Aktualne ceny drewna opałowego 2026 w Lasach Państwowych

W nadleśnictwach Lasów Państwowych ceny drewna opałowego w początku 2026 roku zależą przede wszystkim od gatunku surowca oraz regionu. Ceny wahają się od około 150 do 370 zł/m³. Najtańsze były: sosna - od około 150-200 zł i brzoza – od 240 zł. Więcej trzeba zapłacić za dąb lub grab 400-550 zł.

Ile kosztuje metr sześcienny drewna opałowego – gatunki i różnice

Poniżej ceny brutto za drewno opałowe S4 (żerdzie) z aktualnego cennika (ważny od 01.07.2025 r.)

Drewno iglaste

sosna, świerk, modrzew – ok. 150–180 zł/m³ (typowe ceny brutto w nadleśnictwach)

Drewno liściaste:

grab, buk: 250–310 zł/m³, twarde (najlepsze opałowo)

dąb, jesion: 270-300 zł/m³ , twarde (najlepsze opałowo)

wiąz, klon, jawor, brzoza: 240–250 zł/m³ , średnie/miękkie

lipa, topola, osika, wierzba: 145–150 zł/m³, średnie/miękkie

Ceny wałków drewna średniowymiarowego S2A na opał są wyższe niż S4.

Drewno iglaste kosztuje 307,50 zł/m³.

Drewno liściaste:

grab, buk, dąb, jesion: 369 zł/m³



wiąz, klon, akacja, brzoza: 307,50 zł/m³



lipa, topola, osika, wierzba: 246 zł/m³

Czym jest drewno opałowe? Drewno opałowe to inaczej drewno małowymiarowe S4, wykorzystywana jako źródło ciepła w budynkach. Za drewno opałowe przyjmuje się każde drewno, którego średnica jest cieńsza niż 7 cm. Na opał można też przeznaczyć wałki drewna średniowymiarowego S2, mogą być one w wałkach od 1 m (tak zwana papierówka, S2A) albo w wałkach o długości od 0,8 do 2,4 lub 2,6 m (S2B).

Drewno opałowe w nadleśnictwach – jak negocjować i kupić taniej?

Aby kupić drewno na opał, należy zgłosić się do leśniczego danego regionu. Po uiszczeniu opłaty za wybrany gatunek i sortyment wskaże on miejsce, z którego należy wywieźć drewno. Jest ono dostępne w tych miejscach, gdzie pozyskuje się je do innych celów, m.in. do tartaków. Transport drewna należy zorganizować we własnym zakresie i na własny koszt.

Porównanie cen drewna opałowego – Lasy Państwowe vs. sklepy i składy

Kupując drewno opałowe bezpośrednio w Lasach Państwowych, możesz zaoszczędzić nawet kilkaset złotych za metr sześcienny – surowe drewno opałowe S4 w nadleśnictwach często kosztuje znacznie mniej niż to oferowane w sklepach i składach. Ceny detaliczne w nadleśnictwach są zwykle ustalane według wagi i gatunku surowca, co oznacza, że za drewno iglaste lub miękkie liściaste zapłacisz najniżej, a twarde liściaste nieco więcej, ale nadal poniżej stawek rynkowych dostępnych u prywatnych sprzedawców lub w marketach.

W hurtowniach i składach opału w styczniu 2026 r. ceny drewna kominkowego wahają się od ok. 200 do 750 zł/m³, w zależności od gatunku, wilgotności i postaci (np. sezonowane, połupane) – np. drewno sosnowe ok. 240–300 zł/m³, a buk czy grab nawet 540–840 zł/m³. Marketowe palety z gotowym, wilgotnym opałem często kosztowały jeszcze więcej, nawet ponad 900 zł za paletę (ok. 0,8 m³). W praktyce oznacza to, że za ten sam metr sześcienny paliwa kominkowego można zapłacić znacznie mniej, jeśli pozyskasz drewno od Lasów Państwowych – pod warunkiem że masz czas, narzędzia i możliwość sezonowania surowca przed użyciem.

