Pożegnanie z gazem ziemnym?

Ambitny cel, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 roku, wymaga od nas pożegnania z paliwami kopalnymi, w tym z gazem ziemnym. Unijna dyrektywa EPBD wprowadza zmiany, które mają nas do tego przybliżyć. Czy to oznacza, że Twój piec gazowy wkrótce wyląduje na śmietniku? Na szczęście, niekoniecznie. Kluczowe jest zrozumienie, że Unia Europejska skupia się na rodzaju spalanego paliwa, a nie na samej technologii kotła.

Koniec dotacji, początek ETS2. Jak zmieni się rynek ogrzewania?

Już od 1 stycznia 2025 roku skończyła się era dotacji na kotły gazowe z programów publicznych, takich jak "Czyste Powietrze". Jeśli planujesz wymianę pieca, a liczysz na wsparcie finansowe, musisz pomyśleć o instalacji hybrydowej, która połączy gazowe źródło ciepła z odnawialnymi energiami. To niejedyna zmiana.

Od 2028 roku czeka nas wprowadzenie systemu handlu emisjami ETS2, czyli tak zwanego podatku od CO2. W praktyce oznacza to, że dostawcy paliw kopalnych będą musieli kupować uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, a koszt tych uprawnień zostanie doliczony do Twojego rachunku za gaz. Eksperci szacują, że dla przeciętnego gospodarstwa domowego może to oznaczać dodatkowy wydatek rzędu 1,2 tys. zł rocznie. To mechanizm, który ma zniechęcać do korzystania z paliw kopalnych poprzez podnoszenie ich cen i promowanie czystszych alternatyw.

Od 2030 roku - zakaz instalowania kotłów na gaz w nowych domach

Kolejna ważna data to rok 2030. Od tego momentu każdy nowo budowany dom w Unii Europejskiej będzie musiał być wyposażony w zeroemisyjne źródło ciepła. Oznacza to, że tradycyjny piec na gaz ziemny nie znajdzie już miejsca w nowych budynkach. Zamiast niego pojawią się pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, ciepło systemowe lub instalacje oparte na odnawialnych źródłach energii.

Co z istniejącymi piecami na gaz? Warto się przygotować

Dobra wiadomość dla posiadaczy sprawnych kotłów gazowych – na razie nie ma przepisów, które nakazywałyby ich natychmiastową wymianę. Jak podkreślają eksperci, do momentu głębokiej modernizacji budynku można korzystać z istniejącego źródła ciepła, chyba że lokalne przepisy stanowią inaczej. Nie oznacza to jednak, że możemy spać spokojnie. Rosnące koszty eksploatacji, związane z systemem ETS2, oraz dążenie do zeroemisyjności sprawiają, że w dłuższej perspektywie konieczna będzie modernizacja systemu grzewczego.

Kotły na gaz tak, ale na gaz odnawialny

Przyszłość ogrzewania to biometan i systemy hybrydowe. Unia Europejska nie zakazuje bowiem technologii kotłów gazowych, ale stawia na zmianę paliwa. Oznacza to, że kotły gazowe będą mogły pracować dalej, o ile będą zasilane biometanem lub "zielonym" wodorem. Biometan to gaz odnawialny produkowany z biomasy, a zielony wodór to wodór produkowany w procesie elektrolizy wody z wykorzystaniem energii odnawialnej.

Jak ogrzewać dom w przyszłości? Alternatywy dla gazu

Odejście od gazu nie musi oznaczać powrotu do węgla. Istnieje wiele alternatywnych rozwiązań, które warto rozważyć. Jednym z nich jest pompa ciepła, która pobiera ciepło z otoczenia i przekazuje je do domu. Inną opcją jest ogrzewanie elektryczne, które staje się coraz bardziej popularne, zwłaszcza w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną. W miastach warto rozważyć podłączenie do ciepła systemowego, które staje się coraz bardziej ekologiczne. Alternatywą może być również kocioł na biomasę, spalający np. pellet.

Oto daty związane z funkcjonowaniem w Polsce kotłów gazowych

Unia Europejska nie zakazuje pieców gazowych, ale stopniowo ogranicza ich wykorzystanie.

Do 2040 roku całkowite wycofanie kotłów na paliwa kopalne – cel strategiczny UE.

całkowite wycofanie kotłów na paliwa kopalne – cel strategiczny UE. Do 2050 roku - przewidywana jest pełna neutralność klimatyczna – standard zeroemisyjny dla wszystkich budynków.