Brykiet drzewny to ekologiczne i wygodne paliwo, które zyskuje coraz większą popularność w polskich domach. Produkowany z odpadów drzewnych, takich jak trociny, wióry czy zrębki, jest doskonałą alternatywą dla węgla, szczególnie w kontekście rosnących wymagań dotyczących jakości biomasy.
Ceny brykietu drzewnego 2026 w hurtowniach i sklepach wielkopowierzchniowych
W hurtowniach ceny brykietu drzewnego w styczniu 2026 mieszczą się w przedziale 1150–1900 zł za tonę (zależnie od wariantu: RUF, PINI KAY, NESTRO; surowca: liściasty, iglasty, mieszany). Przykłady:
- Hurtownia Mazowiecki Ałtaj: brykiet RUF (mieszanka iglasto-liściasta) – ok. 1800 zł za 960 kg; PINI KAY (mieszany) – 1900 zł za tonę.
- Brykiet torfowy (niższa kaloryczność) – ok. 1000 zł za tonę.
W marketach (Castorama, Leroy Merlin) ceny wyższe: 1470–2258 zł za tonę. Przykłady:
- Castorama: paczka RUF (10 kg) – 14,70 zł (ok. 1470 zł za tonę przy palecie 960 kg).
- Leroy Merlin: brykiet liściasty PINI KAY (10 kg) – 21,53 zł (ok. 2153 zł za tonę), z opcją darmowej dostawy powyżej progu.
Promocje (rabaty, transport gratis) obniżają koszty o 5–10%.
Ceny brykietu u producentów
Oferty bezpośrednio od producentów pokazują zróżnicowanie, z naciskiem na certyfikowane produkty ENplus A1.
Wybraliśmy kilka przykładów z rynku:
- Barlinek: Brykiet RUF (960 kg na palecie, ENplus A1) – 1628 zł za paletę (ok. 1696 zł za tonę), z dostawą; kaloryczność 18 MJ/kg, popiół <0,5%.
- Stelmet: Brykiet Olimp (975 kg, ENplus A1) – 1722 zł za paletę (ok. 1766 zł za tonę); wariant Lava – 1691 zł za paletę (ok. 1734 zł za tonę).
- Feniks: Brykiet promocyjny (975 kg) – 1586–1643 zł za paletę (1626–1685 zł za tonę), dostawa gratis powyżej 2 palet, ENplus A1.
- Ecolinex24: Brykiet Cube (960 kg) – 1922 zł za paletę (ok. 2002 zł za tonę); wilgotność <10%, kaloryczność 18 MJ/kg.
- WoleBio: Brykiet RUF bukowy (960 kg) – ok. 1565 zł za paletę (1630 zł za tonę), darmowa dostawa w Polsce; wilgotność <8%.
- Kominkowy Brykiet: Brykiet RUF z trocin bukowych (960 kg) – 1565 zł za paletę (1630 zł za tonę), certyfikowany, dostawa gratis.
- Best Trans: Brykiet liściasty (buk/dąb, 1000 kg) – 1365 zł za tonę; niska wilgotność, produkcja polska.
Zakupy u producentów są tańsze niż w marketach, z bonusami jak darmowa dostawa przy większych partiach.
Normy jakościowe brykietu drzewnego – co zmieniło się w 2025 roku?
Nowe regulacje unijne, wdrożone w pierwszej połowie 2025 r., podniosły standardy biomasy stałej, w tym brykietu drzewnego. Certyfikat ENplus A1 wymaga maksymalnej wilgotności 12% (w stanie roboczym) i popiołu poniżej 3% (w stanie suchym). Wartość opałowa musi wynosić co najmniej 16,5 MJ/kg, a frakcja drobna nie przekraczać 1%. Te normy zapewniają niższą emisję CO2 i lepszą efektywność spalania, co jest kluczowe dla pieców zgazowujących i kominków. Producenci, tacy jak ci z certyfikatem Dobry Pellet, muszą dostosować procesy, co wpływa na ceny, ale poprawia jakość rynku.
Typy brykietu i ich parametry techniczne
Brykiet RUF (kostkowy) jest najpopularniejszy, o gęstości 1,2–1,4 g/cm³ i kaloryczności 17–19 MJ/kg dla liściastych. PINI KAY (walec z otworem) pali się dłużej (do 3 godz.), z wartością opałową 18,5 MJ/kg i popiołem <1%. NESTRO (cylindryczny) nadaje się do automatycznych podajników, z wilgotnością <10%. Wybór zależy od pieca: RUF do kominków, PINI KAY do grillów i długiego spalania.
Dlaczego warto wybrać brykiet drzewny?
Brykiet drzewny to ekologiczne paliwo o niskiej wilgotności (poniżej 10%) i wysokiej kaloryczności (17–19 MJ/kg dla brykietów liściastych, 15–16 MJ/kg dla iglastych). Pozostawia minimalną ilość popiołu (ok. 1,5% masy), co ułatwia utrzymanie czystości w kominku czy piecu. Jest produkowany z odpadów drzewnych, co czyni go odnawialnym źródłem energii. Dodatkowo, nowe regulacje dotyczące jakości biomasy, wprowadzone w 2025 roku, zapewniają, że brykiety spełniają rygorystyczne normy, takie jak maksymalna zawartość wilgoci (12%) czy popiołu (3%).
