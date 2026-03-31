Ceny opału: Polska kontra sąsiedzi. Kto ma najtaniej, a kto najdrożej?

Węgiel kamienny. Część państw już go praktycznie nie używa

Pod koniec marca 2026 r. ceny węgla kamiennego w Polsce wynosiły średnio 1150–1450 zł/t. Była to jedna z najniższych stawek za węgiel w naszej części Europy. A jak wyglądała sytuacja w innych krajach?

Niemcy: ok. 2000–2500 zł/t,

Czechy: ok. 1100–1200 zł/t,

Litwa: ok. 2100–2400 zł/t,

Austria: ok. 2000–2200 zł/t,

Węgry: ok. 700–900 zł/t.

W oczy rzucają się wyjątkowo niskie ceny na Węgrzech, jednak warto pamiętać, że wynika to m.in. z dopuszczania do sprzedaży gorszego jakościowo węgla niż w innych państwach. W krajach takich jak Słowacja i Dania (a stopniowo także Niemcy) węgiel stanowi tak marginalną część rynku grzewczego, że porównywanie cen nie miałoby sensu. To oczywiście efekt zmian proekologicznych i odchodzenia od nieodnawialnych źródeł ciepła.

Drewno opałowe. U sąsiadów taniej

Pod koniec marca 2026 r. przeciętny koszt metra sześciennego drewna opałowego wahał się w granicach 400–500 zł. Były jednak kraje, w których płaciło się znacznie mniej:

Niemcy: ok. 535 zł/m³,

Czechy: ok. 349 zł/m³,

Słowacja: ok. 364 zł/m³,

Litwa: ok. 257 zł/m³,

Austria: ok. 621 zł/m³,

Węgry: ok. 495 zł/m³,

Dania: ok. 1089 zł/m³.

Jak widać, pod względem cen drewna opałowego Polska znalazła się blisko środka zestawienia. Rekordowo niskie ceny na Litwie wiążą się z dużą produkcją własną drewna w tym kraju. Z kolei kraje zachodnie są wyraźnie najdroższe.

Autor: Małgorzata Góra

Pellet. Wyjątkowa drożyzna na polskim rynku

Jak rekordowe były minionej zimy ceny pelletu, nie trzeba przypominać nikomu, kto ogrzewał dom tym paliwem. W najcięższym momencie cena za tonę sięgała nawet 3-4 tys. zł. Pod koniec marca 2026 r. było już lepiej, choć wciąż drogo: 2100-2400 zł/t.

A u naszych sąsiadów? W Niemczech średnia cena pelletu luzem (przy zakupie 6 ton) wzrosła z ok. 370 €/t (ok. 1580 zł/t) na początku stycznia do ponad 405 €/t (ponad 1729 zł/t) w styczniu, a w lutym osiągnęła szczyt ok. 423 €/t (1806 zł/t). W marcu zaobserwowano spadek do ok. 406–419 €/t, czyli 1734–1789 zł/t.

W Czechach i na Słowacji ceny także poszły w górę, choć nie tak ostro. W momencie największej drożyzny pellet kupował się za ok. 380–420 €/t (1623–1793 zł/t), zaś w marcu już za 1310–1490 zł/t (Czechy) i 1630–1930 zł/t (Słowacja).

Więcej o cenach pelletu dowiesz się z artykułu: Pellet w Polsce drogi, a za granicą? Porównujemy ceny pelletu w Czechach, Niemczech i innych krajach

Gaz grzewczy. Polska poniżej średniej

Za gaz do ogrzewania domu pod koniec marca 2026 r. płaciło się w naszym kraju (uśredniając) ok. 0,345 zł/kWh. Jak się okazuje, w naszej części Europy była to jedna z niższych stawek, choć wciąż dość wysoka:

Niemcy: ok. 0,4570 zł/kWh,

Czechy: ok. 0,3810 zł/kWh,

Słowacja: ok. 0,35–0,40 zł/kWh,

Litwa: ok. 0,3260 zł/kWh,

Austria: ok. 0,3570 zł/kWh,

Węgry: ok. 0,0690 zł/kWh,

Dania: ok. 0,56 zł/kWh.

Pomijając chwilowy wzrost cen w okresie najsilniejszych mrozów, ceny gazu grzewczego w Europie były ostatnimi czasy stabilne lub nawet lekko spadały. Kraje z niższymi cenami na ogół zawdzięczają je rządowym regulacjom.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

