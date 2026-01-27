Ceny wykopania i pogłębienia stawu w Polsce 2026. Ile za przydomowy staw?

Murator Remontuje #2: Montaż maty grzewczej w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Przydomowy staw – czemu warto pogłębiać?

Przydomowy staw to nie tylko estetyczny dodatek do ogrodu, ale także ekologiczny atut. Zapewnia habitat dla ptaków, owadów i roślin wodnych, poprawia mikroklimat, chłodząc otoczenie latem i zwiększając wilgotność powietrza. Może służyć do nawadniania roślin lub rekreacji, jak kąpiele w naturalnych zbiornikach. Jednak z czasem dno stawu zarasta mułem i roślinnością, co zmniejsza głębokość i pogarsza jakość wody. Regularne pogłębianie – co 5-10 lat – zapobiega eutrofizacji, utrzymuje równowagę biologiczną i przedłuża żywotność stawu, unikając kosztownych renowacji.

Aktualne ceny wykopania i pogłębienia stawu w Polsce w 2026 roku

Ceny wykopania nowego stawu lub pogłębienia istniejącego zależą od rozmiaru (np. za m³ wykopu), rodzaju gruntu i sprzętu. Średnio za 1 m³ wykopu lub pogłębienia płaci się 10-30 zł, ale pełne projekty zaczynają się od 18 000 zł za mały staw ogrodowy (150-350 m³). Poniżej szacunkowe zakresy kosztów robót ziemnych (ręczne wykopy w zł/mb, usługi koparką w zł/h), które stosuje się zarówno do wykopania, jak i pogłębienia, z podziałem na województwa. Dane oparte na rynkowych średnich, bez uwzględnienia dodatkowych prac jak usuwanie urobku czy wykończenie.

Dolnośląskie: ręczne wykopy 193-220 zł/mb, usługi koparką 229-260 zł/h

Kujawsko-pomorskie: ręczne wykopy 184-202 zł/mb, usługi koparką 218-239 zł/h

Lubelskie: ręczne wykopy 202-220 zł/mb, usługi koparką 208-239 zł/h

Lubuskie: ręczne wykopy 202-211 zł/mb, usługi koparką 229-260 zł/h

Łódzkie: ręczne wykopy 175-202 zł/mb, usługi koparką 229-249 zł/h

Małopolskie: ręczne wykopy 193-211 zł/mb, usługi koparką 229-260 zł/h

Mazowieckie: ręczne wykopy 198-239 zł/mb, usługi koparką 208-291 zł/h

Opolskie: ręczne wykopy 184-211 zł/mb, usługi koparką 229-260 zł/h

Podkarpackie: ręczne wykopy 184-206 zł/mb, usługi koparką 225-247 zł/h

Podlaskie: ręczne wykopy 182-202 zł/mb, usługi koparką 208-225 zł/h

Pomorskie: ręczne wykopy 193-220 zł/mb, usługi koparką 229-260 zł/h

Śląskie: ręczne wykopy 193-211 zł/mb, usługi koparką 229-260 zł/h

Świętokrzyskie: ręczne wykopy 184-193 zł/mb, usługi koparką 229-249 zł/h

Warmińsko-mazurskie: ręczne wykopy 184-211 zł/mb, usługi koparką 218-249 zł/h

Wielkopolskie: ręczne wykopy 193-211 zł/mb, usługi koparką 212-249 zł/h

Zachodniopomorskie: ręczne wykopy 184-220 zł/mb, usługi koparką 229-260 zł/h

Warto pamiętać, żeby porównywać oferty konkretnych firm, ponieważ można w ten sposób sporo zaoszczędzić.

Jak wybrać dobrą firmę do wykopania lub pogłębienia stawu?

Wybór firmy do wykopania lub pogłębienia stawu wymaga sprawdzenia doświadczenia w pracach ziemnych, posiadania specjalistycznego sprzętu jak koparki długoramienne i referencji od poprzednich klientów. Zwróć uwagę na certyfikaty ekologiczne, ubezpieczenie oraz gwarancję na wykonane prace. Porównaj oferty od kilku wykonawców, uwzględniając nie tylko cenę, ale też termin realizacji i podejście do zagospodarowania urobku. Warto wybrać lokalną firmę, co obniży koszty transportu i zapewni szybką reakcję na ewentualne poprawki.

