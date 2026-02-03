Wycinka drzew – ceny 2026. Ile zapłacisz w swojej okolicy?

Murator Ogroduje: Metamorfoza, Profix Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Co polskie prawo mówi na temat wycinki drzew na własnej posesji?

W 2026 roku polskie prawo pozwala na wycinkę drzew na prywatnej posesji bez zezwolenia, jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza określonych limitów:

80 cm dla topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i srebrzystego;

65 cm dla kasztanowca, robinii akacjowej i platanu; 50 cm dla pozostałych gatunków;

Dla większych drzew wymagane jest zgłoszenie do urzędu gminy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta).

Urząd ma 60 dni na reakcję, w tym oględziny i ewentualny sprzeciw – po tym terminie obowiązuje milcząca zgoda. Przepisy te, wprowadzone w nowelizacjach z 2025 roku, uprościły procedury, ale warto pamiętać, że nie dotyczą drzew pod ochroną, jak pomniki przyrody czy rosnących na obszarach chronionych.

Dlaczego warto zatrudnić fachowców do wycinki drzew?

Wiele osób podejmuje się oczywiście wycinki drzew na własną rękę. Jeśli czujemy się na siłach, mamy czas i potrafimy to zrobić bezpiecznie, zdecydowanie warto. Są jednak sytuacje, gdy czasu czy sił brakuje albo też drzewo rośnie w miejscu, w którym wycinka jest wyzwaniem, np. duże okazy blisko budynków czy linii energetycznych. Wtedy lepiej postawić na profesjonalistów dysponujących specjalistycznym sprzętem, takim jak podnośniki czy techniki alpinistyczne, co zapewnia bezpieczeństwo i efektywność.

Dodatkowo firmy arborystyczne dobrze znają przepisy, co pomaga uniknąć kar administracyjnych sięgających tysięcy złotych za nielegalne działania. Zatrudnienie ekspertów gwarantuje też kompleksową usługę, w której zawiera się także sprzątanie terenu i utylizację odpadów, co oszczędza czas i wysiłek właściciela posesji. A ostatecznie właśnie o to przecież w zatrudnianiu specjalistów chodzi.

Aktualne ceny wycinki drzew w 16 województwach Polski

Poniżej prezentujemy szacunkowy koszt usługi wycinki drzew w Polsce w 2026 r. Warto pamiętać, że są to stawki orientacyjne, a zatem warto porównywać ze sobą oferty konkretnych firm i szukać oszczędności.

Dolnośląskie:

Wycinka drzew owocowych do 62 cm obwodu: 245-258 zł/szt.

Ścinanie drzew do 95 cm obwodu metodą tradycyjną: 239-268 zł/szt.

Ścinanie drzew do 125 cm obwodu metodą tradycyjną: 733-753 zł/szt.

Ścinanie drzew do 250 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 410-1 420 zł/szt.

Ścinanie drzew do 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 480 zł/szt.

Ścinanie drzew powyżej 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 970-2 090 zł/szt.

Kujawsko-pomorskie:

Wycinka drzew owocowych do 62 cm obwodu: 225-245 zł/szt.

Ścinanie drzew do 95 cm obwodu metodą tradycyjną: 229-255 zł/szt.

Ścinanie drzew do 125 cm obwodu metodą tradycyjną: 704-753 zł/szt.

Ścinanie drzew do 250 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 310-1 420 zł/szt.

Ścinanie drzew do 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 380-1 480 zł/szt.

Ścinanie drzew powyżej 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 840-2 040 zł/szt.

Lubelskie:

Wycinka drzew owocowych do 62 cm obwodu: 225 zł/szt.

Ścinanie drzew do 95 cm obwodu metodą tradycyjną: 229 zł/szt.

Ścinanie drzew do 125 cm obwodu metodą tradycyjną: 704-724 zł/szt.

Ścinanie drzew do 250 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 310-1 410 zł/szt.

Ścinanie drzew do 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 380 zł/szt.

Ścinanie drzew powyżej 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 840-2 040 zł/szt.

Lubuskie:

Wycinka drzew owocowych do 62 cm obwodu: 225 zł/szt.

Ścinanie drzew do 95 cm obwodu metodą tradycyjną: 229 zł/szt.

Ścinanie drzew do 125 cm obwodu metodą tradycyjną: 704 zł/szt.

Ścinanie drzew do 250 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 310 zł/szt.

Ścinanie drzew do 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 380 zł/szt.

Ścinanie drzew powyżej 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 840 zł/szt.

Łódzkie:

Wycinka drzew owocowych do 62 cm obwodu: 225-249 zł/szt.

Ścinanie drzew do 95 cm obwodu metodą tradycyjną: 229-249 zł/szt.

Ścinanie drzew do 125 cm obwodu metodą tradycyjną: 704-724 zł/szt.

Ścinanie drzew do 250 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 310-1 410 zł/szt.

Ścinanie drzew do 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 380 zł/szt.

Ścinanie drzew powyżej 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 840-2 040 zł/szt.

Małopolskie:

Wycinka drzew owocowych do 62 cm obwodu: 258 zł/szt.

Ścinanie drzew do 95 cm obwodu metodą tradycyjną: 268 zł/szt.

Ścinanie drzew do 125 cm obwodu metodą tradycyjną: 753 zł/szt.

Ścinanie drzew do 250 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 420 zł/szt.

Ścinanie drzew do 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 480 zł/szt.

Ścinanie drzew powyżej 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 2 090 zł/szt.

Mazowieckie:

Wycinka drzew owocowych do 62 cm obwodu: 225 zł/szt.

Ścinanie drzew do 95 cm obwodu metodą tradycyjną: 229 zł/szt.

Ścinanie drzew do 125 cm obwodu metodą tradycyjną: 704 zł/szt.

Ścinanie drzew do 250 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 310 zł/szt.

Ścinanie drzew do 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 380 zł/szt.

Ścinanie drzew powyżej 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 840 zł/szt.

Wycinka drzew metodą tradycyjną (z dołu): 60-750 zł/szt.

Wycinka drzew metodą alpinistyczną: 450-4800 zł/szt.

Opolskie:

Wycinka drzew owocowych do 62 cm obwodu: 245 zł/szt.

Ścinanie drzew do 95 cm obwodu metodą tradycyjną: 239 zł/szt.

Ścinanie drzew do 125 cm obwodu metodą tradycyjną: 733 zł/szt.

Ścinanie drzew do 250 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 410 zł/szt.

Ścinanie drzew do 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 480 zł/szt.

Ścinanie drzew powyżej 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 970 zł/szt.

Podkarpackie:

Wycinka drzew owocowych do 62 cm obwodu: 245 zł/szt.

Ścinanie drzew do 95 cm obwodu metodą tradycyjną: 239 zł/szt.

Ścinanie drzew do 125 cm obwodu metodą tradycyjną: 733 zł/szt.

Ścinanie drzew do 250 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 410 zł/szt.

Ścinanie drzew do 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 480 zł/szt.

Ścinanie drzew powyżej 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 970 zł/szt.

Podlaskie:

Wycinka drzew owocowych do 62 cm obwodu: 250 zł/szt.

Ścinanie drzew do 95 cm obwodu metodą tradycyjną: 241 zł/szt.

Ścinanie drzew do 125 cm obwodu metodą tradycyjną: 724 zł/szt.

Ścinanie drzew do 250 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 410 zł/szt.

Ścinanie drzew do 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 480 zł/szt.

Ścinanie drzew powyżej 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 970 zł/szt.

Pomorskie:

Wycinka drzew owocowych do 62 cm obwodu: 245 zł/szt.

Ścinanie drzew do 95 cm obwodu metodą tradycyjną: 255 zł/szt.

Ścinanie drzew do 125 cm obwodu metodą tradycyjną: 733 zł/szt.

Ścinanie drzew do 250 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 410 zł/szt.

Ścinanie drzew do 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 480 zł/szt.

Ścinanie drzew powyżej 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 970 zł/szt.

Śląskie:

Wycinka drzew owocowych do 62 cm obwodu: 245 zł/szt.

Ścinanie drzew do 95 cm obwodu metodą tradycyjną: 239 zł/szt.

Ścinanie drzew do 125 cm obwodu metodą tradycyjną: 733-743 zł/szt.

Ścinanie drzew do 250 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 410-1 420 zł/szt.

Ścinanie drzew do 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 480 zł/szt.

Ścinanie drzew powyżej 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 970 zł/szt.

Świętokrzyskie:

Wycinka drzew owocowych do 62 cm obwodu: 225-245 zł/szt.

Ścinanie drzew do 95 cm obwodu metodą tradycyjną: 229 zł/szt.

Ścinanie drzew do 125 cm obwodu metodą tradycyjną: 704 zł/szt.

Ścinanie drzew do 250 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 310 zł/szt.

Ścinanie drzew do 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 380 zł/szt.

Ścinanie drzew powyżej 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 840-2 060 zł/szt.

Warmińsko-mazurskie:

Wycinka drzew owocowych do 62 cm obwodu: 235 zł/szt.

Ścinanie drzew do 95 cm obwodu metodą tradycyjną: 235 zł/szt.

Ścinanie drzew do 125 cm obwodu metodą tradycyjną: 733 zł/szt.

Ścinanie drzew do 250 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 410 zł/szt.

Ścinanie drzew do 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 480 zł/szt.

Ścinanie drzew powyżej 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 970 zł/szt.

Wielkopolskie:

Wycinka drzew owocowych do 62 cm obwodu: 245 zł/szt.

Ścinanie drzew do 95 cm obwodu metodą tradycyjną: 239 zł/szt.

Ścinanie drzew do 125 cm obwodu metodą tradycyjną: 733 zł/szt.

Ścinanie drzew do 250 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 410 zł/szt.

Ścinanie drzew do 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 480 zł/szt.

Ścinanie drzew powyżej 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 970 zł/szt.

Zachodniopomorskie:

Wycinka drzew owocowych do 62 cm obwodu: 245 zł/szt.

Ścinanie drzew do 95 cm obwodu metodą tradycyjną: 249 zł/szt.

Ścinanie drzew do 125 cm obwodu metodą tradycyjną: 724 zł/szt.

Ścinanie drzew do 250 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 410 zł/szt.

Ścinanie drzew do 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 480 zł/szt.

Ścinanie drzew powyżej 315 cm obwodu metodą alpinistyczną: 1 970-2 090 zł/szt.

Co zrobić z drewnem po wycince drzew? Praktyczne wskazówki

Po wycince drzew na prywatnej posesji drewno staje się własnością właściciela i można je wykorzystać na wiele sposobów. Najpopularniejszym jest zachowanie go na opał – drewno powinno schnąć 1-2 lata w przewiewnym miejscu, by osiągnąć wilgotność poniżej 20%, co zapewnia efektywne palenie w kominku czy piecu.

Alternatywą jest sprzedaż drewna tartakom na deski lub kłody, zwłaszcza prostych pni wartościowych gatunków jak dąb czy buk. Przy wycince pojedynczych sztuk drzew na działce będzie to jednak oczywiście nieopłacalne. Możliwe jest też rozdrobnienie na zrębki do mulczowania ogrodu lub oddanie do recyklingu, co pomaga w ekologicznym zagospodarowaniu odpadów. W przypadku dużych ilości warto skonsultować się z lokalnymi punktami skupu drewna.

Materiał powstał z wykorzystaniem AI.

