Mieszkanie, które wypełniono energią

Projekt parterowego mieszkania w zabytkowej kamienicy w Krakowie autorstwa Katarzyny Kowalskiej miał na celu przekształcenie niewielkiego, zaciemnionego wnętrza w przestrzeń pełną charakteru, energii i funkcjonalności. Aranżacja, która powstała w kontekście lokalu przeznaczonego na wynajem krótkoterminowy, miała na celu odejście od sterylnej, bezosobowej estetyki typowych apartamentów inwestycyjnych.

Pomimo ograniczonego metrażu i trudności związanych z brakiem naturalnego światła, architektka stworzyła miejsce, które wyróżnia się wyrazistą tożsamością i nietypowym podejściem do kolorystyki oraz aranżacji. Bazując na inspiracjach z Kuby, połączyła eklektyzm, odważne akcenty kolorystyczne oraz zmysłowe, ciepłe barwy, które w subtelny sposób przełamują surowość kamienicy i wprowadzają do przestrzeni nowoczesny klimat.

Kluczowym elementem, który zdecydowanie wpłynął na odbiór wnętrza, była dbałość o odpowiednie doświetlenie. Zastosowanie przeszklenia oraz lustrzanych powierzchni pozwoliło nie tylko optycznie powiększyć przestrzeń, ale także stworzyć atmosferę pełną światła. Ciekawym rozwiązaniem okazało się wprowadzenie szklanego przepierzenia między korytarzem a sypialnią, które poprawiło dostęp do naturalnego światła, zachowując jednocześnie intymność tej części mieszkania.

Optymalizacja przestrzeni i gra kolorów w kuchni i salonie

Projektantka starała się odpowiednio wykorzystać dostępną przestrzeń, maksymalizując jej funkcjonalność i jednocześnie nadając jej wyrazisty charakter. Wnętrze strefy dziennej wypełnia ciepłe drewno – naturalne podłogi oraz drewniany stół, które równoważą intensywne kolory użyte na ścianach i w akcesoriach.

Kuchnia, będąca sercem przestrzeni dziennej, łączy w sobie granatową zabudowę z ceglaną okładziną ścienną, tworząc odważny dialog kolorów, który jest jednocześnie elegancki, ale przyjazny i ciepły.

Oprócz klasycznego elementu drewnianych powierzchni, designerskie detale, takie jak wyświetlana na telewizorze reprodukcja obrazu Edwarda Hoppera "Nocne marki" wprowadzają do mieszkania subtelną atmosferę nostalgii i miejskiej melancholii. W tym kontekście graficzne, patchworkowe płytki na podłodze pełnią zarówno funkcję estetyczną, jak i praktyczną, wyznaczając subtelnie granice między różnymi strefami w mieszkaniu, ale zachowując jednocześnie ciągłość stylistyczną.

Harmonia w detalach i zachowane spójności z historyczną tkanką kamienicy

W tych wnętrzach to przemyślane detale nadają charakter całej aranżacji. W łazience zrezygnowano z klasycznych płytek, zastępując je mikrocementem i tapetą w botaniczny wzór, który zestawiony z geometryczną posadzką i minimalistyczną ceramiką, przyciąga uwagę i wprowadza oryginalny, dekoracyjny akcent.

Strefa sypialni została natomiast zaprojektowana w sposób, który sprzyja wyciszeniu i relaksowi. Jasne, neutralne barwy oraz naturalne drewno tworzą spokojną atmosferę, która doskonale kontrastuje z bardziej ekspresyjnymi częściami mieszkania. Z kolei subtelnie dekoracyjny sufit w tej przestrzeni nadaje jej indywidualny charakter.

Na uwagę zasługuje także użycie łuków, które pojawiają się zarówno w korytarzu, jak i w łazience, nawiązując do historycznej architektury kamienicy, ale także porządkując przestrzeń. W efekcie powstało wnętrze, które wykorzystuje walory oryginalnej struktury budynku, łącząc je z nowoczesnymi, nieoczywistymi akcentami z Kuby.

Kubańskie akcenty w krakowskiej kamienicy. Zobacz zdjęcia

