale również formą inwestycji – kolekcjonerzy i miłośnicy designu coraz częściej traktują je jako aktywa o rosnącej wartości rynkowej.

Gdzie szukać perełek z PRL-u?

Przedmioty ze szkła i porcelany z PRL-u najczęściej pojawiają się na popularnych portalach aukcyjnych oraz ogłoszeniowych online, gdzie prywatni sprzedawcy regularnie wystawiają zarówno pojedyncze elementy, jak i całe zestawy w różnym stanie zachowania.

Szeroki wybór oferują specjalistyczne aukcje i ogłoszenia antykwariatów dedykowane antykom i przedmiotom vintage, na których pojawiają się zarówno codzienne naczynia, jak i unikatowe modele z sygnaturami hut czy fabryk. Dużą rolę odgrywają również targi staroci oraz grupy kolekcjonerskie w mediach społecznościowych – tam pasjonaci wymieniają się ofertami, wskazówkami dotyczącymi autentyczności oraz okazjami zakupowymi, często w niższych cenach niż na głównych platformach.

Kluczowe przy poszukiwaniach jest dokładne sprawdzanie stanu zachowania, obecności oryginalnych sygnatur, etykiet producenta oraz ewentualnych uszkodzeń – te czynniki mają decydujący wpływ na rzeczywistą wartość rynkową i pozwalają uniknąć zakupu przedmiotów o obniżonej atrakcyjności kolekcjonerskiej.

Ile jest warte szkło z PRL-u? Ceny styczeń 2026

Ceny szkła z PRL-u w styczniu 2026 roku są bardzo zróżnicowane i zależą przede wszystkim od stanu zachowania, rzadkości wzoru, producenta oraz techniki wykonania. Na niższym poziomie cenowym, idealnym dla osób rozpoczynających kolekcję, znajdują się codzienne przedmioty – pojedyncze kieliszki i szklanki z dekoracyjnym szlifem kosztują zazwyczaj od 30 do 80–150 zł za sztukę, natomiast proste karafki oraz zestawy szklanek wahają się w granicach 200–800 zł za komplet.

Patery, misy dekoracyjne oraz popielniczki kryształowe osiągają wartości od 150 do 1000 zł, w zależności od wielkości i wzoru geometrycznego lub florystycznego. W segmencie kolekcjonerskim ceny znacząco rosną – zestawy kieliszków w dobrym stanie dochodzą do 1000–2500 zł, a kolorowe wazony z popularnych serii, takich jak Asteroid z Huty Ząbkowice, wyceniane są na 3000–5000 zł, a w wyjątkowych przypadkach nawet do 10–22 tysięcy złotych za najrzadsze, duże egzemplarze w idealnym stanie.

Czynniki takie jak oryginalna barwa szkła, ręczny szlif, podpis projektanta czy pochodzenie z renomowanej huty dodatkowo podnoszą wartość, czyniąc te przedmioty nie tylko dekoracją, ale i poważną pozycją inwestycyjną na rynku antyków.

Porcelana z ubiegłego wieku. Ile za nią zapłacimy?

Porcelana z PRL-u w styczniu 2026 roku oferuje szeroki przedział cenowy, od elementów codziennego użytku po rzadkie kolekcje limitowane. Proste serwisy kawowe z fabryk takich jak Ćmielów czy Chodzież kosztują zazwyczaj 200–1000 zł, a zestawy obiadowe w zależności od kompletności i stanu wahają się od 300 do 1500–2500 zł. Pojedyncze elementy, takie jak filiżanki, talerze, dzbanki, cukiernice czy figurki dostępne są już od 20–400–500 zł za sztukę, co czyni je przystępnym sposobem na wprowadzenie akcentów retro do aranżacji.

W części kolekcjonerskiej ceny wzrastają dynamicznie – kultowe serwisy „Ina” osiągają 2600–7400 zł (a nawet do 8800 zł za pełne komplety), natomiast „Dorota” wyceniane są na 4000–8800 zł w zależności od liczby osób i wariantu dekoracji.

Wartość tych przedmiotów zależy przede wszystkim od stanu zachowania, kompletności zestawu, renomy producenta oraz unikalności wzoru – ręcznie malowane motywy, złocenia czy limitowane serie znacząco podnoszą ceny, czyniąc porcelanę z PRL-u jedną z najdynamiczniej drożejących kategorii na rynku kolekcjonerskim.

