To popularny opał o frakcji 5-25 mm, wysokiej kaloryczności (zazwyczaj powyżej 24 MJ/kg) i niskiej zawartości siarki. W listopadzie 2025 roku, przed nadchodzącym sezonem grzewczym, ceny węgla groszku ustabilizowały się na poziomie niższym niż rok wcześniej, co zachęcałodo zakupów. Dziś najtańszy węgiel groszek można kupić u producentów (PGG), najdroższy zaś w marketach.

Ceny na składach opału

W składach dystrybutorów ceny są zróżnicowane w zależności od regionu, jakości miejsca pochodzenia i formy sprzedaży. Luzem jest taniej, a workowany drożej ze względu na opakowanie i transport. Średnie ceny w lutym 2026: luzem 1300-1600 zł/t, workowany 1500-1800 zł/t. Przykładowe ceny:

składy opałowe - groszek standard luz - 1300-1450 zł/t.

składy SEK-POL, Tresko – groszek premium luz – 1350-1600 zł/t.

dystrybutorzy regionalni – worki 20-25 kg – 1500-1800 zł/t (35-42 zł za opakowanie).

Ceny na składzie u producenta

Bezpośrednio u producentów, jak Polska Grupa Górnicza (PGG) czy Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), ceny są najniższe, ale wymagają odbioru własnego lub dostawy (dodatkowy koszt ok. 200-300 zł). PGG oferuje szeroki asortyment, JSW ogranicza sprzedaż detaliczną. Średnie ceny w styczniu 2026: luzem 1150-1450 zł/t, workowany 1255-1500 zł/t. Przykładowe ceny:

PGG – groszek standard, np. Karlik – luz – 1150-1300 zł/t.

PGG – groszek premium, np. Pieklorz – luz/Big Bag – 1300-1450 zł/t.

JSW – groszek workowany – 1100-1400 zł/t.

Ceny w marketach budowlanych

W marketach jak Castorama, Leroy Merlin czy OBI węgiel groszek jest dostępny głównie workowany, z wyższymi cenami ze względu na marże i wygodę (łatwy transport). Średnie ceny w styczniu 2026: 1600-1850 zł/t (tylko workowany). Przykładowe ceny:

Groszek standard - Castorama/Leroy Merlin - 1600-1650 zł/t (32-33 zł za worek).

Groszek premium – OBI/Castorama – 1650-1850 zł/t (33-37 zł za worek).

Groszek ekstra – Leroy Merlin – 1650 zł/t (41 zł za 25 kg).

Porównanie cen 2025/2026

Porównując ceny rok do roku, obserwujemy stabilizację lub lekkie wzrosty, co wynika z większej dostępności surowca i niższego popytu poza sezonem.

W styczniu 2025 roku w składach opałowych ekogroszek (ówczesna nazwa) kosztował średnio 1000–1400 zł za tonę luzem, a workowany nawet 1200–1600 zł za tonę. W marketach ceny za worek 20 kg wynosiły 28–39 zł (1400–1950 zł za tonę), drożej o 10–20% niż obecnie. U producentów w PGG ekogroszek luzem kosztował 1000–1300 zł za tonę, a w JSW około 1300–1500 zł – ceny w 2026 wzrosły o 100–200 zł za tonę. Ogólny trend to wzrost o 5–10%, według danych z cieplo.gov.pl i GUS.=

