Na liście prac legislacyjnych rządu 9 maja 2025 r. znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody opublikowany przez Minister Klimatu i Środowiska. Rząd przyjął nowelizację. Zaproponowano w projekcie zmiany dotyczące procedur urzędowych związanych z wycinką drzew i krzewów bez zezwolenia. Zmiany wprowadzono w Rozdziale 4. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień w artykułach 83f i 88. Będzie obowiązywał nieprzekraczalny dla urzędów termin, po którym właściciele, będą mogli dokonać wycinki zgłoszonych drzew.

Na czym polega zgłoszenie zamiaru wycinki

Nie wymaga się zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w przypadku gdy rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody. Oba warunki muszą zostać spełnione jednocześnie. W takiej sytuacji usunięcie drzewa może nastąpić na podstawie zgłoszenia.

W ciągu 21 dni od otrzymania zgłoszenia urząd przysyła urzędnika, który sprawdza zgłoszone drzewo. Drzewa będzie można usunąć po upływie kolejnych 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że urząd nie wniesie sprzeciwu. Gdy w terminie 60 dni od złożenia wniosku taki sprzeciw nie zostanie złożony przez gminę właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo do usunięcia drzewa (tzw. milcząca zgoda).

Wycinka drzew tylko na zgłoszenie – ważne wymiary

Nie potrzeba zezwolenia, a jedynie zgłoszenia usunięcie drzew, których obwód na wysokości 5 cm od ziemi wynosi mniej niż:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonów jesionolistnego i srebrzystego

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Na zgłoszenie można też wycinać krzewy albo krzewy rosnące w skupisku, jeśli zajmują powierzchnię mniejszą niż 25 m2 oraz drzewa lub krzewy owocowe pod warunkiem, że nie znajdują terrenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Wycinka drzew – kiedy można ciąć?

Wycinać na zgłoszenie wolno jednak tylko tylko poza okresem lęgowym, czyli od 16 października do końca lutego. Jeśli za późno wystąpiliśmy ze zgłoszeniem i procedura przeciągnie się poza ten termin to legalnie będzie można wyciąć na tej podstawie dopiero w kolejnym okresie, kiedy ptaki nie odbywają lęgi. Jeśli wycinka przypadnie w okresie lęgowym, czyli od 1 marca do 15 października to bezwzględnie wymagane jest wystąpienie o zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewu. Jeśli w tym terminie dokonasz wycinki na podstawie zgłoszenia grozi wysoka grzywna.

Wycinka na zgłoszenie nie jest bezterminowa. Nie można wycinać na zgłoszenie jeśli od terminu, w którym było to możliwe upłynęło więcej niż 6 miesięcy.

Wycinka drzew bez zezwolenia – nowelizacja ustawy i zmiana przepisów

W Art 83 f ustawy o ochronie przyrody zmienia brzmienie ust. 8. Jeśli po zgłoszeniu urząd dokona oględzin, to w terminie 14 dni od daty tych oględzin, ale nie później niż 35 dni od dnia doręczenia do urzędu zgłoszenia wycinki organ może wnieść sprzeciw. Nie wniesienie w drodze decyzji administracyjnej sprzeciwu urzędu w tych terminach oznacza możliwość usunięcia drzewa bez dodatkowych formalności.

Urząd ma w myśl ustawy (art. 83f ust. 6.) ma dokonać oględzin w terminie 21 dni od daty zgłoszenia, to się nie zmienia w nowelizacji. Jednak trzeba mieć na uwadze, że zgłoszenie musi zawierać wszystkie wymagane informacje (art. 83f ust. 5., a więc: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. W przypadku braków informacji urząd wystąpi o ich uzupełnienie. I tutaj jest haczyk, gdyż w takim przypadku nałożenie obowiązku przerywa bieg terminu – czas liczony jest ponownie od dnia, w którym wnioskodawca uzupełnił braki.

Trzeba pamiętać o dołączeniu pełnej dokumentacji do wniosku zgłoszenia wycinki do urzędu gminy.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora, co oznacza, że decyzja została przesłana do adresata za pośrednictwem poczty. Decydujący jest dzień nadania decyzji, czyli data stempla pocztowego w placówce, skąd decyzja została przesłananadmiernej .

Kiedy nowelizacja wchodzi w życie?

Nowelizacja została przyjęta przez Radę Ministrów 1 lipca 2025 r. w pakiecie zmian deregulacyjnych. Od grudnia 2025 r. planuje się jej wprowadzenie do programu obrad Sejmu. Zapowiada się gorąca dyskusja, bo część środowisk związana z ochroną przyrody uważa, że za bardzo będzie liberalizować przepisy i może prowadzić do nadmiernej wycinki. To może otworzyć np. drogę do wycinania drzew na prywatnych działkach z zamiarem przeznaczania je na sprzedaż i inwestycje deweloperskie. Rząd jednak uspokaja, wskazując na przepis w nowelizacji, który przewiduje, że na terenie, gdzie wycięte zostały drzewa przez pięć lat nie może zostać wydane pozwolenie na budowę przez podmiot gospodarczy; jeśli to nastąpi w okresie wcześniejszym przedsiębiorca będzie musiał zapłacić za usunięcie drzew.

