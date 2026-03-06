Bujna zieleń wokół domu daje poczucie zakorzenienia. Często jednak zakładamy ogród od zera na zupełnie pustej działce. Wprawdzie szkółki i sklepy ogrodnicze oferują urozmaicony asortyment dorodnych krzewów i dużych drzew (nawet kilkumetrowej wysokości), z których można utworzyć szkielet kompozycji, ale jest to rozwiązanie kosztowne, zwłaszcza jeśli mamy duży teren do obsadzenia. Trudno inwestować w zieleń, gdy budżet nadszarpnięty jest wydatkami poniesionymi na budowę. Rozwiązaniem może być zastosowanie roślin szybko rosnących.

Rośliny szybko rosnące szybko stworzą bujny ogród

Na dużej działce warto posadzić drzewa, które nie tylko utworzą kanwę ogrodu, ale też dadzą cień, co w niezagospodarowanej, pustej przestrzeni ma ogromną wartość. Na mniejszej lepiej ograniczyć się tylko do krzewów lub wybrać odmiany drzew, które rosną wolno i nie osiągają znacznych rozmiarów. Pamiętajmy jednak, żeby drzewa i krzewy sadzić z umiarem, bo gdy urosną i zaczną sobie nawzajem przeszkadzać, trzeba je będzie regularnie przycinać albo wykarczować, a na to jest potrzebna zgoda urzędu gminy.

Jako uzupełnienie należy dodać okazałe byliny (te najwyższe już w pierwszym roku osiągają 1,5-2 m wysokości) i rośliny jednoroczne (które żyją wprawdzie krótko, ale szybko rosną i obficie kwitną). To one będą decydowały o wyglądzie ogrodu do czasu, aż drzewa i krzewy staną się widoczne.

Bardzo przydatne, zwłaszcza na małych działkach, są szybko rosnące pnącza. Rozpięte na pergolach i kratkach zamocowanych na ścianach budynku czy ogrodzeniu z powodzeniem zastępują grupy wysokich krzewów, a nawet drzewa. Dodatkowo ich liście tworzą interesującą fakturę, a kwiaty wyglądają bardzo efektownie. Natomiast gdy tworzą zielone ściany – stanowią doskonałe tło dla kompozycji ogrodowych.

Szybko rosnące drzewa liściaste

Brzoza Betula sp., topola Populus sp., wierzba Salix sp. - nadają się na duże działki jako osłona przed wiatrem i na tereny podmokłe, gdyż osuszają glebę. Dobrze rosną w słonecznych miejscach.

Klon srebrzysty Acer saccharinum - rośnie najlepiej na glebach żyznych i w miejscach dobrze nasłonecznionych, tworzy szeroką, ładną koronę, ale ma łamliwe gałęzie.

Oliwnik wąskolistny Elaeagnus angustifolia - dobrze rośnie w piaszczystej i suchej glebie w słonecznych miejscach. Tworzy rozłożystą koronę o kruchych konarach.

Szybko rosnące drzewa iglaste

Jedlica Douglasa Pseudotsuga taxifolia - najlepiej rośnie w słonecznych miejscach, w żyznej i wilgotnej glebie, w środowisku o dużej wilgotności powietrza. Bardziej odporna na suszę jest odmiana sina Pseudotsuga taxifolia var. glauca.

Metasekwoja chińska Metasequoia glyptostroboides - drzewo światłolubne, dobrze rośnie na żyznych glebach. Ma delikatne, miękkie igły, które przebarwiają się jesienią, a na zimę opadają.

Modrzewie Larix sp. - dobrze rosną w słońcu, na żyznych glebach. Mają piękne pokroje, nadają się na żywopłoty strzyżone.

Sosna wejmutka Pinus strobus - nie znosi suszy, dobrze rośnie na przeciętnych glebach w słonecznych miejscach. Ma bardzo dekoracyjne, delikatne igły.

Świerk serbski Picea omorika - może rosnąć na niezbyt urodzajnych, suchych glebach, w słonecznych miejscach.

Żywotnik olbrzymi Thuja plicata - rośnie szybko na glebach żyznych, w wilgotnym środowisku. Może rosnąć w półcieniu.

Szybko rosnące krzewy

Budleja Dawida Buddleia davidii, forsycja pośrednia Forsythia × intermedia, krzewuszka cudowna Weigela florida, żylistek szorstki Deutzia scabra - w okresie kwitnienia są bardzo dekoracyjne, nadają się na gleby żyzne i przeciętne, na słoneczne stanowiska. Źle znoszą długotrwały mróz.

Dereń biały Cornus alba (pędy czerwone), dereń rozłogowy odmiana złotokora Cornus stolonifera ‘Flaviramea’ (pędy żółtozielone) - krzewy o barwnych pędach dekoracyjne zwłaszcza zimą, najlepiej rosną w żyznych glebach, w słonecznych miejscach.

Irga błyszcząca Cotoneaster lucida - doskonała na formowane żywopłoty, liście jesienią pięknie się przebarwiają. Może być sadzona w każdej glebie, w miejscach słonecznych i półcieniu.

Irga pomarszczon a Cotoneaster bullata - dobrze rośnie w słońcu i półcieniu, na glebach przeciętnych lub słabych i suchych, a źle znosi wilgotne.

Jaśminowce Philadelphus sp. - krzewy odporne na gorsze warunki siedliskowe, mogą rosnąć w półcieniu, w okresie kwitnienia obsypane białymi, pachnącymi kwiatami.

Ligustr pospolity Ligustrum vulgare - ma małe wymagania, świetnie nadaje się na formowane żywopłoty. W łagodne zimy liście pozostają na krzewie.

Perukowiec podolski Cotinus coggygria - dobrze rośnie na glebach wapiennych, w słonecznych miejscach. Bardzo dekoracyjny dzięki puszystym owocostanom. Ma odmiany o purpurowych liściach.

Pęcherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius, rozłożysty krzew, odmiana 'Luteus' ma żółte liście - dobrze rośnie w każdej glebie, w słońcu lub półcieniu, nadaje się na żywopłoty formowane.

Porzeczka alpejska Ribes alpinum - mało wymagający krzew, może rosnąć w słońcu i cieniu, nadaje się na żywopłoty formowane.

Róża dzika Rosa canina - mało wymagający, dość ekspansywny krzew (może tworzyć zarośla), ma dekoracyjne kwiaty i owoce pozostające na krzewach przez całą zimę.

Róże pnące i wielkokwiatowe Rosa sp. - najpiękniej kwitnące krzewy. Wymagają żyznej gleby, stanowiska słonecznego i starannej pielęgnacji.

Tawlina jarzębolistna Sorbaria sorbifolia - nadaje się na gleby przeciętne lub żyzne i słoneczne miejsca. Tworzy odrosty korzeniowe - zaniedbana bardzo się rozrasta.

i Autor: Getty Images Wśród gatunków dereni znajdą się bujne krzewy o bardzo ozdobnych liściach

Wysoko rosnące byliny i rośliny jednoroczne

Byliny wysokie: aster nowobelgijski lub nowoangielski, ostróżka ogrodowa, naparstnica purpurowa, parzydło leśne, rodgersje, słoneczniczek szorstki, oraz trawy: miskant chiński i cukrowy, trzcinnik piaskowy. Okazałe kępy tworzą już w drugim roku uprawy.

Rośliny jednoroczne: kosmos podwójnie pierzasty, rącznik pospolity, słonecznik. Rośliny szybkiego efektu, posiane lub posadzone wiosną, latem osiągają 1,5-2,5 m wysokości.

Byliny niezimujące w gruncie: dalia (odmiany), paciorecznik. Dorastają do 2 m, jednak co roku jesienią trzeba je wykopywać i przechowywać do wiosny w pomieszczeniu.

Szybko rosnące pnącza

Pnącza wieloletnie: akebia pięciolistkowa, bluszcz pospolity, cytryniec chiński, glicynia kwiecista i chińska, hortensja pnąca, kokornak wielkolistny, rdestówka Alberta, przywarka japońska, winobluszcz pięciolistkowy i trójklapowy, a także obficie kwitnące powojniki botaniczne i wielkokwiatowe oraz wiciokrzewy. Zależnie od gatunku przyrastają co roku od 1 do 5 m.

Pnącza jednoroczne: fasola ozdobna, kobea pnąca, wilec purpurowy. W ciągu sezonu osiągają kilka metrów.

i Autor: Getty Images Rodgersja kasztanowcolistna (Rodgersia aesculifolia)

Warto wiedzieć Autor: Magdalena Michalak Winobluszcz pięciolistkowy z powodzeniem można posadzić przy ogrodzeniu - stworzy po jakimś czasie świetną zieloną zasłonę Ściana zieleni: żywopłoty i pnącza Dla wielu posiadaczy ogrodów znaczną niedogodnością - zwłaszcza w pierwszych latach po założeniu ogrodu - jest brak poczucia kameralności. Aby odseparować się od otoczenia, można posadzić żywopłoty strzyżone lub lepiej żywopłoty naturalne (ponieważ się ich nie przycina, już po kilku latach tworzą zwartą i gęstą przesłonę) albo posadzić przy ogrodzeniu pnącza. Można też razem posadzić pnącza i szpaler krzewów na żywopłot i gdy krzewy odpowiednio urosną, pnącza wyciąć. Taka ściana zieleni stanowi doskonałe tło dla innych roślin. Rośliny szybko rosnące są także niezastąpione w sytuacjach, gdy trzeba zasłonić mało atrakcyjną część ogrodu albo jakiś brzydki element. Swobodnie rosnące krzewy, żywopłot, pnącza na kratce czy wysokie byliny doskonale pełnią funkcję parawanu.

Elementy małej architektury

Zakładając ogród, należy pamiętać o tym, że o jego ostatecznym wyglądzie decydują nie tylko rośliny, ale także ukształtowanie terenu i elementy małej architektury ogrodowej. Otoczone murkami skarpy, niewielkie wzniesienia czy pergole powodują, że ogród szybciej sprawia wrażenie w pełni dojrzałego.

