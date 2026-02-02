Murator Remontuje #2: Jak zamontować instalację wodną w łazience? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej odbywa się etapami. Każdy z nich wiąże się z procedurami oraz kosztami. Przyłącze jest połączeniem pomiędzy linią dystrybucji gazu a domem.

W ramach budowy przyłącza instaluje się skrzynkę gazową z reduktorem gazu, licznikiem i głównym zaworem gazu. Instalacja od skrzynki do sieci domowej leży w gestii właściciela i musi być wykonana zgodnie z projektem instalacji dołączonym do projektu domu w pozwoleniu na budowę lub sporządzona osobno. Starania o budowę przyłącza gazowego można rozpocząć z chwilą gdy inwestor dysponuje ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę.

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej

Wykonanie instalacji gazowej w domu i na zewnątrz wraz planowanym umiejscowieniem skrzynki pomiarowej nie zawsze przebiega tak samo. Część inwestorów projekt instalacji zleca razem z projektem architektonicznym i dołącza do dokumentacji w procesie występowania o pozwolenie na budowę. Nie jest to jednak na tym etapie wymóg, więc jeśli ktoś nie wykonał projektów technicznych instalacji gazowej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę musi je wykonać osobno. Projekt wykonuje osoba z uprawnieniami. Koszt dla domu jednorodzinnego to 1200 – 3000 zł. Projekt musi uzyskać pozwolenie na budowę w lokalnym organie administracji budowlano-architektonicznej, najczęściej powiatowym.

Wniosek o warunki techniczne przyłączenia

Możliwości przyłączenia do sieci ocenia rejonowy Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Należy wystąpić do tego organu z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej.

Do wniosku trzeba dołączyć plan zabudowy lub szkic pokazujący położenie obiektu, do którego ma być wykonane przyłącze, usytuowanie sąsiednich obiektów i propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego i propozycją miejsca umieszczenia skrzynki gazowej. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na mapie sytuacyjnej do celów informacyjnych. Wnioskodawca w przypadku występowania o warunki przyłącza do nowobudowanego obiektu może określić preferowany przybliżony moment zawarcia umowy o przyłączenie; nie musi to być termin jednoczesny z otrzymaniem warunków.

Operator przygotowuje odpowiedź w ciągu nie dłuższym niż 30 dni, w której zawarte są wszystkie aspekty techniczne podłączenia. Według informacji dostępnej na stronie internetowej dawnej spółki PGNiG , obecnie już należącej do Grupy Orlen, "Warunki przyłączenia do sieci gazowej informują m.in. o: miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci oraz ich parametrach technicznych, parametrach technicznych przyłącza do sieci dystrybucyjnej, minimalnym i maksymalnym ciśnieniu dostarczania i odbioru paliwa gazowego, wymaganiach dotyczących układu pomiarowego oraz miejscu jego zainstalowania, mocy przyłączeniowej, miejscu rozgraniczenia własności systemu dystrybucyjnego spółki gazownictwa i instalacji, urządzeń lub sieci podmiotu przyłączanego." W dokumencie są informacje czy wystarczy wykonać tylko przyłącze z instalacją odbiorczą czy do jego wykonania będzie potrzeba rozbudować sieci. Podane są również szacunkowe koszty.

Może się zdarzyć, że operator nie rozpatrzy pozytywnie wniosku o określenie warunków przyłączenia, co będzie oznaczało, że w chwili obecnej nie można wykonać tej instalacji. Powodem może być brak sieci gazowej w pobliżu lub przeszkody techniczne do wykonania instalacji przyłączeniowej.

Wniosek o zawarcie umowy o przyłączeniu do sieci

W przypadku, gdy wnioskodawca odroczył moment zawarcia umowy o przyłączenie musi w terminie podanym przy wystąpieniu o warunki przyłączenia złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci. Umowa jest dla operatora sieci gazowej oraz wnioskodawcy podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych. W umowie są zawarte wszelkie aspekty techniczne przyłączenia i zakres prac budowlanych do jego wykonania wraz z kosztorysem.

Zawarcie umowy kompleksowej na dostawy gazu

Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania gazu przed rozpoczęciem prac przyłączeniowych pozwoli na późniejsze szybkie uruchomienie przyłącza po jego wybudowaniu, zamontowaniu opomiarowania i przejściu wszystkich wymaganych kontroli.

Budowa przyłącza gazowego

Operator przed przystąpieniem do prac opracowuje dokumentację projektową, uzgadnia ją i zgłasza budowę do terenowego organu administracji budowlano-architektonicznej, a po uzyskaniu pozwolenia przystępuje do realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie elementy od projektu po wykonawstwo są wliczone w cenę przyłącza.

Budowa gazowej sieci wewnętrznej

Aby móc w ramach umowy kompleksowej z dystrybutorem przystąpić do pobierania i używania gazu trzeba oczywiście równocześnie z budową przyłącza lub wcześniej rozpocząć realizację sieci wewnętrznej doprowadzenia od skrzynki do domu i instalacji wewnątrz.

Po wykonaniu wszystkich prac następuje odbiór instalacji, obejmujący sprawdzenie wykonania zgodnie z projektem. Sporządza się protokół kominiarski stwierdzający sprawne działanie kanałów spalinowych i wentylacyjnych. Całość kończy sfinalizowanie umowy z dostawcą, czyli zgłoszeniem gotowości instalacji gazowej do napełnienia, po którym następuje montaż układu pomiarowego (gazomierza), napełnienie instalacji i wykonanie próby jej szczelności. W przypadku braku uwag następuje uruchomienie dostaw gazu.

Jakie są koszty przyłącza gazowego domu jednorodzinnego 2026?

Wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza powinno być bezpłatne. Jego przygotowanie nie zobowiązuje inwestora do budowy przyłącza.

Cenę przyłącza ustala dostawca gazu Operator Systemu Dystrybucyjnego działający w lokalizacji, gdzie będzie realizowane przyłącze. Na koszt przyłącza gazowego wpływa również jego moc oraz odległość, w jakiej znajduje się dom od gazociągu. Dla domów jednorodzinnych realizuje się przyłącza o mocy do 10 m3/h. Ceny przyłączy dystrybutorów gazu są zatwierdzone przez prezesa URE. Są to kwoty netto (należy doliczyć 23% VAT).

Największy w Polsce OSD, czyli Polska Spółka Gazownictwa (spółka zależna PGNiG Grupa ORLEN) stosuje cenę ryczałtową dla standardowego przyłącza gazu o długości do 15 m, która wynosi 3588,70 zł. Każdy dodatkowy metr przyłącza powyżej 15 metrów kosztuje 239,24 zł. W koszt usługi wliczona jest standardowa skrzynka gazowa wraz z układem pomiarowym.

Dystrybutor G.EN. Operator również stosuje stawkę ryczałtową za standardową długość przyłącza, ale wynosi ona 2213,43 zł, a za dodatkowe metry - 76,07 zł/m. Dystrybutor ten należy do jednego z największych lokalnych OSD w Polsce i działa na terenie północnej i zachodniej części naszego kraju.

Oprócz kosztów dodatkowych z tytułu większej długości przyłącza można liczyć się z dodatkowymi kosztami, np. jeśli będzie wymagane zajęcie fragmentu drogi, zdjęcie nawierzchni i jej późniejsza naprawa. To może podnieść koszty przeważnie 500 – 1000 zł, ale można liczyć się z wyższymi stawkami w zależności od złożoności problemu technicznego do rozwiązania.

Ile się czeka na licznik gazu w 2026 roku?

Od momentu podpisania umowy na realizację przyłącza do rozpoczęcia pobierania paliwa upływa przeciętnie 3 – 6 miesięcy. Ostatnio ze względu na rozpoczęcie bardzo wielu inwestycji może trwać znacznie dłużej nawet do 12 miesięcy. Inwestorzy powinni zasięgnąć informacji o terminach realizacji, aby nie okazało się, że zakończą prace w domu a będą skazani na oczekiwanie - co może skutkować, np. brakiem możliwości wprowadzenia się przed sezonem grzewczym. Ważne jest, aby równocześnie z przyłączem była realizowana budowa instalacji wewnętrznej. Po wykonaniu wszystkich i zgłoszeniu gotowości instalacji do napełniania i podpisania umowy na dostawy gazu (może być podpisana wraz z umową o wykonanie przyłącza) termin montażu gazomierza i uruchomienia instalacji nie powinien trwać dłużej niż 7 dni.

