Ceny pelletu 2026 – hurtownie, sklepy wielkopowierzchniowe i producenci

W lutym 2026 roku ceny pelletu drzewnego w Polsce wykazują wzrost w porównaniu do poprzednich miesięcy, wynikający z rosnącego popytu w szczycie sezonu grzewczego i niedostatecznej podaży. Wahania cenowe zależą od regionu, jakości pelletu oraz formy zakupu (luzem czy w workach). Na podstawie analizy dostępnych ofert oraz stron internetowych producentów przedstawiamy orientacyjne ceny.

Ceny pelletu w hurtowniach

W hurtowniach opałowych za certyfikowany pellet klasy A1 (luzem, z dostawą przy większych zamówieniach) zapłacimy obecnie 1800–2300 zł/tonę. Zdarzają się też oferty droższe, nawet powyżej 3000 zł/tonę. Pellet bez certyfikatu (jeśli w ogóle dostępny) jest tańszy, ale jego sprzedaży zgodnie z prawem nie wolno prowadzić.

Ceny pelletu w sklepach wielkopowierzchniowych (np. Leroy Merlin, Castorama, OBI)

W marketach budowlanych dominuje sprzedaż w workach 15 kg. Ceny za tonę wynoszą 2000–3000 zł zł (w przeliczeniu z worków). Pojedynczy worek 15 kg kosztuje 30–45 zł, co daje wyraźnie wyższą cenę jednostkową niż w hurcie.

Markety często mają promocje (np. darmowa dostawa powyżej określonej ilości lub zniżki na marki własne).

Ceny pelletu bezpośrednio od producentów

U największych producentów (Barlinek, Stelmet i inni) ceny za paletę (~975–1050 kg) wahają się w granicach 1700–2500 zł. Pellet premium klasy A1 (najwyższa jakość, niska zawartość popiołu) jest droższy o 200–350 zł/tonę w porównaniu do standardowego. Przy zakupie bezpośrednio od producenta i większej ilości często można wynegocjować lepsze warunki dostawy.

Ceny pelletu u lokalnych producentów i w składach opału

Najkorzystniejsze oferty nadal znajdują się u lokalnych producentów (tartaki, zakłady drzewne) – 1350–1700 zł/tonę (szczególnie w regionach bogatych w przemysł drzewny: podkarpackie, warmińsko-mazurskie, lubelskie).

Warto jednak zwrócić uwagę na jakość – tańszy pellet bez certyfikatu może zawierać zanieczyszczenia, co wpływa na efektywność spalania i żywotność kotła.

Jak zmieniały się ceny pelletu?

Porównując aktualne ceny z tymi z września 2025 r., koszty zakupu opału wzrosły średnio o 600–900 zł/tonę w zależności od kanału sprzedaży. Największe podwyżki dotknęły rynku detalicznego i premium. W szczycie sezonu (styczeń–luty) ceny tradycyjnie są najwyższe, po czym wiosną zaczynają spadać.

Czynniki wpływające na ceny pelletu w Polsce

Ceny pelletu w 2026 roku są determinowane przez kilka kluczowych czynników:

Sezonowość : Sierpień to ostatni moment na zakup pelletu w niższych cenach przed sezonem grzewczym. W okresie zimowym (od października do marca) ceny mogą wzrosnąć o 20–30% z powodu większego popytu.

Koszty produkcji : Wysokie ceny energii i surowców drzewnych, takich jak trociny, podnoszą koszty wytwarzania pelletu. Dodatkowo nowe regulacje Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wprowadzone w maju 2025 roku, zaostrzają normy jakościowe dla biomasy, co może zwiększyć ceny produktów certyfikowanych.

Transport : Koszty dostawy (250–300 zł za paletę) znacząco wpływają na końcową cenę, szczególnie w regionach oddalonych od producentów. Niektóre firmy oferują darmową dostawę dla wybranych produktów, co pozwala obniżyć koszty.

Popyt i podaż : Rosnąca popularność kotłów na pellet, wspierana przez program „Czyste Powietrze”, zwiększa zapotrzebowanie na ten opał. W 2025 roku szacuje się, że program generuje dodatkowe zapotrzebowanie na około 0,5 mln ton pelletu rocznie. Co więcej, sroga zima spowodowała niedobory towaru na składach, co spowodowało wzrost cen.

Import i eksport: Polska jest jednym z liderów produkcji pelletu w Europie, eksportując znaczne ilości do Niemiec czy Danii. Wzrost eksportu i ograniczenie importu z krajów wschodnich (np. Ukrainy) mogą zmniejszać dostępność pelletu na rynku krajowym, podnosząc ceny.

Jak wybrać dobry pellet i zaoszczędzić?

Wybierając pellet, warto zwrócić uwagę na:

Certyfikaty : Pellet z oznaczeniem ENplus A1 lub DINplus gwarantuje wysoką jakość, niską zawartość popiołu (do 0,6%) i kaloryczność (16–18 MJ/kg). Tego typu produkty, np. pellet Barlinek, Olimp czy Ekopelet, są droższe, ale bardziej wydajne.

Pochodzenie surowca : Pellet z trocin drzew iglastych (sosna, świerk) jest bardziej kaloryczny niż ten z biomasy rolniczej (np. słomy). Unikaj produktów bez jasno określonego składu, które mogą zawierać domieszki chemiczne.

Okres zakupu : Zakup pelletu w okresie letnim (lipiec–sierpień) pozwala zaoszczędzić nawet 10–15% w porównaniu do sezonu grzewczego.

Porównanie ofert: Platformy takie jak CenaPelletu.pl czy Wolebio.pl umożliwiają porównanie cen od różnych dostawców. Warto także śledzić promocje u producentów, takich jak Feniks czy Poltarex, oferujących rabaty lub darmową dostawę.

Prognozy na sezon grzewczy 2025/2026

Eksperci przewidują, że w obecnym sezonie grzewczym ceny pelletu mogą wzrosnąć o 5–10% w związku z rosnącymi kosztami energii, surowców i transportu. Jednak stabilizacja rynku po zawirowaniach w latach 2022–2023 oraz większa dostępność pelletu z krajowej produkcji mogą ograniczyć gwałtowne podwyżki. Warto rozważyć zakup większej ilości pelletu jeszcze w sierpniu, korzystając z niższych cen i promocji, takich jak kody rabatowe czy darmowa dostawa u producentów, takich jak Stelmet czy Poltarex.

