Zacznij kontrolować temperaturę w domu

Koszty ogrzewania w sezonie grzewczym 2025/2026 pewnie już wielu spędzają sen z powiek. Drastyczne podwyżki sprawiają, że zaczynamy szukać oszczędności. Dzięki umiejętnemu korzystaniu z ciepła i kilku nieskomplikowanym zabiegom możemy znacząco zaoszczędzić. Nawet proste działania pozwolą uzyskać zauważalne zmiany w domowym budżecie. Zwróć uwagę, jaka temperatura panuje w poszczególnych pomieszczeniach i zacznij ją świadomie kontrolować.

Czy zakręcanie kaloryferów na noc obniży rachunki za ogrzewanie?

Nie. To, może przynieść odwrotny skutek. Zakręcanie kaloryferów na noc w pomieszczeniach nie jest dobrym pomysłem. I to niezależnie od tego czy mamy ogrzewanie gazowe, z ciepłowni, czy ogrzewamy dom pompą ciepła oraz czy mamy tradycyjne grzejniki czy ogrzewanie podłogowe. Zakręcenie kaloryferów spowoduje wyziębienie, obniżenie temperatury w pomieszczeniu.

Gdy całkowicie zakręcisz kaloryfery i temperatura w mieszkaniu mocno spadnie, to rano ogrzewanie musi „nadrobić straty”. W zależności od izolacji budynku i systemu grzewczego, może to zużyć nawet tyle samo (albo więcej) energii niż gdybyś utrzymywał niższą, ale stałą temperaturę. Nagłe wychłodzenie ścian, podłóg i mebli sprawia, że przy ponownym nagrzewaniu pobierają one ciepło i proces trwa dłużej.

Lepszym rozwiązaniem jest obniżenie temperatury w pomieszczeniu np. o 1-2 stopnie, a nie zakręcanie kaloryferów całkowicie.

Dlaczego warto obniżyć temperaturę w domu o jeden stopień?

Jak wskazują wyliczenia Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego jeden stopień mniej w pomieszczeniu to zmniejszenie wysokości rachunków za ciepło o około 5-8 %. Obniżenie temperatury o 2 stopnie to proporcjonalnie jeszcze wyższe oszczędności.

Jaka temperatura w mieszkaniu jest optymalna?

Według badań realizowanych na zlecenie producentów ciepła systemowego większość Polaków utrzymuje temperaturę swoich mieszkań na poziomie 22 stopni i więcej, co nie tylko nie sprzyja zdrowiu, ale także znacznie obciąża domowy budżet. W okresie jesienno-zimowym temperatura w pomieszczeniu powinna oscylować w granicach 20-21°C. Zdaniem lekarzy 20°C to optymalna temperatura pomieszczeń na co dzień. To właśnie w tej temperaturze z reguły czujemy się najlepiej. Co ważne - 20 stopni jest nam potrzebne, gdy jesteśmy w mieszkaniu. W przeciwnym razie temperatura może być niższa do naszego powrotu. W ten sposób nie zmarnujemy ciepła i zaoszczędzimy na rachunkach.

Każdy z nas inaczej odczuwa temperaturę. Mimo to powinniśmy przyjąć pewne standardy za uniwersalne dla dobra wszystkich domowników. Optymalna temperatura pokojowa jest zróżnicowana w zależności od funkcji danego pomieszczenia. Oczywiście temperatury najlepiej ustawiać według własnych preferencji, natomiast zawsze należy uwzględnić fakt, iż zarówno przegrzanie, jak i długotrwałe przebywanie w niedogrzanych pomieszczeniach mają swoje negatywne skutki.

Optymalna temperatura w poszczególnych pomieszczeniach w mieszkaniu to:

salon 20-22 °C

W salonie poleca się utrzymywanie temperatury ok. 20°C. Większość osób będzie odczuwała komfort cieplny – nie będzie im ani za zimno, ani za ciepło.

kuchnia 16-19 °C

W kuchni temperatura powinna być niższa – ok. 16-19°C. To pomieszczenie jest regularnie dogrzewane podczas gotowania przez rozgrzany piekarnik i kuchenkę.

sypialnia 17-19 °C

Przyjmuje się, że w sypialni termometr powinien wskazywać około 17-18°C. Jeśli temperatura będzie wyższa organizm nie zregeneruje się wystarczająco.

łazienka 22-24 °C

Termometr w tym pomieszczeniu powinien wskazywać więcej niż w przypadku kuchni, sypialni czy salon. Chodzi głównie o komfort korzystających z łazienki.

pokój dziecięcy 20-22 °C

Warto na kilka dni obniżyć temperaturę o 1 lub 2 stopnie. Różnica w temperaturze pomieszczenia będzie właściwie ledwie odczuwalna.

Jak regulować temperaturę w pomieszczeniach?

Termostat grzejnikowy to niewielkie urządzenie, dzięki któremu możemy regulować temperaturę w pomieszczeniu. Jak go właściwie regulować i co oznaczają poszczególne wartości - cyfry od 0 do 5, umieszczone na pokrętle przy kaloryferze? Zasada jest prosta: im większa cyfra, tym większa temperatura w pomieszczeniu. Jednak co oznaczają poszczególne poziomy i w jakich przypadkach stosować każdy z nich?

poziom 1 - ok. 12 °C : ten poziom zaleca się stosować np. na klatce schodowej lub w garażu,

: ten poziom zaleca się stosować np. na klatce schodowej lub w garażu, poziom 2 - ok. 16 °C : to temperatura polecana do sypialni,

: to temperatura polecana do sypialni, poziom 3 - ok. 20 °C : temperatura powinna być ustawiana w salonie, kuchni czy jadalni, czyli pomieszczeniach, w których spędzamy większość swojego czasu,

: temperatura powinna być ustawiana w salonie, kuchni czy jadalni, czyli pomieszczeniach, w których spędzamy większość swojego czasu, poziom 4 - ok. 24 °C : taki poziom ciepła jest zalecany w pokojach dziecięcych, a także łazienkach,

: taki poziom ciepła jest zalecany w pokojach dziecięcych, a także łazienkach, poziom 5 - ok. 28 °C : poziom stosowany jest zwyczajowo w pomieszczeniach takich jak pływalnie,

: poziom stosowany jest zwyczajowo w pomieszczeniach takich jak pływalnie, poziom 0 lub znak śnieżynki * : wbrew pozorom znak śnieżynki nie oznacza, że grzejnik zostaje całkowicie wyłączony - będzie emitowana najniższa z możliwych temperatur, a więc 6-8 °C. Zabezpiecza to grzejnik i całą instalację przed zamarznięciem.

Czy wychodząc z domu na dłużej lub wyjeżdżając na urlop, zakręcać kaloryfer?

Wiele osób całkowicie zakręca kaloryfery kiedy wychodzi z domu uważając, że w ten sposób oszczędza. Czy warto zakręcać grzejniki? Niestety, nic bardziej mylnego. Całkowite wyłączenie ogrzewania zamiast oszczędności, spowoduje wzrost kosztów za energię. Wychłodzonych ścian nie można nagrzać w kilka godzin nawet, gdy termostat będzie ustawiony na maksymalne nagrzewanie. Nagrzanie wychłodzonego mieszkania z 10°C do komfortowych 20°C pochłonie dużo więcej energii niż utrzymanie niższej temperatury. Ponadto zbyt niskie temperatury utrzymywane przez zbyt długi czas doprowadzają do powstawania grzybów i pleśni. Jednym z najprostszych sposobów na oszczędzanie ciepła jest skręcenie temperatury do 17-18°C, gdy wychodzimy do pracy czy szkoły.

Podczas dłuższej nieobecności średnia temperatura w domu powinna oscylować w granicach 15-16 stopni. Utrzymywanie jeszcze niższej temperatury jest już niezalecane. Pamiętajmy, że nadmierne wychłodzenie sprawi, że po powrocie trudno będzie nam z powrotem dogrzać mieszkanie. Przesadne obniżanie temperatury nie da większych oszczędności, a może skutkować zawilgoceniem i zagrzybieniem ścian.

Jak obniżyć koszty ogrzewania? Proste i skuteczne sposoby

Wyreguluj zawory

Regulację temperatury w mieszkaniu zdecydowanie ułatwiają termostaty. Często nie wiemy, że nasze pokrętła mają przyporządkowane im konkretne temperatury. Dlatego zapoznaj się z instrukcją tych, które masz w mieszkaniu i wyreguluj je tak, aby temperatura w poszczególnych pomieszczeniach dostosowana była do swoich indywidualnych potrzeb oraz pory dnia.

Uszczelniaj okna

Jeżeli w najbliższym czasie nie planujesz remontu, uszczelnij okna, kup samoprzylepnie uszczelki gumowe lub silikonowe i naklej na brzeg futryny. Ważne, aby jak najszybciej zlokalizować nieszczelności i je zlikwidować.

Chłód przedostający się przez wszelkie szpary w oknach będzie obniżał efektywność grzejnika. Nie chodzi tu o hermetyczne zamykanie pomieszczeń, ale po prostu o zniwelowanie możliwości nadmiernej ucieczki ciepła. Poprawa będzie odczuwalna natychmiast, a koszt uszczelek to nie więcej niż kilkanaście złotych.

Załóż ekrany zagrzejnikowe

Aby jeszcze bardziej zwiększyć efektywność wytworzonego ciepła można również wykorzystać ekrany odbijające ciepło. Pomyślmy więc o zamontowaniu specjalnego ekranu z foli aluminiowej, który odbija ciepło w kierunku pokoju i ogranicza straty ciepła przenikającego przez ściany. Montuje się je pomiędzy ścianą a grzejnikiem. To nic trudnego, chodzi o arkusz folii aluminiowej przyklejony np. na styropianie (materiale termoizolacyjnym). Koszt założenia ekranów jest niewielki. .