Ile zapłacisz za gaz do ogrzewania? Ceny gazu grzewczego w lutym 2026

Ceny gazu grzewczego w lutym 2026

W bieżącym miesiącu rynek gazu ziemnego dla celów grzewczych w Polsce charakteryzuje się stabilnością, z taryfami regulowanymi przez Urząd Regulacji Energetyki. Średnia cena paliwa gazowego wynosi około 2,63 zł brutto za m³, do której dolicza się opłaty dystrybucyjne rzędu 1,08 zł brutto za m³. Dodatkowe koszty stałe to abonament w wysokości 7,90 zł miesięcznie oraz opłata dystrybucyjna około 64,10 zł miesięcznie. Te stawki dotyczą głównie gazu wysokometanowego grupy E, używanego do ogrzewania domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

W przeliczeniu na energię, cena gazu kształtuje się na poziomie 204,26 zł za MWh netto, co odpowiada około 0,204 zł za kWh netto. Warto pamiętać, że ostateczny rachunek zależy od zużycia, grupy taryfowej (np. W-1 dla małych gospodarstw, W-3 dla ogrzewających domy) oraz regionu, gdzie opłaty dystrybucyjne mogą się różnić.

W Polsce dostępne są różne rodzaje gazu ziemnego, co wpływa na efektywność ogrzewania i koszty. Gaz wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50) zawiera około 97-98% metanu, oferując wysoką wartość opałową (około 39-40 MJ/m³) i jest dominujący w większości regionów kraju. Z kolei gaz zaazotowany typu Lw (dawniej GZ-41,5) lub Ls ma niższą zawartość metanu (około 80-90%) i wartość opałową (około 32-36 MJ/m³), co czyni go tańszym, ale mniej efektywnym w niektórych instalacjach – występuje głównie na zachodzie Polski. Wybór rodzaju gazu zależy od lokalnej infrastruktury dystrybucyjnej, a kotły gazowe muszą być dostosowane do specyfiki paliwa, aby uniknąć strat energii i awarii.

Efektywność ogrzewania gazowego zależy również od klasy energetycznej kotła. Nowoczesne kotły kondensacyjne osiągają sprawność powyżej 100% (dzięki odzyskiwaniu ciepła ze spalin), co obniża zużycie gazu o 15-20% w porównaniu do starszych modeli. Regularna konserwacja, w tym czyszczenie wymiennika ciepła i regulacja palnika, może dodatkowo zmniejszyć koszty o 5-10%. W kontekście regulacji UE, inwestycje w hybrydowe systemy (gaz + OZE) pozostają wspierane, co czyni je atrakcyjną opcją dla długoterminowych oszczędności.

Przykłady cen gazu grzewczego u dostawców

Na polskim rynku dominują duzi gracze, oferujący podobne taryfy ze względu na regulacje URE. Poniżej pięć przykładów aktualnych cen gazu grzewczego, opartych na ofertach dla gospodarstw domowych w styczniu 2026 roku. Ceny podano brutto, w tym VAT 23%, z uwzględnieniem paliwa gazowego i podstawowych opłat.

Orlen (dawne PGNiG Obrót Detaliczny): Cena paliwa gazowego 2,77 zł za m³ brutto w taryfie W-3; abonament 7,90 zł/mies.; dystrybucja ok. 0,72 zł za m³. Dla domu z zużyciem 2000 m³ rocznie – średni rachunek miesięczny ok. 550-600 zł. PGE Obrót: Cena paliwa gazowego 2,36 zł za m³ brutto; dystrybucja 1,10 zł za m³. Stałe: abonament 8,81 zł; sieciowa 65 zł/mies. Tauron Sprzedaż: Cena paliwa gazowego ok. 3,09 zł brutto za m³; dystrybucja 1,00-1,60 zł za m³. Abonament 11,32 zł/mies. Enea: Cena paliwa gazowego 2,51 zł za m³ brutto; dystrybucja 1,10 zł za m³. Stałe: abonament 8 zł; dystrybucja 60-70 zł/mies. Fortum: Cena paliwa gazowego ok. 0,265 zł brutto za kWh (ok. 2,91 zł za m³); dystrybucja regionalna; abonament 10-15 zł/mies. Enefit: Cena paliwa gazowego ok. 2,80-3,00 zł brutto za m³; dystrybucja 1,00-1,50 zł za m³. Stałe: abonament 8-12 zł/mies.

Przed wyborem dostawcy warto sprawdzić indywidualną kalkulację na stronie operatora, uwzględniającą zużycie i lokalizację.

Porównanie cen w 2026 r. z 2025 r.

W 2026 roku ceny gazu grzewczego są nieco niższe niż rok wcześniej, co wynika z decyzji URE o obniżce taryf dystrybucyjnych średnio o 1,7 proc. oraz stabilizacji cen surowców. W 2025 roku średnia cena paliwa gazowego wynosiła około 204,26 zł za MWh netto, co przekładało się na ok. 2,21-2,33 zł brutto za m³ paliwa plus dystrybucja. Obecnie stawka paliwa pozostaje na poziomie 204,26 zł za MWh netto (do czerwca 2026 r.), ale dzięki obniżce dystrybucji rachunki spadły o ok. 0,5 proc., co oznacza oszczędności rzędu 1,45 zł miesięcznie na każde 100 m³ zużytego gazu. Dla typowego domu jednorodzinnego ogrzewanego gazem (zużycie 1500-2500 m³ rocznie) to ulga w wysokości 100-200 zł w skali sezonu grzewczego. Zmiany te są efektem stabilizacji rynku po wahaniach z lat poprzednich, choć eksperci ostrzegają przed możliwymi wahaniami w zależności od sytuacji geopolitycznej.

Spadek cen wynika m.in. z niższych kosztów importu gazu – w III kwartale 2025 średnia cena gazu z zagranicy wyniosła 132,74 zł/MWh, o 4 proc. mniej niż w poprzednim kwartale. To efekt dywersyfikacji źródeł dostaw, w tym większego udziału LNG i gazu z Norwegii, co stabilizuje rynek wewnętrzny.

Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

