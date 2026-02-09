Murator Remontuje #2: Jak zrobić prawidłowo hydroizolację podłogi i ścian w łazience? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Grzejniki dekoracyjne do domu

Największą grupę wśród grzejników dekoracyjnych stanowią modele przeznaczone do montowania w wodnych systemach grzewczych. Działają wtedy, gdy pracuje centralne ogrzewanie, a ich moc cieplna jest zależna od parametrów wody instalacyjnej. W przypadku niektórych modeli grzejników dekoracyjnych mamy do wyboru różne sposoby zasilania – podłączenie do centralnego ogrzewania, zasilanie elektryczne albo obie te możliwości (grzejniki wodno-elektryczne).

Grzejniki dekoracyjne elektryczne podłącza się zazwyczaj do sieci na napięcie 230 V. Każdy z nich działa niezależnie, ogrzewa tylko wybrane pomieszczenie.

Do salonu, sypialni i kuchni nadaje się praktycznie każdy z grzejników dekoracyjnych. Grzejniki dekoracyjne łazienkowe wymagają szczególnie dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego i trwałej powłoki dekoracyjno-ochronnej.

Z kolei grzejniki dekoracyjne przeznaczone do montażu w przedpokoju czy przedsionku często mają dodatkowe elementy – lustro, siedzisko, wieszak, a nawet półki.

i Autor: TERMA/ Materiały prasowe Grzejnik zamontowany prostopadle do ściany może być jednocześnie dekoracyjnym przepierzeniem

Grzejnik dekoracyjny pionowy

Wiele grzejników dekoracyjnych jest oferowanych w kilku wariantach wysokości i szerokości, czyli w tak zwanym typoszeregu. Dzięki temu łatwo dopasować ich wielkość do miejsca, którym dysponujemy. Znajdziemy wśród nich modele, o typowej wysokości pasującej do montażu pod oknem – około 60 cm, ale też konstrukcje o układzie poziomym.

Dużą grupę stanowią modele pionowe, zwane też wertykalnymi. Są wysokie i wąskie, więc stosunkowo łatwo wygospodarować na nie miejsce w nowoczesnych wnętrzach na przykład na fragmentach ścian między dużymi, pionowymi oknami.

Grzejnik dekoracyjny do salonu

Grzejniki dekoracyjne do salonu dostępne są w różnych opcjach wykończenia - mogą mieć powierzchnie matowe lub błyszczące, idealnie gładkie albo z delikatną fakturą, z wykończeniem metalicznym gładkim lub z delikatną strukturą. Dzięki temu bez trudu dopasujesz je do wystroju wnętrza. Kolor grzejnika można idealnie dobrać do koloru ścian, często wybierane są grzejnik dekoracyjne czarne i szare. Popularne grzejniki dekoracyjne stalowe i aluminiowe są lakierowane proszkowo. Wiele modeli można kupić w kolorze z wzornika RAL liczącego kilkaset pozycji albo palety barw producenta. Najczęściej wybrany model grzejnika dekoracyjnego jest dostępny od ręki w kilku podstawowych wersjach kolorystycznych. Grzejników w innych kolorach są dostępne na zamówienie i za dopłatą od 20 do 50% do ceny grzejnika w kolorze podstawowym.

Nietypowe grzejniki dekoracyjne. Jakie mogą mieć dodatkowe funkcje?

Nietypowe grzejniki dekoracyjne, takie, które mogą mieć dodatkowe funkcje. Takie grzejniki z praktycznymi rozwiązaniami są chętnie wybierane do przedpokojów czy mieszkań o niewielkim metrażu. Grzejniki dekoracyjne przystosowane do montażu prostopadle do ścian mogą pełnić funkcję ażurowej przesłony, zastępującej ściankę wewnętrzną na przykład między kuchnią a przedpokojem czy też dzielącej przestrzeń łazienki na strefę kąpielową i toaletową.

Do przedpokoju i łazienki praktycznym rozwiązaniem będą grzejniki dekoracyjne z wieszakami, dodatkowymi półeczkami albo lustrem. Lustro może w całości zajmować powierzchnię frontu grzejnika albo tylko jej fragment – w postaci pionowej lub poziomej wstawki.

i Autor: Zehnder/ Materiały prasowe Grzejniki dekoracyjne pionowe i poziome dostępne są w różnych wymiarach i wykończeniach, co umożliwia dopasowanie ich do układu pomieszczenia i wymagań estetycznych

Jak dobrać moc grzejnika dekoracyjnego?

Grzejniki dekoracyjne podłączane do systemu centralnego ogrzewania dobiera się w analogiczny sposób, jak standardowe. Muszą pokryć zapotrzebowanie na ciepło w danym pomieszczeniu przy zakładanych wartościach temperatury wewnętrznej i temperatury na zewnątrz (w zależności od regionu kraju od -16 do -24oC). Na tej podstawie oblicza się potrzebną moc grzejników, a następnie zakłada temperaturę zasilania i powrotu instalacji grzewczej i po uwzględnieniu współczynników korekcyjnych, dobiera jego wielkość. W uproszczeniu - im wyższa jest temperatura zasilania systemu grzewczego, tym grzejnik dekoracyjny może być mniejszy. Producenci zwykle podają moc cieplną grzejników dekoracyjnych dla temperatur zasilania, powrotu i wewnętrznej w pomieszczeniu odpowiednio 75/65/20oC.

Moc cieplną dla innych parametrów zasilania/powrotu można zazwyczaj odczytać z tabeli znajdujących się w danych technicznych konkretnego modelu grzejnika dekoracyjnego.

Moc nowego grzejnika dekoracyjnego dobieranego w przypadku remontu powinna być zbliżona do mocy starego, pod warunkiem, że nie zostaną zmienione parametry pracy instalacji oraz nie zmieni się zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu. Jeśli wymiana grzejników jest elementem kompleksowej termomodernizacji, obejmującej również modernizację ogrzewania i zmianę parametrów pracy, potrzebne jest ponowne przeliczenie strat ciepła i dobranie nowych grzejników.

Inne ważne parametry grzejnika dekoracyjnego to jego:

dopuszczalna temperatura pracy

ciśnienie robocze.

Maksymalna temperatura może wynosić 90-110oC, a ciśnienie robocze - zwykle 0,6 MPa.

Jak dobrać elektryczny grzejnik dekoracyjny?

Dobór grzejnika elektrycznego jest prostszy – jego moc cieplna musi odpowiadać wartości zapotrzebowania na ciepło podanej w projekcie. Dobór jest orientacyjny, bo grzejniki elektryczne są oferowane w kilku mocach dla kilku wariantów wielkości. Dobrze jednak, aby grzejnik dekoracyjny miał możliwość regulacji mocy i dopasowywał ją do aktualnych warunków.

i Autor: INSTAL PROJEKT/ Materiały prasowe Front grzejnika dekoracyjnego może być szklaną lub lustrzaną taflą

Dodatkowa grzałka elektryczna do grzejnika dekoracyjnego

Do niektórych grzejników wodnych można dokupić grzałkę elektryczną, dzięki której grzejnik dekoracyjny może działać nie tylko w sezonie grzewczym, gdy jest uruchomione centralne ogrzewanie, ale także poza nim - za każdym razem, kiedy jest to nam potrzebne.

Są to przede wszystkim grzejniki dekoracyjne drabinkowe, łazienkowe. Grzałkę montuje się w jednym z dolnych króćców grzejnika i podłącza do gniazda elektrycznego. Aby możliwe było umieszczenie jej w grzejniku długość kolektora musi być większa od długości grzałki, która ma najczęściej około 50 cm. Niektórzy producenci grzałek podają minimalną, wymaganą wielkość grzejnika. Pasować muszą do siebie również średnice króćca przyłączeniowego grzejnika i grzałki.

Pracą grzałki steruje termostat, a regulacja może być stopniowa albo z programatorem czasowym. Moc grzałki powinna być mniejsza od mocy grzejnika przy pracy w systemie centralnego ogrzewania. Może wynosić od 100 W do nawet 2000 W.

Przydatnym wyposażeniem jest sygnalizator awarii i zabezpieczenia przed przegrzaniem w postaci świecących diod.

