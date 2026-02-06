Rozmowa Muratora: Ściana kolankowa - niska czy wysoka? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gałęziówka to rodzaj drewna opałowego składający się głównie z cienkich gałęzi, pędów i małowymiarowych odpadowych fragmentów drzew, o średnicy do 7 cm z korą. Jest to materiał pozyskiwany przede wszystkim z cięć pielęgnacyjnych w lasach lub sadach, co czyni go ekologicznym wyborem dla miłośników naturalnego ogrzewania. Przydaje się zwłaszcza w okresach przejściowych, jak wczesna jesień czy późna wiosna, gdy nie potrzebujemy intensywnego spalania, ale chcemy szybko rozpalić ogień w kominku. Jej zaletą jest niska cena w porównaniu do pełnowymiarowych polan, choć wymaga więcej pracy przy przygotowaniu – cięcia i suszenia.

Aktualne ceny gałęziówki w 16 województwach Polski – luty 2026

Ceny gałęziówki w lutym 2026 roku różnią się w zależności od regionu i dostępności w nadleśnictwach Lasów Państwowych (tam zawsze najtaniej). Poniżej średnie stawki za metr sześcienny (m³) – gałęziówka iglasta i liściasta. W składach prywatnych ceny mogą być wyższe o 20–50%.

Dolnośląskie – iglasta: 50–58 zł/m³, liściasta: 62–68 zł/m³

Kujawsko-pomorskie – iglasta: 51–59 zł/m³, liściasta: 63–69 zł/m³

Lubelskie – iglasta: 50–57 zł/m³, liściasta: 62–67 zł/m³

Lubuskie – iglasta: 50–58 zł/m³, liściasta: 62–68 zł/m³

Łódzkie – iglasta: 51–59 zł/m³, liściasta: 63–69 zł/m³

Małopolskie – iglasta: 52–60 zł/m³, liściasta: 64–70 zł/m³

Mazowieckie – iglasta: 51–59 zł/m³, liściasta: 63–69 zł/m³

Opolskie – iglasta: 50–58 zł/m³, liściasta: 62–68 zł/m³

Podkarpackie – iglasta: 50–57 zł/m³, liściasta: 62–67 zł/m³

Podlaskie – iglasta: 50–57 zł/m³, liściasta: 62–67 zł/m³

Pomorskie – iglasta: 51–59 zł/m³, liściasta: 63–69 zł/m³

Śląskie – iglasta: 52–60 zł/m³, liściasta: 64–70 zł/m³

Świętokrzyskie – iglasta: 50–58 zł/m³, liściasta: 62–68 zł/m³

Warmińsko-mazurskie – iglasta: 50–57 zł/m³, liściasta: 62–67 zł/m³

Wielkopolskie – iglasta: 51–59 zł/m³, liściasta: 63–69 zł/m³

Zachodniopomorskie – iglasta: 50–58 zł/m³, liściasta: 62–68 zł/m³

Jak legalnie pozyskiwać gałęziówkę – krok po kroku

Pozyskiwanie gałęziówki musi odbywać się zgodnie z Ustawą o lasach. Każdy ma prawo bezpłatnie zbierać opadłe gałęzie w lasach państwowych (ręcznie lub sekatorem), ale tylko w miejscach do tego wyznaczonych i bez uszkodzenia drzew. Przed wyjazdem do lasu sprawdź na stronie lokalnego nadleśnictwa, czy nie obowiązują czasowe zakazy (np. w rezerwatach lub młodych uprawach). Limit na osobę to zazwyczaj do 5 m³ rocznie. Najpewniejszym i najtańszym sposobem jednak pozostaje zakup gotowej gałęziówki bezpośrednio w nadleśnictwie – wystarczy zgłosić się do leśniczego, uiścić opłatę i otrzymać asygnatę na drewno z wyznaczonego stosu.

Kary za nielegalne pozyskiwanie gałęziówki z lasu

Zbieranie gałęzi z prywatnego lasu bez zgody właściciela lub wycinanie ich z żywych drzew grozi mandatem do 500 zł, a w skrajnych przypadkach nawet odpowiedzialnością karną. W 2025 roku Lasy Państwowe zwiększyły kontrole (m.in. drony), szczególnie w popularnych regionach podmiejskich. Pamiętaj też o uchwałach antysmogowych – drewno opałowe musi być dobrze wysuszone (wilgotność poniżej 20%). Legalnie pozyskana i odpowiednio przygotowana gałęziówka to tani, ekologiczny i w pełni zgodny z prawem sposób na ogrzewanie domu.

