Usługa montażu mebli – ile zapłacisz w 2026 roku? Cennik montażu mebli

Murator Remontuje #2: Montaż maty grzewczej w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Dlaczego coraz chętniej wybieramy meble do samodzielnego montażu?

Meble do samodzielnego montażu zyskują na popularności dzięki swojej dostępności i atrakcyjnym cenom. W 2026 roku rynek oferuje szeroki wybór zestawów modułowych, które pozwalają na personalizację przestrzeni bez konieczności zamawiania drogich mebli na wymiar. Konsumenci doceniają elastyczność – można je łatwo transportować, a ich konstrukcja oparta na prostych systemach łączenia ułatwia aranżację w małych mieszkaniach. Dodatkowo, ekologiczny aspekt, taki jak mniejsze zużycie materiałów w produkcji, przyciąga świadomych klientów. Trend ten wspiera też rozwój e-commerce, gdzie zakupy online z dostawą do domu stają się standardem, minimalizując wysiłek związany z wizytą w sklepie.

Korzyści z profesjonalnej usługi montażu mebli

Skorzystanie z usługi montażu mebli to gwarancja solidnego wykonania, co zapobiega błędom, takim jak krzywe ustawienie czy luźne połączenia. W 2026 roku specjaliści oferują nie tylko składanie, ale też dodatkowe opcje, jak mocowanie do ściany czy integracja z AGD, co zwiększa bezpieczeństwo i funkcjonalność. Wartość dodana to oszczędność czasu – profesjonalista radzi sobie z zadaniem w kilka godzin, podczas gdy amator może poświęcić na to cały weekend. Ponadto, usługi te często obejmują gwarancję na montaż, co chroni przed ewentualnymi usterkami. Dla rodzin z dziećmi czy osób starszych to idealne rozwiązanie, eliminujące ryzyko urazów podczas pracy z narzędziami.

Aktualne ceny montażu mebli 2026

Montaż mebli pokojowych zaczyna się od 100 zł, w zależności od skomplikowania.

Dla kuchni kompleksowa instalacja to 270 zł za szafkę ze wszystkimi elementami.

Podstawowa instalacja kuchni wynosi 170 zł za szafkę.

Minimalna cena usługi montażu kuchennych to 500 zł, plus 15% wartości zestawu.

Zabudowa sprzętu AGD kosztuje 50-100 zł za sztukę.

Montaż blatów to 70-90 zł za metr bieżący.

Montaż zestawu do 6 szafek kuchennych – 399 zł.

Dla 7-8 szafek – 649 zł.

Montaż niestandardowych elementów – 119 zł za metr bieżący.

Montaż mebli skrzyniowych i łóżek tapicerowanych – 10-12% wartości produktów.

Montaż sof, narożników i modułów tapicerowanych – 4% wartości.

Stawka godzinowa za montaż ogólny – 73-91 zł/h.

Montaż szafki – 25-300 zł.

Montaż szafy przesuwnej – 200-1200 zł.

Montaż łóżka – 150-400 zł.

Aby skorzystać z usługi montażu, zazwyczaj konieczne jest zamówienie mebli z dostawą bezpośrednio od sieci sklepowej, co zapewnia kompatybilność i gwarancję. Montaż odbywa się zwykle w terminie 7-14 dni od dostawy, z możliwością wyboru daty. Wymagane jest przygotowanie pomieszczenia – wolna przestrzeń i dostęp do prądu. Dojazd poza strefą standardową może wiązać się z dodatkową opłatą, np. 3-6 zł za km. Minimalna wartość zamówienia często wynosi 500-1000 zł, a usługa obejmuje sprawdzenie kompletności elementów. W przypadku kuchni montaż może wymagać wcześniejszego pomiaru pomieszczenia za dodatkową opłatą 150 zł. Gwarancja na usługę trwa zazwyczaj 12-24 miesiące, pod warunkiem braku ingerencji użytkownika.

Na co uważać przy samodzielnym montażu mebli?

Decydując się na samodzielny montaż mebli w 2026 roku, warto pamiętać o kilku kluczowych aspektach, by uniknąć problemów. Przede wszystkim sprawdź kompletność zestawu zaraz po dostawie – brakujące śruby czy elementy mogą opóźnić pracę. Używaj odpowiednich narzędzi, jak wkrętarka z regulacją mocy, by nie uszkodzić płyt czy okuć. Zawsze przestrzegaj instrukcji krok po kroku, unikając improwizacji, co zapobiega krzywiznom lub niestabilności. Zwróć uwagę na bezpieczeństwo: noś rękawice, chroń oczy i zabezpiecz podłogę przed zarysowaniami. Jeśli meble są ciężkie, poproś o pomoc, by uniknąć urazów. Na koniec przetestuj stabilność, mocując do ściany elementy wiszące, co jest kluczowe w domach z dziećmi.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

Przejdź do galerii: Najpiękniejsze domy w Polsce

20