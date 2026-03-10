Aktualne ceny drewna opałowego w Polsce - marzec 2026. Ile zapłacisz za opał?

Murator Remontuje #2: Jak wymienić spuchniętą od wody ościeżnicę? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Warto pamiętać, że w sezonie grzewczym ceny opału mogą się różnić w zależności od regionu, gatunku drewna, wilgotności i formy sprzedaży (np. metr przestrzenny – mp lub metr sześcienny – m³). Zawsze warto sprawdzić oferty lokalnych dostawców i zwrócić uwagę na wartość opałową – twarde drewno liściaste, jak dąb czy buk, daje więcej ciepła niż iglaste.

Ceny drewna opałowego w hurtowniach i sklepach wielkopowierzchniowych

W hurtowniach i składach opału ceny drewna opałowego w marcu 2026 roku kształtują się na poziomie 180–450 zł za m³, w zależności od gatunku i jakości. Najtańsze jest drewno iglaste (sosna, świerk) – od około 150–200 zł/m³, podczas gdy twarde liściaste, jak buk czy grab, kosztują 250–370 zł/m³. W marketach budowlanych ceny są zazwyczaj wyższe ze względu na wygodę pakowania i transportu, ale oferują gotowe, pocięte szczapy.

Castorama: Drewno kominkowe w paletach to popularna opcja. Na przykład mieszanka dębu, grabu i jesionu (wilgotność do 20%) kosztuje około 580–650 zł za paletę 480 kg (ok. 0,8 mp). Leroy Merlin: Tutaj ceny za drewno liściaste (miks) wynoszą około 450–600 zł za 1 mp (wilgotność 20%). OBI: Drewno mieszane (liściaste i iglaste, świeże do sezonowania) sprzedawane jest w cenie około 450–700 zł za 1 mp, w zależności od wilgotności i gatunku.

W hurtowniach ogólnopolskich, jak te oferujące sprzedaż online, ceny za metr przestrzenny wahają się od 180 zł za miękkie liściaste (wierzba, topola) do 350 zł za dąb czy buk. Eksperci radzą kupować drewno sezonowane (wilgotność poniżej 20%), aby uniknąć strat ciepła i problemów z dymem.

Ceny drewna opałowego od producentów – 5 przykładów

Bezpośrednio u producentów ceny są często konkurencyjne, zwłaszcza przy większych zamówieniach z transportem. Oto pięć przykładów z polskich firm, opartych na ich aktualnych ofertach online (styczeń 2026). Ceny podane za metr nasypowy (mp) lub przestrzenny, w zależności od formy.

Panwood: Specjalizuje się w drewnie liściastym. Grab – 350–420 zł, brzoza – 300–370 zł, dąb – 330–400 zł, olcha – 280–350 zł (ceny za m³, świeże). Daglezja: Oferuje zarówno świeże, jak i sezonowane drewno. Brzoza świeże (40 cm) – 320–380 zł/mp, sezonowane – 400–450 zł/mp; dąb świeże – 300–360 zł/mp, sezonowane – 420–480 zł/mp; buk – 320–450 zł/mp; grab – 350–500 zł/mp. Specjalna oferta: buk świeży przy 10 mp – 300 zł/mp. Drewnex24: Największy tartak na Dolnym Śląsku. Ceny za drewno kominkowe (miks liściasty) wahają się od 350–500 zł/mp, w zależności od gatunku i suszenia. Drew-Buk: Produkcja w Pomorzu. Buk, dąb, grab – 350–450 zł/mp; brzoza – 320–380 zł/mp; iglaste (sosna, świerk) – 250–320 zł/mp. Betula: Ekologiczne drewno rozpałkowe i kominkowe. Ceny za liściaste twarde (buk, dąb) – 330–470 zł/mp; miękkie (olcha) – 280–340 zł/mp.

Kupując u producentów, możesz negocjować ceny przy większych ilościach i zapewnić sobie dostawę prosto do domu. Zawsze sprawdzaj certyfikaty pochodzenia, aby uniknąć drewna z nielegalnych źródeł.

Porównanie cen z 2025 rokiem

W porównaniu do grudnia 2025 roku ceny drewna opałowego w marcu 2026 wzrosły, głównie ze względu na inflację, wyższe koszty transportu i rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne paliwa. W 2025 roku średnia cena za metr przestrzenny suchego dębu wynosiła 280–350 zł, buku 300–400 zł, a iglastego 150–200 zł. W marcu 2026 te same gatunki są droższe o 15–25%: dąb 330–470 zł (świeży) do 650 zł (suchy w marketach), buk 320–450 zł, iglaste 150–250 zł. Wzrost jest widoczny zwłaszcza w sklepach wielkopowierzchniowych, gdzie palety drewna podrożały o ok. 50–100 zł. W Lasach Państwowych ceny pozostały stabilne (np. iglaste ok. 150–200 zł/m³), ale prywatni dostawcy podnieśli stawki ze względu na wyższe koszty pozyskania. Eksperci przewidują dalsze podwyżki wiosną 2026 o 15–30%, dlatego warto kupować teraz.

Podsumowując, drewno opałowe w marcu 2026 roku jest droższe niż rok temu, ale nadal stanowi ekonomiczną alternatywę dla gazu czy węgla. Aby zaoszczędzić, kupuj świeże drewno wiosną i sezonuj je samodzielnie – wilgotność poniżej 20% zwiększa efektywność o 30%.

Materiał powstał przy wykorzystaniu narzędzi AI.

