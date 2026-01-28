W czym tkwi fenomen drewnianych mebli? Urok dębowego stołu

Drewniane meble od zawsze cieszą się niesłabnącą popularnością, stanowiąc synonim klasyki, elegancji i trwałości. Fenomen drewnianych mebli tkwi w ich ponadczasowej estetyce oraz wyjątkowej funkcjonalności, która sprawia, że są one odpowiednie do niemal każdego wnętrza.

Nie inaczej jest w przypadku dębu, który od wieków jest symbolem solidności i jakości. Jego zalety są szczególnie cenione zarówno w przestrzeni kuchennej, jak i w salonie. Dlatego wybór stołu dębowego to decyzja, która nie tylko wzbogaca estetykę wnętrza, ale także zapewnia trwałość i odporność na upływ czasu. Naturalna struktura drewna i ciepłe odcienie tego materiału sprawiają, że mebel staje się nie tylko funkcjonalnym elementem przestrzeni, ale także jej centralnym punktem.

Dąb, łącząc tradycję z nowoczesnością, doskonale komponuje się zarówno w klasycznych, jak i współczesnych aranżacjach. To inwestycja w mebel, który nie tylko zachowa swoją estetykę przez lata, ale również będzie codziennym świadkiem wielu ważnych chwil, zyskując na wartości z biegiem czasu.

Dlaczego warto postawić na stół wykonany na zamówienie?

Lite drewno dębowe to jeden z najtrwalszych materiałów dostępnych na rynku meblowym. Materiał odpowiednio zabezpieczony olejem lub lakierem wykazuje także odporność na wilgoć, co sprawia, że meble z tego surowca zachowują swoją trwałość przez wiele lat.

W przeciwieństwie do stołów wykonanych z płyt MDF czy laminatu dębowa deska zyskuje z biegiem czasu szlachetną patynę, podkreślającą charakter i autentyczność materiału. Co więcej, zamówienie stołu na indywidualne życzenie pozwala na pełną personalizację. Możesz wedle własnych preferencji dostosować jego wymiary (np. 200×100 cm zamiast standardowego 180×90 cm), kształt blatu (prosty, z zaokrąglonymi krawędziami, a może naturalną krawędzią „live edge”) oraz rodzaj nóg (drewniane, metalowe, w formie krzyżaka czy trapezowe). Do wyboru pozostaje także różnorodne wykończenie, takie jak olej naturalny, olejowosk twardy czy matowy lub półmatowy lakier.

Do jakiego stylu wnętrza pasuje drewniany stół?

Drewniane meble, a zwłaszcza te wykonane z dębu, budzą wśród miłośników designu różne skojarzenia. Istnieją dwa obozy – ci, którzy są przekonani, że stół dębowy doskonale pasuje do każdego wnętrza oraz tacy, którzy utożsamiają go głównie ze stylem loftowym lub rustykalnym, gdzie masywność drewna współgra z industrialnymi i surowymi przestrzeniami.

Jednak można pokusić się o stwierdzenie, że stół dębowy, mimo swojej solidności i wyrazistej struktury, jest na tyle uniwersalny, że może być elementem wielu aranżacji. Jak zauważa Adriana (ig:francuskie85), która zaaranżowała swoje mieszkanie w stylu francuskim:

Stół jest świadomym kontrapunktem dla mojego jasnego, sztukateryjnego wnętrza. W jasnym, klasycznym wnętrzu, ten masywny, dębowy stół pełni rolę „kotwicy” i nadaje przestrzeni osobistą historię. A historia jest piękna – bo stół został w całości wykonany przez mojego tatę. Wiem, że niezależnie od zmieniających się trendów, ten mebel zostanie ze mną na lata.

i Autor: Adriana Słowik/ Archiwum prywatne Ręcznie robiony

Właśnie ta ponadczasowa jakość drewna, jego naturalna struktura i patyna, która z biegiem lat tylko zyskuje na wartości, sprawiają, że stół dębowy może być doskonałym dopełnieniem zarówno nowoczesnych, jak i klasycznych wnętrz, stanowiąc idealnie dopełnienie lub efektowny kontrast, który dopełni aranżację.

Przeczytaj także: Jaki stół do jadalni? Wybór stołu do jadalni wcale nie jest taki prosty

Od czego zależy cena i czas realizacji dębowego stołu na zamówienie?

Cena i czas realizacji stołu dębowego na wymiar są ze sobą ściśle powiązane – im bardziej skomplikowane i indywidualne zamówienie, tym rośnie zarówno koszt, jak i wydłuża się termin wykonania.

Na finalną cenę stołu dębowego wpływa kilka czynników, z których kluczowe to rozmiar blatu i jego grubość. Większe stoły wymagają więcej materiału, a masywniejsze blaty to dodatkowy czas pracy i zaawansowana obróbka. Ważna jest także jakość drewna – drewno selekcjonowane, bez sęków, będzie droższe niż rustykalne, które ma naturalne sęki i pęknięcia. Kolejnym elementem, który kształtuje cenę, jest wybór nóg – od prostych drewnianych po bardziej złożone metalowe, designerskie konstrukcje, które dodają meblowi charakteru.

Czas realizacji projektu jest ściśle związany z jego stopniem skomplikowania. Standardowe modele, bez systemu rozkładania czy skomplikowanych detali, zwykle wykonuje się w ciągu 4–6 tygodni. Jednak zamówienia wymagające precyzyjnego wykonania, np. z nietypowym kształtem blatu lub specjalnym wykończeniem, mogą wydłużyć proces produkcji do 9 tygodni lub więcej. Zdarza się, że w okresach wzmożonego zapotrzebowania czas oczekiwania może sięgnąć nawet 12 tygodni. Dla tych, którzy potrzebują szybszej realizacji, niektóre stolarnie oferują przyspieszony okres wykonania, jednak wiąże się to z dodatkową opłatą.

i Autor: Yevhenii Podshyvalov/ Getty Images

Koszt wykonania dębowego stołu. Tyle zapłacisz w 2026 roku

Za solidny stół z litego dębu na wymiar trzeba zapłacić średnio od 5000 zł do 12 000 zł, a w przypadku bardziej spersonalizowanych modeli cena może przekroczyć nawet 18 000 zł. Na przykład, mały stół o wymiarach 140–180 cm z rustykalnym lub selekcjonowanym drewnem oraz prostymi nogami może kosztować od 3500 zł do 7000 zł. Standardowy stół rodzinny (200 × 90–100 cm) z prostym blatem o średniej grubości i bez funkcji rozkładania waha się między 6000 zł a 9500 zł.

Warto również pamiętać, że ceny mogą się różnić w zależności od regionu – w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, ceny są zazwyczaj wyższe niż w mniejszych miejscowościach. Dlatego warto rozważyć współpracę z lokalnymi wykonawcami. Można również popytać znajomych lub poszukać opinii w internecie. Polecenia od osób, które już zamawiały meble na wymiar, mogą pomóc w znalezieniu solidnego fachowca.

Stoły dębowe. Zdjęcia

Zobacz również: Jadalnia na czasie. Najmodniejsze stoły - praktyczne rozwiązania i trendy 2026

Murowane starcie Płytki – przyklejać czy skuwać? MUROWANE STARCIE