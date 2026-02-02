Kozy i kominki na pellety są ciekawym elementem wyposażenia domów. Wymóg zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym sprawia, że są coraz popularniejsze. Piec kominkowy na pellet to wygodne, wydajne i estetyczne źródło ciepła, które można ustawić w salonie. Sprawdźcie sami.

Kominki i piece na pellety

Wygoda korzystania z pelletów spowodowała, że palniki na to paliwo trafiły także do wkładów kominkowych i pieców wolno stojących. Takie urządzenia działają podobnie jak kominki i piece gazowe – są sterowane elektronicznie, nawet zdalnie (pilotem). Jeśli zatem ktoś uważa, że palenie drewnem jest bardziej ekologiczne niż gazem, bądź po prostu nie ma możliwości korzystania z gazu, może wybrać urządzenie na pellety o podobnej funkcjonalności co gazowe.

Problemem jest w tym wypadku magazynowanie pelletów – piec wstawiony do salonu nie powinien być bardzo duży, a wtedy nie ma w nim miejsca na zapas paliwa. Zintegrowane zasobniki mieszczą go tyle, żeby wystarczyło na kilkanaście godzin palenia. Większe można ukryć wewnątrz obudowy wkładu kominkowego. W tym celu są produkowane zasobniki o nietypowych proporcjach – bardzo wąskie, do zabudowy za wkładem. Można też ustawić kominek czy piec przy ścianie oddzielającej pokój od pomieszczenia gospodarczego i w tym pomieszczeniu umieścić zasobnik, a rurę podajnika przeprowadzić przez otwór w ścianie.

Codzienna eksploatacja pieców na pellet i kaset

Codzienna eksploatacja pieców i kaset jest bardzo łatwa, a dzięki pilotowi będącemu w standardowym wyposażeniu urządzeń również komfortowa. Sterowanie układem elektronicznym gwarantuje całkowicie automatyczną kontrolę spalania. Zastosowany system sterowania reguluje fazę rozpalania, poziom mocy grzewczej i fazę wygaszania.

Kominek na pellet - obsługa urządzenia

Obsługa kominka na pellet ogranicza się do wsypania pelletów do zbiornika w piecu lub kasecie. Urządzenia dostępne na polskim rynku umożliwiają automatyczną pracę kominka nawet do 41 godzin po jednokrotnym załadunku zbiornika.

Przeczytaj też:

Ustawienia parametrów pracy kominka na pellety (mocy, żądanej temperatury w pomieszczeniu) i ewentualnie zaprogramowania pracy na cały tydzień odbywa się w dwóch niezależnych programach. Po osiągnięciu żądanej temperatury urządzenie samoczynnie przechodzi na tryb pracy oszczędny (EKO), a po obniżeniu zadanej temperatury o 2°C automatycznie wraca do pracy normalnej, aby podnieść temperaturę do wymaganej wartości.

Usuwania popiołu z kominka, który po spaleniu pelletów spada do specjalnie do tego przeznaczonego pojemnika jest proste i mało kłopotliwe. Stan napełnienia pojemnika trzeba regularnie sprawdzać, ponieważ ilość powstającego popiołu zależy od jakości pelletów, a ta nie zawsze jest jednakowa. Podczas pracy kominka na pellet lub kasety nie należy otwierać drzwiczek paleniska, aby nie zakłócać wydajnego spalania pelletów.

Piecyki na pellet - zdjęcia

Zabezpieczenie kominków i kaset na pellety

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych kominków i kóz na drewno należy unikać dotykania korpusu urządzenia podczas działania albo – jeśli jest to konieczne – używać odpowiednich zabezpieczeń.

Obudowa, szyba, uchwyt drzwiczek oraz rury przyłączeniowe nagrzewają się na tyle mocno, że mogą spowodować oparzenie.

Ekopiece i ekokasety na pellety są wyposażone w zaawansowane technicznie systemy bezpieczeństwa, tak aby w razie awarii jednego elementu lub uszkodzenia przewodu spalinowego nie doszło do uszkodzenia całego urządzenia ani do powstania szkód w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zaburzeń w pracy urządzenia albo przy podawaniu pelletów jego praca zostaje natychmiast przerwana.

Główne zabezpieczenia mechaniczne to:

wakuostat – dokonuje dokładnego pomiaru ciśnienia (ciągu) w przewodzie spalinowym i w razie problemów z ciągiem lub w razie zatkania przewodu daje sygnał do wyłączenia obwodu ładowania paliwa;

– dokonuje dokładnego pomiaru ciśnienia (ciągu) w przewodzie spalinowym i w razie problemów z ciągiem lub w razie zatkania przewodu daje sygnał do wyłączenia obwodu ładowania paliwa; termostat – w przypadku przegrzania zbiornika spowodowanego nieprawidłowym funkcjonowaniem podajnika ślimakowego daje sygnał do wyłączenia obwodu ładowania paliwa.

Jeśli brak napięcia trwa kilka sekund, piece i kasety na pellety rozpoczynają na nowo normalny tryb pracy. Gdy przerwa w dostawie energii elektrycznej trwa kilka minut, czujniki odnotowują temperaturę wygaszania, system sterowania rozpoczyna fazę wygaszania, w ciągu około 15 minut ogień zostaje wygaszony i piec przestaje działać.

Sposoby ogrzewania kominkami i kozami na pellet

Piece i kasety na pellet, podobnie jak wkłady na drewno, mogą ogrzewać dom na dwa sposoby:

ogrzewając powietrze,

wodę do instalacji centralnego ogrzewania.

Ekopiece z systemem ogrzewania powietrza mają odpowiednio dobrane do swojej mocy wentylatory z płynną regulacją obrotów, które nadmuchują ogrzane powietrze do pomieszczenia. Niektóre modele mają wbudowany układ sterujący obiegiem powietrza umożliwiający nadmuch ogrzanego powietrza zarówno do pomieszczenia, w którym jest urządzenie, jak i do innych pomieszczeń przez system dystrybucji gorącego powietrza (DGP).

Kominki na pellet z płaszczem wodnym

Do współpracy z instalacją centralnego ogrzewania są przeznaczone kominki na pellety z tak zwanym płaszczem wodnym, czyli wymiennikiem, w którym jest podgrzewana woda tłoczona następnie do instalacji c.o., oraz osprzętem umożliwiającym pełną kontrolę układu c.o.

Ekopiece i kominki na pellet - opinie

W Polsce piece i kominki na pellety są wciąż niedocenianym elementem wyposażenia domów. Jednak wymóg zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym sprawia, że szanse na ich rozpowszechnienie są coraz większe. Oferta firm jest na tyle ciekawa i zróżnicowana, że wkrótce pellety powinny się stać powszechnym paliwem stosowanym nie tylko w kotłowniach, ale właśnie w kominkach i piecach. Urządzenia te są ciekawą alternatywą dla tradycyjnych kominków na drewno pod względem estetyki, kosztów instalacji i eksploatacji, a przede wszystkim wygody użytkowania i komfortu.

Murowane starcie Ogrzewanie - Piec czy kominek? MUROWANE STARCIE

Czujniki dymu i czadu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.