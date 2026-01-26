Kotły na pellety spełniają najnowsze wymogi stawiane urządzeniom dostarczającym ciepło i ciepłą wodę. Obecnie stanowią 50% wnioskowanych urządzeń grzewczych w programie Czyste powietrze. Zamiana kotła węglowego na pelletowy nie wymaga specjalnego dostosowywania kotłowni (chyba że konieczna jest jej modernizacja).

Kotły na pellet są w dużym stopniu zautomatyzowane, ich obsługa jest prosta i nie zajmuje dużo czasu. Pellety jako biomasa są paliwem odnawialnym. Ceny pelletów się ustabilizowały, a ich produkcja jest niezagrożona, ponieważ mamy dużo lasów. Jak wybrać kocioł na pellet? Jaka moc pieca na pellet będzie odpowiednia do domu o poiwerzchni 120 m²?

Jak dobrać moc kotła na pellet?

Żeby dopasować moc kotła do domu, trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Ważna jest:

wielkość powierzchni ogrzewanej budynku,

stopień jego ocieplenia i szczelności,

sposób ogrzewania budynku,

liczba osób w nim mieszkających, a nawet ich nawyki życiowe.

Moc kotła dobiera się do powierzchni domu, ale jeśli mamy duży salon na dwie kondygnacje, to trzeba też uwzględnić kubaturę. Nowo budowane domy mają nawet 20 cm styropianu grafitowego na ścianach zewnętrznych, ciepłe okna i drzwi. Ucieka z nich znacznie mniej ciepła niż ze starych budynków o kilkucentymetrowej termoizolacji z mniej wydajnego styropianu, z nieszczelnymi oknami i drzwiami.

Jeśli kocioł ma podgrzewać wodę do instalacji niskotemperaturowej, np. podłogówka, to jest mniejsze zapotrzebowanie na moc grzejną niż wypadku wysokotemperaturowych kaloryferów. Z kolei dom zamieszkany przez 4-5 osób, które lubią się kąpać w wielkiej wannie, będzie potrzebował więcej energii cieplnej niż budynek z 2-3 mieszkańcami lubiącymi szybki prysznic.

Jaki piec na pellet do domu 120 m²?

Żeby określić moc kotła na pellet, przyjmuje się wskaźniki zapotrzebowania na ciepło odpowiednie do parametrów domu. W nowym domu energooszczędnym o bardzo dobrej izolacji termicznej, zamieszkanym przez 3-4 osoby zapotrzebowanie wynosi ok. 50-60 W/² powierzchni). Zatem do domu o powierzchni 100-120 m² odpowiedni będzie kocioł o mocy 8-9 kW.

W przypadku starych domów, ale poddanych porządnej termomodernizacji, z nowoczesnymi oknami zapotrzebowanie na ciepło wynosi 70-90 W/m², dla gorzej ocieplonych domów przyjmuje się 100-150 W/m². Dlatego w takim przypadku może być potrzebny kocioł o mocy odpowiednio 10 kW lub 12-14 kW.

Dobór mocy kotła powinien być przeprowadzany indywidualnie do konkretnego budynku w danej lokalizacji. Dobrze jest powierzyć to specjalistom, którzy skorzystają z danych zawartych w świadectwie energetycznym budynku.