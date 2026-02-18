Nowe nieco niższe ceny gazu dla Polskiej Spółki Gazownictwa obowiązują dopiero od półtora miesiąca, a już będzie korekta? Taryfy dla PGNiG a obecnie myOrlen zostały zmienione w maju 2025 r. Co spowodowało potrzebę tak szybkiej zmiany? Ile będzie kosztować gaz?

Zmiana ceny myOrlen – zapłacimy mniej

10 lutego 2026 r. Prezes URE zatwierdziła zmianę taryfy na sprzedaż paliw gazowych dla myORLEN , która ma obowiązywać od 25 lutego.

Cena gazu ziemnego dla odbiorców w gospodarstwach domowych oraz niektórych kategorii odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej (publiczna służba zdrowia i oświata) wyniesie 197,29 zł/MWh, co oznacza spadek o około 7 zł/MWh (3,4 proc.) w porównaniu do dotychczas obowiązujących cen. Opłaty abonamentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Zmiana dotyczy grup odbiorców od W-1 do W-4.

Rachunki za gaz będą niższe.

Jakie są ceny gazu na rynkach?

W czwartym kwartale 2025 r. średnia cena gazu ziemnego sprowadzonego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) wyniosła 143,15 zł/MWh i była o 6,5% niższa w porównaniu do średniej ceny tego paliwa w trzecim kwartale ubiegłego roku. Ostatni kwartał ubiegłego roku był trzecim z rzędu w 2025 r., kiedy odnotowano spadek. Jeszcze bardziej zmniejszyła się średnia kwartalna cena gazu z państw nienależących do UE i EFTA. W czwartym kwartale 2025 r. wyniosła 127,56 zł/MWh i była o niespełna 4% niższa niż w poprzednim kwartale. Natomiast w porównaniu do czwartego kwartału 2024 r. cena ta zmniejszyła się ponad 15,5%.

Renata Mroczek, prezes URE

Urząd Regulacji Energetyki na bieżąco monitoruje poziom cen na rynku i podejmuje niezbędne oraz adekwatne działania. Biorąc pod uwagę, że po zatwierdzeniu taryfy PGNiG OD w pierwszej połowie 2025 r. ceny paliw gazowych na Towarowej Giełdzie Energii systematycznie spadały, wezwałam przedsiębiorstwo myORLEN do złożenia wniosku o zmianę tej taryfy. To przyniosło efekt w postaci zatwierdzonej właśnie obniżki cen.

Do kiedy nowa taryfa na gaz?

Zatwierdzona przez URE taryfa będzie stosowana przez myOrlen do 30 czerwca 2026 r. Tendencja na rynku wskazuje, że po tym terminie może nastąpić dalszy spadek. To może być dobry prognostyk dla osób ogrzewających swe domy gazem, czyli z grupy W-3, bo kolejna obniżka nawet o kilka procent może być znaczną ulgą jeśli przyszły sezon grzewczy ponownie okaże się bardziej paliwochłonny.

Debata Muratora: Termomodernizacja – czy to inwestycja w przyszłość? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Murowane starcie Fotowoltaika – na dachu czy na działce? MUROWANE STARCIE

Zobacz także: Poznaj rodzaje kotłów gazowych. Jaki kocioł będzie najlepszy do ogrzewania Twojego domu?