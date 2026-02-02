Węgiel kamienny - ceny w lutym 2026

Węgiel kamienny, jako dominujący opał w polskich gospodarstwach domowych, w lutym 2026 roku osiąga ceny w przedziale 1150-1800 zł za tonę w zależności od sortymentu i formy sprzedaży.

Na przykład, w ofercie Polskiej Grupy Górniczej (PGG) węgiel orzech luzem kosztuje około 1150 zł/t, a ekogroszek workowany dochodzi do 1400-1500 zł/t, co wynika z wysokiego popytu w szczycie sezonu grzewczego i ograniczonych zapasów w hurtowniach.

Przed sezonem, we wrześniu 2025 roku, ceny były zauważalnie niższe - średnio 1000-1500 zł/t, z przykładami takimi jak groszek luzem za 1000-1270 zł/t w ofertach producentów jak Lubelski Węgiel Bogdanka czy PGG, co pozwalało na oszczędności rzędu 200-400 zł/t dzięki mniejszemu popytowi i promocjom w składach.

Ile kosztuje pellet w lutym 2026?

Pellet drzewny, ceniony za ekologiczność i wygodę użytkowania w kotłach automatycznych, w lutym 2026 roku kosztuje średnio 1500-2200 zł za tonę w hurtowniach i u producentów. Na przykład, w składach opałowych jak Mazowiecki Ałtaj pellet klasy A1 luzem osiąga 1500-1900 zł/t, a u dużych producentów takich jak Barlinek czy Stelmet ceny palet (ok. 975-1050 kg) wahają się od 1450 do 2050 zł, co odzwierciedla wzrost popytu spowodowany mroźną zimą i kurczącymi się zapasami.

We wrześniu 2025 roku, przed sezonem, ceny były niższe o około 200-500 zł/t - średnio 1200-1600 zł/t, z najtańszymi ofertami klasy A1 od 1000 zł/t u lokalnych dystrybutorów jak ADPOL czy EKOSYSTEM, co wynikało z większej dostępności surowca i promocji w hurtowniach.

Palisz drewnem? Tyle zapłacisz za opał w lutym 2026

Drewno kawałkowe, popularne w kominkach i piecach tradycyjnych, w lutym 2026 roku notuje ceny od 240-840 zł za metr sześcienny w zależności od gatunku i jakości.

W Lasach Państwowych iglaste jak sosna czy świerk kosztują około 240-300 zł/m³, podczas gdy twarde liściaste takie jak buk, grab czy dąb osiągają 540-840 zł/m³ w hurtowniach i składach opału, co jest efektem wysokiego zapotrzebowania w sezonie i kosztów transportu.

Przed sezonem, we wrześniu 2025 roku, ceny były niższe średnio o 50-150 zł/m³ - iglaste od 170-250 zł/m³, a liściaste twarde od 400-550 zł/m³ u prywatnych sprzedawców i w nadleśnictwach, dzięki większej podaży świeżego drewna i mniejszemu popytowi poza szczytem grzewczym.

Brykiet z biomasy - ceny luty 2026

Brykiet z biomasy, alternatywa dla drewna i pelletu w kominkach czy piecach, w lutym 2026 roku kosztuje 1350-1900 zł za tonę w hurtowniach, z wyższymi cenami za premium warianty.

Na przykład, w składach jak Mazowiecki Ałtaj brykiet RUF mieszany osiąga około 1800 zł/t, a PINI KAY dochodzi do 1900 zł/t u producentów jak Barlinek, co wynika z rosnącego popytu w mroźnym okresie i kosztów produkcji biomasy.

We wrześniu 2025 roku, przed sezonem, ceny były niższe o 100-300 zł/t - średnio 1200-1700 zł/t, z ofertami RUF od 1300 zł/t w hurtowniach.

Ceny oleju opałowego w lutym 2026

Olej opałowy lekki (ekoterm plus, olej napędowy do celów opałowych), wykorzystywany w nowoczesnych kotłach olejowych, w lutym 2026 roku notuje ceny detaliczne w przedziale 3,77–4,10 zł brutto za litr (średnio ok. 3,83–3,90 zł/l z VAT 23% i akcyzą 0,232 zł/l), w zależności od dostawcy i regionu.

W ofertach największych producentów i dystrybutorów, takich jak ORLEN (Ekoterm Plus) cena wynosi około 3,77 zł/l z dostawą w całym kraju, Aramco Poland oferuje stawkę 4,10 zł/l (plus transport), a Grupa LOTOS (LOTOS RED) około 4,02 zł/l brutto - wzrosty wynikają z wysokiego popytu w szczycie mrozów i lekkich korekt na rynku hurtowym (hurt ok. 3360–3450 zł netto/m³ w styczniu/lutym).

Przed sezonem, we wrześniu 2025 roku, ceny były wyższe – średnio 4,11–4,27 zł/l brutto (a w niektórych regionach nawet do 4,50–5,00 zł/l), co wynikało z wcześniejszych wahań cen ropy i mniejszej dostępności promocji poza sezonem; aktualny poziom oznacza spadek o ok. 0,30–0,50 zł/l w porównaniu z latem/jesienią 2025, choć w hurcie ceny oscylowały wokół 3000–3400 zł/m³.

Czy w lutym 2026 gaz jest droższy?

Gaz ziemny, dominujący w ogrzewaniu miejskim i wielu domach jednorodzinnych, w lutym 2026 roku pozostaje na poziomie taryfy zatwierdzonej od 1 lipca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r. – cena paliwa gazowego wynosi 204,26 zł/MWh (netto, ok. 20,426 gr/kWh brutto), co przekłada się na ok. 2,21–2,33 zł brutto za m³ (przy współczynniku konwersji ok. 11 kWh/m³), a pełny koszt z dystrybucją i abonamentem średnio 3,49–4,02 zł/m³ brutto (w taryfach W-3 dla ogrzewania).

Od stycznia 2026 r. opłaty dystrybucyjne PSG spadły średnio o 1,7%, co daje symboliczne obniżki rachunków (np. dla średniego zużycia 1500 m³/rok ok. 3–5 zł/m-c mniej).

Przed sezonem grzewczym, we wrześniu 2025 roku, ceny były zbliżone (taryfa sprzedażowa 204,26 zł/MWh obowiązywała już od lipca), ale dystrybucja była wyższa o ok. 1,7%, a realne koszty końcowe (zależne od zużycia) często wyższe o 2–5% w porównaniu z obecnymi stawkami - sezon grzewczy przyniósł stabilizację, choć wysokie zużycie w mroźnych miesiącach znacząco podnosi miesięczne wydatki.

