Jakie drzewo wolno wyciąć na swojej działce?

Przepisy są tak skonstruowane, aby ograniczyć wycinanie drzew nawet tych znajdujących się na własnej posesji. O możliwości wycięcia decydują wymiary. Dla drzew przyjęto obwód na wysokości 5 cm od ziemi i wynosi on:

80 cm - topola, wierzba, klon jesionolistny i srebrzysty,

65 cm – kasztanowiec, robinia akacjowa, platan klonolistny,

50 cm – inne gatunki drzew.

Osoba prywatna można też wyciąć krzewy rosnące w skupiskach o powierzchni do 25 m2.

Drzew i krzewów owocowych przepisy te w zasadzie nie dotyczą - można bowiem je wyciąć na własnej działce bez względu na wymiary, pod warunkiem jednak, że nie rosną one na obszarze objętym ochroną przyrody, konserwatora zabytków itp.

Usuwane drzewa nie mogą być przekazywane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i sprzedawane. Właściciel może drewno użyć do własnych celów.

Czy na wycięcie drzew owocowych trzeba mieć pozwolenie?

W przypadku drzew i krzewów owocowych ustawodawca zastosował furtkę, która przede wszystkim ułatwia życie plantatorom. Wiadomo, że na plantacjach drzew owocowych okresowo wycina się stare drzewa czy krzewy i zastępuje je nowymi.

Wymiary wycinanych drzew z pewnością niejednokrotnie nie mieściłyby się w przepisowych wymiarach, dlatego w ustawie o ochronie przyrody znalazł się zapis, że drzewa i krzewy owocowe można wycinać na własnej lub zarządzanej nieruchomości bez pozwolenia i bez względu na wymiary.

Przepis ten mogą zastosować wszyscy, którzy na swojej działce chcą wyciąć drzewo lub krzewy owocowe. Jednak w przypadku, gdy drzewa i krzewy owocowe znajdują się na terenie objętym ochroną zabytków lub są częścią terenów zieleni na ich wycięcie wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Wycinka bez zezwolenia takich roślin jest zagrożona karą.

Jakie drzewa owocowe można wyciąć bez zezwolenia?

Ustawa o ochronie przyrody definiuje pojęcia drzewa i krzewu, ale zabrakło w niej definicji „drzewa owocowego”. To może rodzić wątpliwości w pewnych przypadkach z zaklasyfikowaniem drzew. Można założyć, że za drzewo owocowe będzie uznane to które rodzi owoce nadające się do spożycia.

W przypadku sadów i plantacji raczej nikt nie będzie miał wątpliwości z zaklasyfikowaniem drzew, jako owocowych. Jednak w przydomowym ogrodzie, przy drodze, na skwerku osiedla pojęcie "drzewo owocowe" może rodzić pytanie czy nie zostało ono posadzone przede wszystkim w celach ozdobnych.

Piękna stara jabłoń, wiśnia czy czereśnia, które już zdziczały i nie rodzą dobrych jakościowo owoców są wciąż drzewami owocowymi, ale mogą być uznane za ozdobne. Zawsze ktoś może zgłosić fakt wycięcia takiej rośliny w celu sprawdzenia, czy było na to pozwolenie, co może uruchomić lawinę administracyjną. Ten problem jednak dotyczy przede wszystkim terenów ogólnodostępnych. Nieruchomości prywatne są raczej bezpieczne pod tym względem.

W przydomowym ogrodzie można wyciąć bez konsekwencji drzewa powszechnie uważane za owocowe: jabłoń, wiśnię, gruszę, śliwę, orzech, zarośla leszczyny, mirabelki czy krzewy porzeczki, agrestu, malin.

Kiedy jednak w ogrodzie rośnie odmiana, która w Polsce nie jest uprawna, a pełni bardziej funkcje ozdobne, trzeba raczej stosować ogólne przepisy, czyli o wycince bez pozwolenia tylko drzew i krzewów do pewnych wymiarów. Zawsze można udać się po opinię do regionalnego wydziału ochrony środowiska.

Kiedy można wyciąć drzewo owocowe bez pozwolenia?

Drzewa i krzewy dozwolone do wycięcia można bez przeszkód wycinać w okresie od 16 października do końca lutego. W okresie zimowej wegetacji drewno nie jest tak bardzo nasycone wilgocią i łatwiej je ściąć. Pora letnia jest zarezerwowana dla ptaków i w okresie lęgowym nie wolno wycinać żadnych drzew.

W czasie lęgowym można także przystąpić do wycięcia drzewa owocowego, ale należy upewnić się, że w koronie drzewa nie ma gniazd, a szczególnie ptaków objętych ochroną gatunkową. Wycięcie takiego drzewa poza dozwolonym w roku czasem wymaga pozwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Wycięcie bez pozwolenia w takim wypadku jest zagrożone karami pieniężnymi.

