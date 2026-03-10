Ile kosztuje „ekogroszek” w marcu 2026 roku? Cena za węgiel groszek na opał

To popularny opał o frakcji 5-25 mm, wysokiej kaloryczności (zazwyczaj powyżej 24 MJ/kg) i niskiej zawartości siarki. W listopadzie 2025 roku, przed nadchodzącym sezonem grzewczym, ceny węgla groszku ustabilizowały się na poziomie niższym niż rok wcześniej, co zachęcałodo zakupów. Dziś najtańszy węgiel groszek można kupić u producentów (PGG), najdroższy zaś w marketach.

Ceny ekogroszku na składach opału

W składach dystrybutorów ceny są zróżnicowane w zależności od regionu, jakości miejsca pochodzenia i formy sprzedaży. Luzem jest taniej, a workowany drożej ze względu na opakowanie i transport. Średnie ceny w marcu 2026: luzem 1000-1400 zł/t, workowany 1200-1600 zł/t. Przykładowe ceny:

składy opałowe - groszek standard luz - 1000-1200 zł/t.

składy SEK-POL, Tresko – groszek premium luz – 1100-1400 zł/t.

dystrybutorzy regionalni – worki 20-25 kg – 1200-1600 zł/t (31-35 zł za opakowanie).

Ceny ekogroszku na składzie u producenta

Bezpośrednio u producentów, jak Polska Grupa Górnicza (PGG) czy Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), ceny są najniższe, ale wymagają odbioru własnego lub dostawy (dodatkowy koszt ok. 200-300 zł). PGG oferuje szeroki asortyment, JSW ogranicza sprzedaż detaliczną. Średnie ceny w lutym 2026: luzem 890-1250 zł/t, workowany 1120-1475 zł/t. Przykładowe ceny:

PGG – groszek standard, np. Karlik – luz – 890-1090 zł/t.

PGG – groszek premium, np. Pieklorz – luz/Big Bag – 1180-1250 zł/t.

JSW – groszek workowany – 950-1220 zł/t.

Ceny ekogroszku w marketach budowlanych

W marketach jak Castorama, Leroy Merlin czy OBI węgiel groszek jest dostępny głównie workowany, z wyższymi cenami ze względu na marże i wygodę (łatwy transport). Średnie ceny w lutym 2026: 1400-1700 zł/t (tylko workowany). Przykładowe ceny:

Groszek standard - Castorama/Leroy Merlin - 1400-1500 zł/t (32-35 zł za worek).

Groszek premium – OBI/Castorama – 1500-1700 zł/t (35-42 zł za worek).

Porównanie cen ekogroszku 2025/2026

W porównaniu do 2025 roku, ceny węgla groszku w 2026 spadły średnio o 10-15%. W 2025 średnia cena za tonę wynosiła 1100-1800 zł, a obecnie 890-1700 zł, co wynika ze stabilizacji rynku i większej podaży. Dla typowego gospodarstwa to oszczędności rzędu 100-200 zł na tonie.

