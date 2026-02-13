Usługa montażu mebli – ile zapłacisz w 2026 roku? Cennik montażu mebli

Spis treści
Dlaczego coraz chętniej wybieramy meble do samodzielnego montażu?
Meble do samodzielnego montażu zyskują na popularności dzięki swojej dostępności i atrakcyjnym cenom. W 2026 roku rynek oferuje szeroki wybór zestawów modułowych, które pozwalają na personalizację przestrzeni bez konieczności zamawiania drogich mebli na wymiar. Konsumenci doceniają elastyczność – można je łatwo transportować, a ich konstrukcja oparta na prostych systemach łączenia ułatwia aranżację w małych mieszkaniach. Dodatkowo, ekologiczny aspekt, taki jak mniejsze zużycie materiałów w produkcji, przyciąga świadomych klientów. Trend ten wspiera też rozwój e-commerce, gdzie zakupy online z dostawą do domu stają się standardem, minimalizując wysiłek związany z wizytą w sklepie.
Korzyści z profesjonalnej usługi montażu mebli
Skorzystanie z usługi montażu mebli to gwarancja solidnego wykonania, co zapobiega błędom, takim jak krzywe ustawienie czy luźne połączenia. W 2026 roku specjaliści oferują nie tylko składanie, ale też dodatkowe opcje, jak mocowanie do ściany czy integracja z AGD, co zwiększa bezpieczeństwo i funkcjonalność. Wartość dodana to oszczędność czasu – profesjonalista radzi sobie z zadaniem w kilka godzin, podczas gdy amator może poświęcić na to cały weekend. Ponadto, usługi te często obejmują gwarancję na montaż, co chroni przed ewentualnymi usterkami. Dla rodzin z dziećmi czy osób starszych to idealne rozwiązanie, eliminujące ryzyko urazów podczas pracy z narzędziami.
Aktualne ceny montażu mebli 2026
- Montaż mebli pokojowych zaczyna się od 100 zł, w zależności od skomplikowania.
- Dla kuchni kompleksowa instalacja to 270 zł za szafkę ze wszystkimi elementami.
- Podstawowa instalacja kuchni wynosi 170 zł za szafkę.
- Minimalna cena usługi montażu kuchennych to 500 zł, plus 15% wartości zestawu.
- Zabudowa sprzętu AGD kosztuje 50-100 zł za sztukę.
- Montaż blatów to 70-90 zł za metr bieżący.
- Montaż zestawu do 6 szafek kuchennych – 399 zł.
- Dla 7-8 szafek – 649 zł.
- Montaż niestandardowych elementów – 119 zł za metr bieżący.
- Montaż mebli skrzyniowych i łóżek tapicerowanych – 10-12% wartości produktów.
- Montaż sof, narożników i modułów tapicerowanych – 4% wartości.
- Stawka godzinowa za montaż ogólny – 73-91 zł/h.
- Montaż szafki – 25-300 zł.
- Montaż szafy przesuwnej – 200-1200 zł.
- Montaż łóżka – 150-400 zł.
Aby skorzystać z usługi montażu, zazwyczaj konieczne jest zamówienie mebli z dostawą bezpośrednio od sieci sklepowej, co zapewnia kompatybilność i gwarancję. Montaż odbywa się zwykle w terminie 7-14 dni od dostawy, z możliwością wyboru daty. Wymagane jest przygotowanie pomieszczenia – wolna przestrzeń i dostęp do prądu. Dojazd poza strefą standardową może wiązać się z dodatkową opłatą, np. 3-6 zł za km. Minimalna wartość zamówienia często wynosi 500-1000 zł, a usługa obejmuje sprawdzenie kompletności elementów. W przypadku kuchni montaż może wymagać wcześniejszego pomiaru pomieszczenia za dodatkową opłatą 150 zł. Gwarancja na usługę trwa zazwyczaj 12-24 miesiące, pod warunkiem braku ingerencji użytkownika.
Na co uważać przy samodzielnym montażu mebli?
Decydując się na samodzielny montaż mebli w 2026 roku, warto pamiętać o kilku kluczowych aspektach, by uniknąć problemów. Przede wszystkim sprawdź kompletność zestawu zaraz po dostawie – brakujące śruby czy elementy mogą opóźnić pracę. Używaj odpowiednich narzędzi, jak wkrętarka z regulacją mocy, by nie uszkodzić płyt czy okuć. Zawsze przestrzegaj instrukcji krok po kroku, unikając improwizacji, co zapobiega krzywiznom lub niestabilności. Zwróć uwagę na bezpieczeństwo: noś rękawice, chroń oczy i zabezpiecz podłogę przed zarysowaniami. Jeśli meble są ciężkie, poproś o pomoc, by uniknąć urazów. Na koniec przetestuj stabilność, mocując do ściany elementy wiszące, co jest kluczowe w domach z dziećmi.
