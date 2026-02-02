Ceny węgla kamiennego w Polsce w lutym 2026 roku. Ile kosztuje węgiel na opał?

Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ceny węgla 2026 w hurtowniach i sklepach wielkopowierzchniowych

Ceny węgla kamiennego w Polsce są zróżnicowane w zależności od regionu, rodzaju węgla (orzech, kostka, ekogroszek) oraz formy sprzedaży (luzem czy workowany). W hurtowniach opału, takich jak Mazowiecki Ałtaj, SEK-POL czy Semeniuk, ceny tony węgla luzem wahają się od 1250 zł do 1600 zł, przy czym ekogroszek jest nieco droższy – od 1300 zł do 1600 zł za tonę.

W marketach budowlanych, takich jak Leroy Merlin, Castorama czy OBI, węgiel workowany (zazwyczaj w opakowaniach 20 kg) kosztuje od 30 zł do 36 zł za worek, co przelicza się na 1500–1800 zł za tonę. Przykładowe ceny w lutym 2026:

Mazowiecki Ałtaj: węgiel orzech (luz) – 1250–1550 zł/t.

SEK-POL (Kielce): ok. 1600 zł/t (paleta 1000 kg, 50 worków x 20 kg).

Leroy Merlin: węgiel orzech (20 kg) – 30–36 zł, czyli 1500–1800 zł/t.

Castorama: ekogroszek (20 kg) – ok. 33 zł (1650 zł/t).

Semeniuk (Podlasie): węgiel kostka (luz) – ok. 1250 zł/t.

Ceny węgla 2026 u producentów

Zakup węgla bezpośrednio u producentów, takich jak Polska Grupa Górnicza (PGG) czy Tauron, często pozwala na uzyskanie korzystniejszych cen, zwłaszcza przy większych zamówieniach. Poniżej przedstawiono pięć przykładów cen węgla kamiennego od polskich producentów w lutym 2026 roku:

Polska Grupa Górnicza (PGG, KWK Piast-Ziemowit): węgiel orzech (luz) – 1250 zł/t. Wysoka kaloryczność powyżej 25 MJ/kg, niska wilgotność <10%. Polska Grupa Górnicza (PGG): ekogroszek (worki, 1000 kg) – 1500 zł/t. Certyfikowany, dedykowany do kotłów automatycznych. Południowy Koncern Węglowy S.A. (ZG Sobieski): węgiel orzech (luz) – 1310 zł/t. Odbiór na Śląsku bez dopłaty transportowej. Południowy Koncern Węglowy S.A. (ZG Janina): węgiel groszek (luz) – ok. 1300 zł/t. Niska zawartość popiołu <8%. Południowy Koncern Węglowy: węgiel kostka (luz) – 1370 zł/t.

Ceny mogą wzrosnąć o koszty transportu; odbiór w kopalniach (np. na Górnym Śląsku) obniża koszty.

Porównanie cen węgla: luty 2026 vs. grudzień 2025

W lutym 2026 ceny węgla kamiennego wzrosły o 2–5% w porównaniu do stycznia 2026, głównie ze względu na szczyt sezonu grzewczego. Przykładowo:

Ekogroszek luzem: wzrost z 1175 zł/t do 1200 zł/t.

Węgiel orzech workowany: z 1450–1650 zł/t do 1400–1700 zł/t (stabilizacja z lekką korektą).

Węgiel kostka: z 1175 zł/t do 1150–1300 zł/t.

Ogólny trend jest spadkowy rok do roku, z cenami niższymi o 10–15% niż w styczniu 2025.

Co wpływa na ceny węgla kamiennego?

Ceny węgla zależą od kilku kluczowych czynników:

Rodzaj i jakość węgla : Węgiel o wyższej kaloryczności (np. kostka, orzech) i niższej zawartości popiołu jest droższy. Ekogroszek, dedykowany do kotłów automatycznych, kosztuje więcej ze względu na proces oczyszczania.

Sezonowość : Latem i wiosną ceny są niższe, ponieważ popyt maleje. W sezonie grzewczym (jesień–zima) ceny mogą wzrosnąć nawet o 200–300 zł/t.

Koszty transportu : Węgiel luzem jest tańszy, ale wymaga samodzielnego transportu, co podnosi koszty dla klientów z dala od kopalni.

Region: Na Górnym Śląsku ceny są niższe dzięki bliskości kopalni, podczas gdy na północy Polski czy w regionach wschodnich mogą być wyższe o 100–200 zł/t.

Gdzie kupować węgiel kamienny?

Węgiel kamienny jest dostępny w składach opału, marketach budowlanych oraz przez internet, np. na stronach PGG (sklep.pgg.pl) czy platformach takich jak cieplo.gov.pl, które pozwalają porównać oferty z ponad 4000 punktów sprzedaży. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na parametry węgla, takie jak kaloryczność (najlepiej powyżej 25 MJ/kg) i wilgotność (poniżej 10%). Zakup bezpośrednio u producentów, takich jak PGG czy Tauron, jest najkorzystniejszy przy większych ilościach, a odbiór osobisty w kopalniach może dodatkowo obniżyć koszty. Warto również śledzić promocje, które mogą obniżyć ceny nawet o 200 zł/t.

Węgiel kamienny pozostaje ekonomicznym wyborem dla wielu gospodarstw domowych. Stabilne ceny w 2026 roku sprawiają, że jest to dobry moment na zakup opału przed nadchodzącym sezonem grzewczym. Planując zakupy, warto porównać oferty i wybrać węgiel o odpowiednich parametrach, aby zapewnić efektywność ogrzewania i oszczędności.

