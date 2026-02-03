Zimno w domu, mimo że kaloryfery pracują na pełnych obrotach? Niewydolny system grzewczy, niedostatecznie ocieplony dom, stare okna i drzwi to problemy, który dotykają wielu z nas. Na szczęście istnieje wiele metod na skuteczne dogrzewanie domu. W naszym poradniku przedstawiamy sprawdzone sposoby, które pomogą Ci wybrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb a przede wszystkim portfela w 2026 roku.

Dogrzewanie domu – na co zwrócić uwagę przed wyborem?

Zanim zdecydujesz się na konkretny model grzejnika, warto przeanalizować kilka kluczowych aspektów. Pozwoli to wybrać urządzenie, które będzie nie tylko skuteczne, ale również ekonomiczne w użytkowaniu.

Ogrzewanie doraźne czy stałe wsparcie systemu?

Jeśli potrzebujesz ciepła tylko sporadycznie, na przykład podczas największych mrozów lub awarii, postaw na urządzenie mobilne, które charakteryzuje się szybkością działania. Idealnie sprawdzą się tu termowentylatory lub lekkie grzejniki konwektorowe. Jeżeli jednak planujesz regularnie wspomagać główny system grzewczy, kluczowe stają się niskie koszty eksploatacji i możliwość akumulacji ciepła, cechy charakterystyczne np. dla grzejników olejowych czy pieców na biomasę, np. pellet, brykiety.

Koszty eksploatacji a instalacja

Jeśli Twój dom ogrzewany jest drogim paliwem, jak gaz ziemny, warto rozważyć dodatkowe źródło ciepła na tańsze paliwo, na przykład pellet, aby zdywersyfikować koszty i uniezależnić się od jednego dostawcy.

i Autor: LEROY MERLIN/ Materiały prasowe Do zalet grzejników olejowych można zaliczyć dużą akumulacyjność cieplną - jeszcze długo po wyłączeniu zasilania (nie pobierają już prądu) oddają ciepło do pomieszczenia

Sposób 1: Klasyka gatunku – przenośne grzejniki elektryczne

To najprostsze, najszybsze i często najtańsze w zakupie rozwiązanie. Grzejniki elektryczne są idealne do doraźnego dogrzewania konkretnych pomieszczeń. Wystarczy podłączyć je do gniazdka, by niemal natychmiast poczuć ciepło. Rynek oferuje kilka głównych typów:

Termowentylatory (farelki): Błyskawicznie nagrzewają powietrze. Są lekkie, tanie i bardzo mobilne. Ich wadą jest głośniejsza praca i wysuszanie powietrza.

Błyskawicznie nagrzewają powietrze. Są lekkie, tanie i bardzo mobilne. Ich wadą jest głośniejsza praca i wysuszanie powietrza. Grzejniki konwektorowe: Działają ciszej od farelek, zasysając zimne powietrze od dołu i oddając ciepłe górą. Dobry kompromis między ceną a komfortem użytkowania.

Działają ciszej od farelek, zasysając zimne powietrze od dołu i oddając ciepłe górą. Dobry kompromis między ceną a komfortem użytkowania. Grzejniki olejowe: Nagrzewają się wolniej, ale za to bardzo długo utrzymują ciepło, oddając je do otoczenia nawet po wyłączeniu. Są ciche i wydajne, co czyni je idealnym wyborem do sypialni.

Nagrzewają się wolniej, ale za to bardzo długo utrzymują ciepło, oddając je do otoczenia nawet po wyłączeniu. Są ciche i wydajne, co czyni je idealnym wyborem do sypialni. Promienniki podczerwieni: To nowoczesna technologia, która nie ogrzewa powietrza, a bezpośrednio obiekty i osoby w zasięgu. Daje przyjemne uczucie ciepła, jest energooszczędna i polecana dla alergików, bo nie wznieca kurzu.

Dla kogo? Dla osób szukających szybkiego i mobilnego rozwiązania do okazjonalnego dogrzewania jednego lub kilku pomieszczeń. Trzeba liczyć się z dość wysokimi kosztami eksploatacji.

Dogrzewanie domu. Jakie dodatkowe ogrzewanie wybrać?

Jak poznać, że grzejnik elektryczny jest energooszczędny

Wysokie koszty eksploatacji grzejnika elektrycznego mogą wynikać z niedostosowania jego pracy do aktualnie panujących warunków. Na przykład urządzenie pracuje z pełną mocą przez kilka godzin, nawet gdy na zewnątrz zrobi się cieplej i nie jest to potrzebne. Większość grzejników ma regulację mocy. Najprostsze termostaty reguluje się ręcznie, ale wychodząc z domu na cały dzień, trzeba pamiętać o wyłączaniu lub zmniejszaniu mocy urządzenia.

Dlatego, gdy myślimy o energooszczędnym ogrzewaniu, wybierzmy grzejnik z elektronicznym termostatem z możliwością programowania. Można wówczas ustawić na przykład pracę z mniejszą mocą w określonych godzinach w określone dni tygodnia. Wbudowany mikroprocesor może dostosowywać pracę grzejnika do aktualnych warunków otoczenia. Gdy temperatura spadnie poniżej zadanej temperatury, grzejnik uruchomi się, ale tylko do momentu osiągnięcia tej ustawionej przez użytkownika.

Możliwość automatycznego obniżania temperatury (na przykład nocą i pod nieobecność domowników) przynosi nawet kilkunastoprocentowe oszczędności w zużyciu energii. Pracę można programować za pomocą przycisków na obudowie, ale też za pomocą pilota, a nawet przez telefon. Będzie nie tylko oszczędnie, ale i wygodnie. By móc stale monitorować pobór energii, można wybrać grzejnik elektryczny z wyświetlaczem, na którym będą podawane nie tylko informacje o temperaturze w pomieszczeniu, ale też o ilości pobranej energii oraz jej kosztach.

i Autor: Mariusz Bykowski Klimatyzator z funkcją grzania może wspomóc domowy system grzewczy

Sposób 2: Rozwiązanie całoroczne – klimatyzator z funkcją grzania

Kupując klimatyzator, zyskujesz urządzenie 2 w 1 – chłodzące latem i grzejące zimą. Nowoczesne klimatyzatory to w rzeczywistości rewersyjne pompy ciepła powietrze-powietrze. Cechują się najwyższą efektywnością energetyczną spośród wszystkich elektrycznych urządzeń grzewczych. Najlepsze modele potrafią wydajnie grzać nawet przy mrozach sięgających -20°C. Sterowanie pilotem lub aplikacją w smartfonie oraz możliwość programowania pracy czynią je niezwykle wygodnym i ekonomicznym sposobem na stałe wsparcie głównego systemu ogrzewania.

Automatyka steruje każdym cyklem pracy klimatyzatora: chłodniczym, grzewczym i ewentualnie nawilżania. Urządzenie można programować w cyklu dobowym lub tygodniowym, określając w tych przedziałach czasowych godziny jego intensywnej pracy albo takie, w których jest wyłączone. Jest też funkcja cichej pracy nocnej oraz możliwość ustawienia temperatury, przy której urządzenie ma się uruchamiać, i takiej, przy której ma się wyłączać. Klimatyzator może pracować w trybie auto, w którym sam dobiera bieg wentylatora optymalny do osiągnięcia, a potem utrzymania wymaganej temperatury. Może pracować w trybie ekonomicznym, w którym sam będzie wybierać optimum między komfortem i zużyciem energii. Niektóre klimatyzatory mają funkcje automatycznego oczyszczania filtra (informującą o potrzebie jego wymiany lub oczyszczenia) oraz sygnalizowania konieczności uzupełnienia wody w nawilżaczu i opróżniania pojemnika na skropliny.

Dla kogo? Dla osób, które szukają jednego, wysoce wydajnego i energooszczędnego urządzenia do ogrzewania i chłodzenia, zwłaszcza jako uzupełnienie instalacji fotowoltaicznej.

Sposób 3: Klimat i niezależność – piece wolnostojące na drewno, popularne kozy

Nic nie tworzy tak przytulnej atmosfery jak widok i ciepło żywego ognia. Piece wolnostojące, czyli popularne kozy, to znacznie prostsza w montażu alternatywa dla tradycyjnych kominków. Wystarczy podłączyć je do wolnego przewodu kominowego. Zapewniają nie tylko przyjemne ciepło, ale także częściową niezależność od dostaw prądu czy gazu. Kozę kupuje się jako kompletne urządzenie przygotowane do podłączenia do przewodu kominowego. Nie trzeba jej obudowywać, jak w przypadku popularnych dziś wkładów kominkowych (kominków zamkniętych). Dzięki temu unika się brudnych i mokrych prac, takich jak murowanie, obróbka płyt gipsowo-kartonowych, tynkowanie itd.

Ważne: Zanim zdecydujesz się na zakup, koniecznie sprawdź lokalne uchwały antysmogowe, które mogą ograniczać lub zakazywać palenia drewnem. Każdy nowy piec musi ponadto spełniać rygorystyczne wymagania Ekoprojektu (Ecodesign), co gwarantuje jego wysoką sprawność i niską emisję pyłów.

Dla kogo? Dla właścicieli domów z dostępem do przewodu kominowego, ceniących sobie atmosferę żywego ognia i chcących mieć alternatywne źródło ciepła.

i Autor: JØTUL/ Materiały prasowe Piec jest sterowany przez elektroniczną jednostkę sterującą, która zarządza fazami zapłonu, działania i wyłączania. Można wybrać jeden z kilku poziomów mocy roboczej lub ustawić temperaturę otoczenia na dotykowym panelu zamontowanym na obudowie

Sposób 4: Ekologia i wygoda – nowoczesne piece na pellet

To rozwiązanie łączy zalety kominka z komfortem użytkowania ogrzewania automatycznego. Pellet to granulat drzewny – paliwo ekologiczne, odnawialne i stosunkowo tanie. Najłatwiejsze w montażu są piece, bo kupuje się w postaci kompletnego urządzenia, wraz z obudową (wkłady kominkowe trzeba po zamontowaniu dodatkowo obudować). Wystarczy podłączyć je do wolnego przewodu kominowego i zapewnić warunki do bezpiecznej eksploatacji, w tym sprawną wentylację. Dekoracyjne obudowy, łatwy montaż i zautomatyzowanie pracy to atuty nowoczesnych pieców i piecyków wolno stojących na pelety. Zamiast tradycyjnego paleniska są wyposażone w palnik na pelety. Nowoczesne piece na pellet oferują pełną automatyzację: posiadają wbudowany zasobnik, automatyczną zapalarkę i programator pracy. Dzięki temu ich obsługa jest czysta i sprowadza się do minimum. Podobnie jak piece na drewno, muszą spełniać normy Ekoprojektu.

Dla kogo? Dla osób szukających ekologicznego i niemal bezobsługowego źródła ciepła z żywym ogniem, które może efektywnie dogrzewać nawet większe powierzchnie.

Sposób 5: Efekt kominka bez komina – biokominki, kominki gazowe i elektryczne

Marzysz o kominku, ale mieszkasz w bloku lub domu bez przewodu kominowego? To rozwiązanie jest dla Ciebie.

Biokominki: Są zasilane specjalnym biopaliwem (etanolem), które spala się bez dymu i zapachu. Nie wymagają żadnej instalacji – można je postawić lub powiesić w dowolnym miejscu. Pełnią głównie funkcję dekoracyjną i delikatnie podnoszą temperaturę w pomieszczeniu. Często biokominki wyposaża się w elementy akumulujące ciepło, mogą to być obudowy z materiałów o takich właściwościach, ale także kamienie lub polana ceramiczne umieszczane wewnątrz urządzenia. Biopaliwo może mieć postać płynu lub żelu, czasem z dodatkiem substancji zapachowych lub zabarwiających płomień na różne kolory. Nie wolno używać innego paliwa niż bioetanol, a najlepiej stosować takie, które zaleca producent urządzenia.

Są zasilane specjalnym biopaliwem (etanolem), które spala się bez dymu i zapachu. Nie wymagają żadnej instalacji – można je postawić lub powiesić w dowolnym miejscu. Pełnią głównie funkcję dekoracyjną i delikatnie podnoszą temperaturę w pomieszczeniu. Często biokominki wyposaża się w elementy akumulujące ciepło, mogą to być obudowy z materiałów o takich właściwościach, ale także kamienie lub polana ceramiczne umieszczane wewnątrz urządzenia. Biopaliwo może mieć postać płynu lub żelu, czasem z dodatkiem substancji zapachowych lub zabarwiających płomień na różne kolory. Nie wolno używać innego paliwa niż bioetanol, a najlepiej stosować takie, które zaleca producent urządzenia. Kominki gazowe: Oferują bardzo realistyczną wizję ognia i znaczną moc grzewczą. Zapewniają wygodę (sterowanie pilotem) i czystość, ale ich montaż musi być wykonany przez fachowca z uprawnieniami. Mają one paleniska, w których płomień uzyskuje się dzięki spalaniu paliwa gazowego - gazu ziemnego lub LPG. Nie ma konieczności podłączania ich do komina, stosuje się koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe, znane z kotłów kondensacyjnych. Trzeba jednak zachować wszelkie wymogi ostrożności wymagane dla urządzeń spalających gaz, czyli skuteczną wentylację, montaż przez wykwalifikowanego fachowca, oraz dokładne przestrzeganie wytycznych montażowych producenta (dotyczących zapewnienia wentylacji obudowy, próby szczelności itd.).

Oferują bardzo realistyczną wizję ognia i znaczną moc grzewczą. Zapewniają wygodę (sterowanie pilotem) i czystość, ale ich montaż musi być wykonany przez fachowca z uprawnieniami. Mają one paleniska, w których płomień uzyskuje się dzięki spalaniu paliwa gazowego - gazu ziemnego lub LPG. Nie ma konieczności podłączania ich do komina, stosuje się koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe, znane z kotłów kondensacyjnych. Trzeba jednak zachować wszelkie wymogi ostrożności wymagane dla urządzeń spalających gaz, czyli skuteczną wentylację, montaż przez wykwalifikowanego fachowca, oraz dokładne przestrzeganie wytycznych montażowych producenta (dotyczących zapewnienia wentylacji obudowy, próby szczelności itd.). Kominki elektryczne z funkcją grzania: Dostępne są w różnych wersjach - począwszy od niewielkich kominków z ekranem LED zamiast paleniska i nagrzewnicą w górnej części obudowy aż po wielkoformatowe konstrukcje wyposażone w grzałki i realistycznie wyglądające płomienie, sterowane pilotem, z podświetleniem oraz wentylatorem wymuszającym rozchodzenie się ciepła po pomieszczeniu. Palenisko wypełnia się materiałami dekoracyjnymi i sprzyjającymi akumulacji ciepła, takimi jak wermikulit, ceramiczne polana, dekoracyjne kamienie. Wymagają podłączenia do instalacji elektrycznej, a także przestrzegania wymagań dotyczących bezpiecznego użytkowania, jak na przykład zapewnienie odpowiedniej odległości od materiałów łatwo palnych.

Dla kogo? Dla osób pragnących cieszyć się widokiem płomieni w mieszkaniach i domach, w których budowa tradycyjnego kominka jest niemożliwa.

i Autor: BELLFIRES/ Materiały prasowe Do zasilania kominka może być stosowany gaz LPG lub ziemny. Przy montażu niezbędne jest przestrzeganie zaleceń producenta, by zapewnić bezpieczną pracę urządzenia

Czym najtaniej dogrzewać dom? Podsumowanie

Wybór idealnej metody dogrzewania zależy od Twoich indywidualnych potrzeb, budżetu i warunków mieszkaniowych. Poniższa tabela przedstawia orientacyjne koszty zakupu i eksploatacji poszczególnych rozwiązań, uwzględniając ceny z początku 2026 roku. Pomoże Ci to w podjęciu świadomej decyzji.

Podane kwoty są szacunkowe i mogą różnić się w zależności od regionu, producenta, modelu urządzenia oraz aktualnych cen energii i paliw. Zawsze warto porównać kilka ofert przed dokonaniem zakupu.

Sposób dogrzewania Orientacyjny koszt zakupu (2026) Orientacyjny koszt eksploatacji (2026) Szybkość działania Złożoność montażu Grzejniki elektryczne 150 - 700 zł (proste modele konwektorowe i olejowe), 400 - 1500 zł (panele na podczerwień) Wysoki: ok. 1,10 zł/kWh. Godzina pracy grzejnika 2 kW to koszt ok. 2,20 zł (bez fotowoltaiki). Bardzo wysoka Brak Klimatyzator z grzaniem 4 500 - 8 000 zł (urządzenie typu split z montażem) Bardzo niski: ok. 0,25 - 0,35 zł/kWh ciepła. Dzięki technologii pompy ciepła jest 3-4 razy tańszy w użyciu niż grzejnik elektryczny. Wysoka Wymaga fachowca Piec na drewno (koza) 2 000 - 8 000 zł (za piec spełniający normy Ekoprojektu) Niski/Średni: ok. 250 - 550 zł za metr przestrzenny (mp) drewna liściastego. Średnia Wymaga komina Piec na pellet 10 000 - 25 000 zł (za piec z podstawowym montażem) Niski: ok. 1500 - 1900 zł za tonę pelletu. Roczny koszt dla domu 120 m² to ok. 4500 - 7200 zł. Średnia Wymaga komina i podłączenia Biokominek 200 - 2 500 zł (wolnostojące i wiszące), do 10 000 zł (zaawansowane modele) Wysoki: ok. 16 - 25 zł za litr biopaliwa. Godzina pracy to koszt ok. 8 - 12 zł. Wysoka Brak (dla modeli wolnostojących) Kominek gazowy 15 000 - 30 000 zł (wkład z obudową i montażem) Średni: ok. 2,70 zł za litr gazu LPG. Koszt zależny od ceny gazu ziemnego lub LPG. Wysoka Wymaga fachowca z uprawnieniami

i Autor: AFLAMO.PL/ Materiały prasowe Funkcja grzania z wydmuchem w kominku elektrycznym pozwala błyskawicznie ogrzać pomieszczenie i utrzymać komfortową temperaturę. Można zmieniać nie tylko rodzaj płomienia, kolor podświetlenia obudowy, ale też włączyć dźwięk naśladujący trzask palących się polan

Kiedy warto pomyśleć o dodatkowym ogrzewaniu?

Zanim przejdziemy do konkretnych rozwiązań, warto zdefiniować, w jakich sytuacjach dodatkowe źródło ciepła jest najbardziej potrzebne. Przy prawidłowo zaprojektowanym i działającym systemie grzewczym dogrzewanie pomieszczeń nie powinno być potrzebne. Jednak w praktyce nie jest tak idealnie i zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest stosowanie dodatkowych urządzeń grzewczych. Najczęściej sięgamy po nie, gdy:

Główny system grzewczy uległ nagłej awarii.

Mieszkamy w starszym, słabo ocieplonym budynku, gdzie straty ciepła są znaczne.

Potrzebujemy ciepła w okresach przejściowych (wiosna, jesień), gdy nie chcemy uruchamiać całej instalacji.

Chcemy ogrzać pomieszczenia rzadziej używane, takie jak warsztat, garaż czy zaadaptowane poddasze.

Po prostu lubimy, gdy w domu jest cieplej niż standardowe 21-22°C.

