Cennik usług ogrodniczych 2026. Zobacz aktualne ceny w całej Polsce

Murator Ogroduje: Jak zaplanować rabatę (porada) Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Usługi ogrodnicze popularne na polskim rynku

Na polskim rynku dostępne są różnorodne usługi ogrodnicze, takie jak projektowanie ogrodów, zakładanie trawników z siewu lub rolki, montaż systemów nawadniających, przycinanie drzew i żywopłotów, wertykulacja i aeracja trawników, sadzenie roślin, pielenie chwastów, nawożenie gleby oraz usuwanie odpadów organicznych. Warto z nich skorzystać, ponieważ profesjonaliści gwarantują wysoką jakość wykonania, dostosowaną do lokalnych warunków glebowych i klimatycznych. Oszczędzają czas właścicieli, minimalizują ryzyko chorób roślin czy chwastów, a także zwiększają wartość nieruchomości poprzez estetyczny i funkcjonalny ogród.

Ceny usług ogrodniczych 2026. Ile zapłacisz w tym roku?

Na podstawie danych rynkowych, poniżej przedstawiamy ceny najpopularniejszych usług ogrodniczych. Ceny podano w złotych brutto (w tym VAT), z podziałem na 16 województw Polski. Dane obejmują usługi takie jak projektowanie ogrodu (dla powierzchni do 500 m²), zakładanie trawnika z siewu (za m²), zakładanie trawnika z rolki (za m²), montaż automatycznego nawadniania (za m²), sadzenie bylin i pnączy (za szt.), przycinanie żywopłotów (za m bieżący), przycinanie drzew (za szt.), koszenie trawnika (za m²), pielenie chwastów (za m²) oraz wertykulacja trawnika (za m²). Ceny u konkretnych firm mogą się różnić w zależności m.in. od zakresu prac i materiałów.

Dolnośląskie:

Projektowanie ogrodu: 4040–4430 zł

Zakładanie trawnika z siewu: 32.90–37.80 zł/m²

Zakładanie trawnika z rolki: 64.60–70.50 zł/m²

Montaż nawadniania: 18.60–19.60 zł/m²

Sadzenie bylin i pnączy: 7.13–8.15 zł/szt.

Przycinanie żywopłotów: 10–30 zł/mb

Przycinanie drzew: 30–1000 zł/szt.

Koszenie trawnika: 0.62–0.74 zł/m²

Pielenie chwastów: 0.50–5 zł/m²

Wertykulacja trawnika: 1.20–2 zł/m²

Kujawsko-pomorskie:

Projektowanie ogrodu: 3870–4180 zł

Zakładanie trawnika z siewu: 34.90–37.00 zł/m²

Zakładanie trawnika z rolki: 67.50–73.40 zł/m²

Montaż nawadniania: 17.70–19.00 zł/m²

Sadzenie bylin i pnączy: 7.13–7.52 zł/szt.

Przycinanie żywopłotów: 14.40–18.90 zł/mb

Przycinanie drzew: 50–500 zł/szt.

Koszenie trawnika: 0.57–0.68 zł/m²

Pielenie chwastów: 5.64–7.59 zł/m²

Wertykulacja trawnika: 2.27–2.46 zł/m²

Lubelskie:

Projektowanie ogrodu: 3690–4040 zł

Zakładanie trawnika z siewu: 30.80–33.70 zł/m²

Zakładanie trawnika z rolki: 64.60–67.50 zł/m²

Montaż nawadniania: 17.30–18.30 zł/m²

Sadzenie bylin i pnączy: 6.75–7.64 zł/szt.

Przycinanie żywopłotów: 10–20 zł/mb

Przycinanie drzew: 10–2000 zł/szt.

Koszenie trawnika: 0.57–0.62 zł/m²

Pielenie chwastów: 3 zł/m²

Wertykulacja trawnika: 0.80 zł/m²

Lubuskie:

Projektowanie ogrodu: 4220–4570 zł

Zakładanie trawnika z siewu: 32.90–37.80 zł/m²

Zakładanie trawnika z rolki: 67.50–70.50 zł/m²

Montaż nawadniania: 18.60–19.60 zł/m²

Sadzenie bylin i pnączy: 7.13–8.15 zł/szt.

Przycinanie żywopłotów: 14.40–18.90 zł/mb

Przycinanie drzew: 50–500 zł/szt.

Koszenie trawnika: 0.62–0.74 zł/m²

Pielenie chwastów: 5.64–7.59 zł/m²

Wertykulacja trawnika: 2.27–2.46 zł/m²

Łódzkie:

Projektowanie ogrodu: 4040–4390 zł

Zakładanie trawnika z siewu: 32.90–37.80 zł/m²

Zakładanie trawnika z rolki: 64.60–70.50 zł/m²

Montaż nawadniania: 18.60–19.60 zł/m²

Sadzenie bylin i pnączy: 7.13–8.15 zł/szt.

Przycinanie żywopłotów: 14.40–18.90 zł/mb

Przycinanie drzew: 30–1000 zł/szt.

Koszenie trawnika: 0.62–0.74 zł/m²

Pielenie chwastów: 5.64–7.59 zł/m²

Wertykulacja trawnika: 2.27–2.46 zł/m²

Małopolskie:

Projektowanie ogrodu: 4040–4390 zł

Zakładanie trawnika z siewu: 37.00–39.90 zł/m²

Zakładanie trawnika z rolki: 64.60–69.80 zł/m²

Montaż nawadniania: 16.40–17.70 zł/m²

Sadzenie bylin i pnączy: 6.61–7.13 zł/szt.

Przycinanie żywopłotów: 14.40–18.90 zł/mb

Przycinanie drzew: 30–1000 zł/szt.

Koszenie trawnika: 0.62–0.74 zł/m²

Pielenie chwastów: 5.42–5.86 zł/m²

Wertykulacja trawnika: 2.27–2.46 zł/m²

Mazowieckie:

Projektowanie ogrodu: 3870–4850 zł

Zakładanie trawnika z siewu: 36.10–43.10 zł/m²

Zakładanie trawnika z rolki: 67.50–82.20 zł/m²

Montaż nawadniania: 18.30–22.00 zł/m²

Sadzenie bylin i pnączy: 6.88–9.43 zł/szt.

Przycinanie żywopłotów: 14.40–18.90 zł/mb

Przycinanie drzew: 30–1000 zł/szt.

Koszenie trawnika: 0.57–0.79 zł/m²

Pielenie chwastów: 5.64–7.59 zł/m²

Wertykulacja trawnika: 2 zł/m²

Opolskie:

Projektowanie ogrodu: 4150–4360 zł

Zakładanie trawnika z siewu: 32.90–37.80 zł/m²

Zakładanie trawnika z rolki: 64.60–70.50 zł/m²

Montaż nawadniania: 18.60–19.60 zł/m²

Sadzenie bylin i pnączy: 7.13–8.15 zł/szt.

Przycinanie żywopłotów: 2.50–3.50 zł/m²

Przycinanie drzew: 10–2000 zł/szt.

Koszenie trawnika: 0.30–1 zł/m²

Pielenie chwastów: 1–10 zł/m²

Wertykulacja trawnika: 0.80–1.50 zł/m²

Podkarpackie:

Projektowanie ogrodu: 3940–4220 zł

Zakładanie trawnika z siewu: 32.90–37.80 zł/m²

Zakładanie trawnika z rolki: 64.60–70.50 zł/m²

Montaż nawadniania: 18.60–19.60 zł/m²

Sadzenie bylin i pnączy: 7.13–8.15 zł/szt.

Przycinanie żywopłotów: 14.40–18.90 zł/mb

Przycinanie drzew: 50–500 zł/szt.

Koszenie trawnika: 0.62–0.74 zł/m²

Pielenie chwastów: 5.64–7.59 zł/m²

Wertykulacja trawnika: 2.27–2.46 zł/m²

Podlaskie:

Projektowanie ogrodu: 3870–4220 zł

Zakładanie trawnika z siewu: 32.90–37.80 zł/m²

Zakładanie trawnika z rolki: 64.60–70.50 zł/m²

Montaż nawadniania: 18.60–19.60 zł/m²

Sadzenie bylin i pnączy: 7.13–8.15 zł/szt.

Przycinanie żywopłotów: 14.40–18.90 zł/mb

Przycinanie drzew: 50–500 zł/szt.

Koszenie trawnika: 0.62–0.74 zł/m²

Pielenie chwastów: 5.64–7.59 zł/m²

Wertykulacja trawnika: 2.27–2.46 zł/m²

Pomorskie:

Projektowanie ogrodu: 3870–4390 zł

Zakładanie trawnika z siewu: 32.90–37.80 zł/m²

Zakładanie trawnika z rolki: 64.60–70.50 zł/m²

Montaż nawadniania: 18.60–19.60 zł/m²

Sadzenie bylin i pnączy: 7.13–8.15 zł/szt.

Przycinanie żywopłotów: 14.40–18.90 zł/mb

Przycinanie drzew: 30–1000 zł/szt.

Koszenie trawnika: 0.62–0.74 zł/m²

Pielenie chwastów: 5.64–7.59 zł/m²

Wertykulacja trawnika: 2.27–2.46 zł/m²

Śląskie:

Projektowanie ogrodu: 4220–4570 zł

Zakładanie trawnika z siewu: 32.90–37.80 zł/m²

Zakładanie trawnika z rolki: 64.60–70.50 zł/m²

Montaż nawadniania: 18.60–19.60 zł/m²

Sadzenie bylin i pnączy: 7.13–8.15 zł/szt.

Przycinanie żywopłotów: 14.40–18.90 zł/mb

Przycinanie drzew: 30–1000 zł/szt.

Koszenie trawnika: 0.62–0.74 zł/m²

Pielenie chwastów: 5.64–7.59 zł/m²

Wertykulacja trawnika: 2.27–2.46 zł/m²

Świętokrzyskie:

Projektowanie ogrodu: 3870–4220 zł

Zakładanie trawnika z siewu: 32.90–37.80 zł/m²

Zakładanie trawnika z rolki: 64.60–70.50 zł/m²

Montaż nawadniania: 18.60–19.60 zł/m²

Sadzenie bylin i pnączy: 7.13–8.15 zł/szt.

Przycinanie żywopłotów: 14.40–18.90 zł/mb

Przycinanie drzew: 50–500 zł/szt.

Koszenie trawnika: 0.62–0.74 zł/m²

Pielenie chwastów: 5.64–7.59 zł/m²

Wertykulacja trawnika: 2.27–2.46 zł/m²

Warmińsko-mazurskie:

Projektowanie ogrodu: 3870–4290 zł

Zakładanie trawnika z siewu: 32.90–37.80 zł/m²

Zakładanie trawnika z rolki: 64.60–70.50 zł/m²

Montaż nawadniania: 18.60–19.60 zł/m²

Sadzenie bylin i pnączy: 7.13–8.15 zł/szt.

Przycinanie żywopłotów: 14.40–18.90 zł/mb

Przycinanie drzew: 50–500 zł/szt.

Koszenie trawnika: 0.62–0.74 zł/m²

Pielenie chwastów: 5.64–7.59 zł/m²

Wertykulacja trawnika: 2.27–2.46 zł/m²

Wielkopolskie:

Projektowanie ogrodu: 4150–4390 zł

Zakładanie trawnika z siewu: 32.90–37.80 zł/m²

Zakładanie trawnika z rolki: 64.60–70.50 zł/m²

Montaż nawadniania: 18.60–19.60 zł/m²

Sadzenie bylin i pnączy: 7.13–8.15 zł/szt.

Przycinanie żywopłotów: 14.40–18.90 zł/mb

Przycinanie drzew: 30–1000 zł/szt.

Koszenie trawnika: 0.62–0.74 zł/m²

Pielenie chwastów: 5.64–7.59 zł/m²

Wertykulacja trawnika: 2.27–2.46 zł/m²

Zachodniopomorskie:

Projektowanie ogrodu: 4220–4570 zł

Zakładanie trawnika z siewu: 32.90–37.80 zł/m²

Zakładanie trawnika z rolki: 64.60–70.50 zł/m²

Montaż nawadniania: 18.60–19.60 zł/m²

Sadzenie bylin i pnączy: 7.13–8.15 zł/szt.

Przycinanie żywopłotów: 14.40–18.90 zł/mb

Przycinanie drzew: 30–1000 zł/szt.

Koszenie trawnika: 0.62–0.74 zł/m²

Pielenie chwastów: 5.64–7.59 zł/m²

Wertykulacja trawnika: 2.27–2.46 zł/m²

Jak wybrać dobrą firmę ogrodniczą w 2026 roku?

Wybór dobrej firmy ogrodniczej wymaga sprawdzenia opinii klientów w internecie, weryfikacji certyfikatów i doświadczenia (co najmniej 5 lat na rynku), a także prośby o referencje z poprzednich realizacji. Zwróć uwagę na transparentność wyceny – unikaj ukrytych kosztów. Warto wybrać lokalnego wykonawcę znającego regionalne warunki glebowe, oferującego gwarancję na prace oraz ekologiczne podejście. Porównaj oferty co najmniej trzech firm, aby zapewnić jakość i rozsądną cenę.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

Przejdź do galerii: Eleganckie lampy ogrodowe - inspiracje